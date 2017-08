Strany musí mít smlouvy na všechny plakáty větší než A4. Nereálné, brání se politici

před 1 hodinou

Politické strany se na semináři s představiteli Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran dozvěděli, že nová pravidla financování kampaní jsou přísnější, než očekávali. A to přesto, že mnozí poslanci a senátoři pro nový zákon, který agitaci reguluje, hlasovali. Vyděsilo je například, že musí mít tisíce smluv i na plakáty na vesnických vývěskách a že jejím fanouškům, kteří třeba do okna vylepí obrázek větší než A4, hrozí postih.

Praha - Typicky vesnické vývěsní desky, kam třeba hasiči vylepují plakát s pozvánkou na bál, odstartovaly roztržku mezi politiky a Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran. Úřad totiž strany během semináře v Senátu poučil o tom, že musí mít smlouvy i na tyto drobné výlepy, kterých jsou po republice desítky tisíc. Organizátoři aktuálních kampaní se dožadují zmírnění tohoto pravidla.

"Výlepy už se spustily. Vy tvrdíte, že na každou plochu musíme mít smlouvu. Mluvíme o pěti až šesti tisících místech, kde je dřevěná tabule u lesa, rybníku či hasičárny. To je nereálné. Tohle prostě nejsme schopni udělat, v sále není nikdo schopný udělat pět a půl tisíce dohod," zdůraznil evidentně rozčilený ekonomický ředitel ČSSD Martin Starec.

Pozoruhodné je, že to byli právě sociální demokraté, kteří pomohli tento nový zákon ve sněmovně odhlasovat, ale nyní mají s novými přísnými pravidly problémy. Ostatní politici - bez ohledu na stranickou příslušnost - ČSSD a Starcovi dávali se stejnou vervou za pravdu.

"My ten problém řešíme také. Byli jste se podívat v těch obcích?. Já bych se ani nedivil, kdyby vás po volbách někdo zrušil," reagoval poslanec KSČM Jan Klán na to, jaké podmínky pro kampaň úřad nastavil. Výlep na těchto obecních tabulích totiž bývá obvykle zadarmo, takže to strany dosud vůbec nemusely řešit.

Člen úřadu a politolog Jan Olutlý posluchačům semináře vysvětloval, že tento problém s kolegy probírali týden a hledali řešení. Těžkosti si tedy uvědomují. "Ale zákon říká, že strany nesmí přijmout bezúplatné plnění od obcí a nějaké plnění tady stana dostává. Dospěli jsme k tomu, že to tak být musí," reagoval na výhrady. Později Outlý komentoval i poznámku komunistického poslance ohledně zrušení úřadu. Nejprve vzpomněl, že dosud novinářům na otázku, zda pociťuje nátlak, odpovídal odmítavě. "Výrok, že úřad bude zrušen, už pro mne určitý nátlak je," podotkl.

Výjimku nedostanou ani korunové položky

Předseda úřadu Vojtěch Weis sice připouští, že v případě vesnických výlepových ploch jde jen o korunové položky vynaložené na kampaň, ale kvůli přísnosti zákona prý nemohou ustupovat a sledovat jen toky větších částek.

Nicméně úřad je ochotný pokusit se najít ještě jiné řešení. Starec a i řada jeho koelgů je požádali o to, aby své stanovisko ještě přehodnotili.

Nebyl to ale jediný moment, kdy úřad politiky v průběhu středečního semináře v Senátu zaskočil. Například se tu dozvěděli, že musí striktně označovat součásti kampaně i na svém osobním facebookovém profilu a že jejich fanoušci musí přísně hlídat rozměry plakátku, který vyvěsí třeba do okna. Weisův tým totiž dospěl k názoru, že by takový projev politické podpory neměly být větší než A4.

"Máme na to stanovisko, že do velikosti A4 plakát nemusí být označený jako součást kampaně. Větší už musí být označený," upozornil další člen úřad František Sivera. To pro takového fanouška například znamená, že se musí registrovat jako podporovatel dané politické strany. Když to neudělá, hrozí mu ve správním řízení postih. "Kam jsme se to dostali. To už nejsme normální, to jsme se zbláznili," reagoval místopředseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS a optal se, zda bude někdo plakáty v oknech přeměřovat, aby zjistil, zda nepřesahují rozměr papíru A4.