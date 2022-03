Uprchlíci využívají první centra pomoci. Další budou "jako McDonald's", říká hejtman

V Praze a Liberci se otevřela první centra pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. Politici slibují, že další centra vzniknou brzy i v ostatních regionech. "Celý koncept stavíme tak, aby byl co nejjednodušší. Ať je to jako McDonald's, který je všude stejný. Podobně by to mělo být s krajskými centry," pomohl si příměrem hejtman Jihočeského kraje a šéf Asociace krajů Martin Kuba.

Paní Maria se nervózně ohlíží a hledá někoho, kdo by jí pomohl s vyplňováním formulářů, které před chvílí dostala od úředníků. Spěchá, protože kousek od ní sedí její dcera a dva malí vnuci. Hlavně ten mladší, pětiletý Stanislav, dlouhé čekání těžko snáší. Viditelně unavená maminka drží synka v náručí a konejší ho.

"Cesta byla velmi náročná, jeli jsme 48 hodin," říká Maria. Všichni přijeli z vesnice nedaleko ukrajinského města Ivano-Frankivsk a patří mezi první návštěvníky asistenčního centra pro ukrajinské uprchlíky, které začalo fungovat od úterního dopoledne v hlavní budově Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí, hned vedle sídla magistrátu. Otevřeno bude každý den včetně víkendů od 9 do 17 hodin.

Maria s rodinou mají štěstí v neštěstí, protože právě v takových centrech by se uprchlíci měli dočkat největší pomoci. Na jednom místě se mohou například přihlásit k pobytu, vyřídit si zdravotní pojištění i další nezbytné věci.

Centrum slouží pro Prahu a Středočeský kraj, tedy dva regiony, do kterých přichází nejvíce lidí. V Praze podle oficiálních údajů pracuje kolem 67 tisíc Ukrajinců, ve Středočeském kraji kolem 35 tisíc. "Předpokládáme, že právě za těmito lidmi půjdou jejich rodiny a my budeme čelit největšímu náporu," potvrzuje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

Situace začíná být vážná už nyní, o čemž svědčí dlouhé fronty na ředitelství cizinecké policie v pražské Olšanské ulici. Než vzniklo zmiňované centrum, museli přijít uprchlíci právě na toto místo a tam si do tří dnů od příjezdu vyřídit pobyt.

"Zatím cizinecká policie registrovala přes 900 nově příchozích z Ukrajiny. Je ale jasné, že jejich počet bude narůstat. Bude to velký nápor," očekává pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Aby alespoň přibližně zjistil, kolik lidí by mohlo dorazit, požádal ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o statistiky, kolik uprchlíků překročilo hranice. Mobilní operátoři mají o těchto počtech přehled a lidem s ukrajinskou SIM kartou přijde informace, co a jak mají po příchodu do Česka udělat.

Center bude víc, chybí ale úředníci

Kromě centra v městské knihovně mohou uprchlíci či jejich zástupci využít v Praze ještě dva informační kiosky. Jeden je na autobusovém nádraží na Florenci, druhý na hlavním vlakovém nádraží. Příchozí se tam dozví základní informace, o centru v knihovně i o možnostech pomoci od neziskových organizací.

Primátor Hřib slibuje, že v případě nutnosti rozšíří otevírací dobu zatím jediného centra pomoci a že zároveň Praha otevře další centra v pobočkách městské knihovny. Zatím však není dost lidí, kteří by byli v těchto centrech uprchlíkům k dispozici. "My jsme do jisté míry závislí na personálu ministerstva vnitra. V některých případech to může být složitější. Kromě policie jsou potřeba i lidé z odboru migrační a azylové politiky," upřesnil primátor.

Podle hejtmanky Peckové její kraj zvažuje otevření center v místech, kde pracuje hodně Ukrajinců. Jde především o Mladoboleslavsko. Kolem dvou tisíc Ukrajinců pracuje také u Kolína, konkrétně ve společnosti Toyota, která už slíbila, že se o příbuzné zaměstnanců postará.

Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) v úterý jednal s ministrem vnitra Vítem Rakušanem mimo jiné o nedostatku úředníků cizinecké policie. "Navrhl jsem, jestli by jejich práci nemohli dělat i jiní úředníci. Nejde to udělat tak lehce, ještě o tom budeme mluvit," uvedl Kuba.

Podle něj by mohla centra ve většině krajů začít fungovat ve čtvrtek či pátek. "Je lepší všechno připravovat třeba o dva dny déle, ale co nejlépe. Představte si, že vás vysadí v nějaké cizí zemi s vaším dítětem po třiceti hodinách v autobusu. Centra musí být úplně jednoduchá, komfortní. Já říkám, ať je to McDonald's, který je v každém kraji stejný," popsal Kuba pro Aktuálně.cz.

Podle svých slov chce využít čas na přípravu i k tomu, aby na letišti v Českých Budějovicích, kde bude centrum pomoci jeho Jihočeského kraje, bylo i dostatečné zázemí pro matky s dětmi. "Musíme počítat s tím, že přijedou najednou třeba dva autobusy s uprchlíky a lidé na letišti stráví i několik hodin. Chceme, aby lidé na jednom místě dostali všechny věci, které potřebují. Aby vedle sebe seděla policie, lidé z azylového odboru, ale také krajská hygienická stanice a lidé z úřadu práce," vysvětlil Kuba.

V Liberci je možné v centru i přespat

Ministr Rakušan přislíbil při setkání s hejtmany krajům pomoc, mimo jiné bude jednat s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) o tom, zda by lidé z úřadů práce mohli v centrech také pomáhat.

"Věřím, že ve velmi brzké době spustíme centra ve všech krajích. Pomoc pro uprchlíky tak bude rozprostřena, což pro ně bude mnohem lepší. Kraje navíc mají výborné povědomí o tom, kde je volné ubytování," prohlásil Rakušan.

V této chvíli máme po celém Libereckém kraji k dispozici přibližně 5 000 míst k ubytování, ať už od Správa uprchlických zařízení MV, obcí nebo veřejnosti. Další nabídky stále přibývají - posílejte je přes formulář https://t.co/HxaacQlHZw. Díky!#StandingWithUkraine 🇺🇦 — Martin Půta (@MartinPuta) March 1, 2022

Uprchlíci už mohou využívat kromě Prahy také druhé centrum pomoci, které vzniklo v Liberci, nachází se u krajského úřadu v budově D v sousedství očkovacího centra. Je otevřené denně od 7 do 19 hodin, a pokud někdo dorazí z Ukrajiny mimo tento čas, může v budově přespat. Kraj připravil ve třetím patře 50 lůžek, jídlo i další potřebné věci.

"Zatím tady byly tři větší skupinky, převážně matky s dětmi. Pro ty tady máme zřízený dětský koutek, jsou tam omalovánky i občerstvení, takže tu mohou v klidu počkat, až jejich příbuzní vyřídí všechny náležitosti. Ubytování jsme zatím zajišťovali jen pro jednu rodinu," řekla mluvčí krajského úřadu Andrea Fulková.

Video: Lvov se stal centrem uprchlíků. Na vlak pryč se čeká i několik dní, popisuje Klicperová (1. 3. 2022)