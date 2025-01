"Uzavřený prostor? Problém." Znalci kritizují ohřívače na pergole mosteckého baru

Vyšetřování víkendové tragédie, při níž v sobotu v noci v mosteckém baru uhořelo šest lidí a dalších osm utrpělo popáleniny, ještě není u konce. I tak je stále zřejmější, že požár nejspíš způsobily propan-butanové ohřívače vzduchu umístěné na dřevěné terase restaurace. Před jejich používáním v uzavřených prostorech přitom odborníci varují.

Bylo jen pár hodin po noční tragédii, když reportér Aktuálně.cz v neděli nad ránem mluvil se svědky katastrofálního požáru přímo před mosteckou restaurací U Kojota. Všichni oslovení se shodovali v tom, že před sobotní půlnocí slyšeli z baru celkem tři exploze.

Bez dlouhého přemýšlení uvedli, že dle jejich názoru za smrtonosný požár, při němž uhořelo šest lidí a dalších osm přežilo s těžkými popáleninami, mohlo plynové vyhřívání dřevěné pergoly baru. Přístavek neměl skleněná okna, ale průhledné igelitové výplně, teplo tu zajišťovaly propan-butanové ohřívače vzduchu.

"Za mě to bylo špatně," prohlásil například Kamil, který bydlí v panelovém domě na ulici Františka Halase přímo naproti Kojotovi a skrze okna svého bytu v sobotu v noci pořídil několik videí požáru poté, co volal na tísňovou linku.

Podobný názor mají i odborníci oslovení Aktuálně.cz. "Běžná praxe to není," uvedl František Kregl, prezident Profesní komory požární ochrany, na dotaz, zda je normální používat plynové ohřívače v uzavřeném prostoru. "Pokud je to uzavřený prostor, je to problém," dodal.

Podle Kregla je nebezpečné už to, že ohřívač potřebuje ke svému hoření kyslík, který odebírá právě z uzavřeného prostoru. "Pokud tam došlo k nahromadění propanu, jednoduše může dojít k explozi," upozorňuje na další riziko.

Soudní znalec a bývalý profesionální hasič Radek Kislinger zase říká, že typ ohřívačů, které podle starších snímků provozovatelé restaurace U Kojota na dřevěné pergole používali, podle něj do uzavřených prostorů nepatří vůbec.

"Každý hořák má svá specifika, vše záleží na průvodní dokumentaci od výrobce," tvrdí Miroslav Valta, další oslovený soudní znalec v oboru požární ochrany. "Musí se to všechno přizpůsobit místním podmínkám, ten prostor musí mít zajištěný přívod vzduchu," dodal.

Mostecký magistrát mlčí

Aktuálně.cz se snažilo oslovit i Janu a Miloslava Čechovy, kteří by měli být podle obchodního rejstříku vlastníky baru U Kojota, na telefonáty ani zaslaný e-mail však do vydání článku nereagovali. "Majitel restaurace to těžce nese, jeho osmnáctiletý syn, který byl na místě a vyskakoval s lidmi, se zhroutil," citovala agentura ČTK Jana Bohuslava, vlastníka budovy, v jejímž přízemí podnik sídlí.

Bohuslav dále uvedl, že dřevěná předzahrádka u baru prý byla stavebně povolena. Uvedl rovněž, že tragický oheň se rozhořel skutečně od plynového ohřívače, nicméně poté, co jej hosté při rvačce shodili na zem. "Podle mých informací se to stalo nešťastnou náhodou. Mezi potyčkou hostů, kteří údajně lampu povalili," popsal vlastník mostecké nemovitosti.

Aktuálně.cz oslovilo i mostecký magistrát, aby zjistilo, kdy a za jakých podmínek úředníci používání pergoly schválili a zda věděli o tom, že je uzavřená terasa vytápěná propan-butanovým systémem. Do vydání článku však nikdo z úřadu neodpověděl.

Policie: Pouhé spekulace

Podle Luboše Kastnera, restauratéra a člena představenstva Asociace malých a středních podniků, jsou plynové ohřívače standardním ohřívacím vybavením, jsou nicméně určené spíše pro otevřené prostory. "Byť neznám podmínky jejich provozu, z článků usuzuju, že ty ohřívače asi nebyly ideální pro provoz na krytých zahrádkách," přemítá Kastner.

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací, se k výbuchu nechce před dokončením vyšetřování vyjadřovat. "Nicméně u všech přístrojů je daný jasný režim - musí procházet pravidelnými revizemi a jejich umístění musí odpovídat tomu, co nařizuje výrobce," zdůraznil Stárek možné kritické body.

Vyšetřovatelé zatím nechtějí dělat předčasné závěry. "Krajští kriminalisté pracují s několika verzemi vzniku požáru. V současné době ještě nelze žádnou z těchto verzí vyloučit. Jakékoliv informace o možných příčinách tragédie, které se vyskytují ve veřejném prostoru, jsou pouhými spekulacemi," oznámil Kamil Marek, ústecký policejní mluvčí.

"Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Ve věci bylo zadáno vypracování několika znaleckých posudků z oborů požární ochrany a zdravotnictví. V současné době probíhají soudní pitvy," doplnil Marek v pondělní tiskové zprávě.

Mostecká restaurace U Kojota po tragickém požáru (12. 1. 2025)