V Praze opravovali potrubí z roku 1880, mezitím prasklo o 100 metrů dál. Nemocnice je opět bez vody

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Nedaleko Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí prasklo 137 let staré vodovodní potrubí. Ve středu ráno bylo sedm oddělení bez vody, nemocnice si však s problémem poradila a z vlastních rozvodů teplé vody posílala na oddělení ochlazenou vodu. Při opravě vodovodu došlo k další komplikaci, když potrubí prasklo asi 100 metrů od původního místa. Dodávky vody by měl být obnoveny v odpoledních hodinách.

Praha - V centru Prahy v ulici U Nemocnice prasklo ve středu brzy ráno vodovodní potrubí. Kvůli tomu byl ve Všeobecné fakultní nemocnici omezený přísun vody. Dodávky byly podle mluvčího nemocnice Filipa Brože obnoveny kolem 9:30. Mezitím se ale zhruba o 100 metrů níže objevila další trhlina a dodávky vody jsou v nemocnici opět omezeny.

Potrubí z roku 1880 o průměru 125 milimetrů nejspíš nevydrželo kvůli mrazům. "Příčinou je zřejmě kombinace starého materiálu a počasí, které panuje," připustil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Vytékající voda navíc ráno na ulici namrzala a došlo i k řadě pádů. "Žádné zraněné jsme v této souvislosti však neošetřovali," řekl mluvčí nemocnice. Vodovod by měl být podle Mrázka opraven odpoledne. "V současné době se vodovod opravuje. Práce by měly skončit v odpoledních hodinách," upřesnil.

V současné chvíli jsou dodávky vody omezeny do čtyř pavilonů nemocnice. "Budeme dodávat vlažnou vodu skrze naše vlastní zásoby," dodal mluvčí nemocnice s tím, že nijak významně to chod nemocnice neovlivní. "Pacienti na lůžkových odděleních si nemohou dát teplou sprchu a po dobu pár hodin nebudou fungovat ani WC," doplnil s tím, že havárie by měla být opravena v odpoledních hodin.

Havárie vody se ráno dotkla celkem sedmi nemocničních pavilonů. "My jsme si s tím uměli poradit vlastními silami, z našich vlastních rozvodů teplé vody jsme posílali ochlazenou vodu," popsal Brož už dříve.

Vodovodů, které byly položeny před rokem 1920, je v Praze ještě více než 100 kilometrů. "Jakmile přijde obleva, tak se praskliny objevují nejvíce," řekla tajemnice Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) Hana Kletečková. "Paradoxně nám ale dělá větší problém potrubí ze 70. až 80. let, které je z polské litiny," dodala. Každoročně PVS obnoví potrubí za zhruba 1,4 miliardy korun.

