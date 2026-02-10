Přeskočit na obsah
10. 2. Mojmír
Úřad práce Česka povede někdejší ministerský náměstek Chlopčík

ČTK

Generálním ředitelem Úřadu práce České republiky se stane Roman Chlopčík. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Chlopčík byl v minulosti náměstkem na ministerstvu práce a také vedl olomoucký úřad práce. Nový ředitel se má podle dřívějších informací ujmout vedení Úřadu práce ČR 15. února.

Úřad práce - generální ředitelství
Ilustrační foto.Foto: Jakub Plíhal
Místo generálního ředitele Úřadu práce ČR je neobsazené od loňského podzimu. Od 9. září 2025 převzal dočasně řízení úřadu vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš. Důvodem byla nemoc tehdejšího šéfa úřadu Daniela Krištofa, který pak 31. října zemřel. Výběrové řízení na post generálního ředitele vyhlásilo ministerstvo letos 8. ledna.

Chlopčík se stal v únoru 2013 náměstkem pro trh práce tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové (TOP 09). V současnosti pracuje podle Seznam Zpráv jako prokurista ve společnosti Bartoň a Partners. Ta se zaměřuje na služby a dodávky v oblasti správy a údržby nemovitostí.

O místo generálního ředitele úřadu práce se mohli ucházet občané Česka či zemí EU s vysokoškolským vzděláním, kteří v posledních 15 letech aspoň čtyři roky vykonávali podobné činnosti a nejméně tři roky byli ve vedoucí funkci. Ve výběrovém řízení měli mimo jiné uvést svou představu o dalším směřování úřadu pro příští roky. Nutné bylo i lustrační osvědčení či čestné prohlášení o nespolupráci s bývalým komunistickým režimem. Funkční období generálního ředitele činí pět let.

Pozice je ve státní službě. Výdělek je podle tabulek, spadá do 15. třídy. Podle délky praxe se tak základ platu pohybuje od 41.220 do 60.420 korun. Osobní příplatek může činit podle služebního hodnocení až 100 procent nejvyššího tarifu, tedy 60.420 korun. K tomu je příplatek za vedení od 27.189 korun do 33.231 korun, uvedlo ministerstvo.

