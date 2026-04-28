V Brně se protestovalo proti sjezdu sudetských Němců. Okamura ho ostře kritizuje

V Brně asi 500 lidí protestovalo v úterý odpoledne proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců. Akci pořádá vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), její šéf a předseda sněmovny Tomio Okamura řekl, že sjezd je „nebetyčná ostuda“. Počet protestujících odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Sjezd sudetských Němců se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května.
Protestující lidé zaplnili prostor na Moravském náměstí kolem sochy Jošta Lucemburského, na úvod zazpívali českou hymnu. Okamura ve svém projevu sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) označil za sjezd nacistických pohrobků. "Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby se sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu konal v České republice," uvedl. Vyzval k placení válečných reparací.
Mezi protestujícími byli především starší lidé. K vidění byly české vlajky, také transparenty s nápisy jako: "Stop sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu!", "Smíření, jo? Tak se smiřte s výsledkem 2. světové války", nebo "Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast." Lidé podepisovali proti sjezdu také petici. Podle vyjádření řečníků se ozýval buď pískot, nebo naopak potlesk. Vystoupili například poslanec za SPD Miroslav Ševčík či poslankyně Lucie Šafránková (SPD).
Řečníci hovořili například o svornosti a obraně národa, o sjezdu jako o neslýchané věci a o tom, že sjezdu umetají cestu volení zástupci. Jde podle nich o urážku památky předků, hovořili o přepisování dějin. Akce trvala přes hodinu.
Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se od 22. do 25. května uskuteční 76. ročník, bude to poprvé v Česku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.
Sjezdem se v pondělí zabývalo i jihomoravské zastupitelstvo, opoziční zastupitelé za Stačilo! nebo SPD neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj od sjezdu distancoval. Žádali, aby se tím krajské zastupitelstvo zabývalo, ale jejich návrh nebyl schválen. Na zasedání dorazilo asi 20 odpůrců sjezdu. V půlce dubna se téma sjezdu dostalo i na program brněnského zastupitelstva. I tehdy proti němu protestovaly v jednací síni desítky lidí. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) sjezd sudetských Němců podpořila.
Brněnští zastupitelé sice neschválili usnesení o podpoře sjezdu, ale ani návrh na zrušení akce. Pouze vzali na vědomí informaci o jejím konání. Usnesli se však na tom, že vítají snahy o usmíření. Konání sjezdu tehdy na jednání brněnského zastupitelstva podpořil brněnský rodák a dramatik Milan Uhde, přestože sám zažil nacistickou okupaci a část jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech. Odpůrci akce ho kvůli tomu označili za vlastizrádce.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.
Mohlo by vás také zajímat: Lidovci vsadili vše na „spasitele“. Nebo šlo jen o dobře zrežírovaný sjezd?
„Teď to nevydávejte, je to politicky citlivé.“ Řehka otevřeně o „zakázaném“ podcastu s prezidentem
Ve vyhrocenou debatu se v úterý proměnilo sněmovní jednání o sociálních sítích české armády. Hlavním a jediným bodem diskuse se velmi rychle stal „zakázaný“ podcast generálního štábu s Petrem Pavlem. A byť ministerstvo obrany chtělo věc tutlat a neřešit, náčelník generálního štábu hodil do téhle strategie vidle. Detailně poslancům popsal, proč údajně resort zastavil rozhovor s prezidentem.
ŽIVĚ "Nákup kradeného zboží je zločin." Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Siniaková bude opět světovou jedničkou
Ve čtyřhře na antukovém turnaji Masters v Madridu si semifinále zajistila Kateřina Siniaková. V novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.
Překvapivý exit. Spojené arabské emiráty práskly dveřmi v klíčové organizaci
Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.
Kubovo hnutí Naše Česko posiluje: Daczická odchází z ODS
Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Prohlásila to v úterý. Fungování středočeské koalice Starostů a Spolu, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů, to podle ní neovlivní. Hlasovat chce jako dosud a ráda by i zůstala v klubu ODS.