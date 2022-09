Nekonečné fronty a nocování uprchlíků před úřadem skončily. Zázrak, říká dobrovolnice

Zajít na zvláštní pobočku úřadu práce v pražských Holešovicích představovalo pro ukrajinské uprchlíky žádající o humanitární dávku nutnost vyhradit si až několik hodin času. Tisíce Ukrajinců zde odbavovalo jen několik málo úředníků. Dlouhé fronty hlídala bezpečnostní agentura, na jejíž chování si stěžovaly neziskové organizace i sami Ukrajinci. Úřad práce nyní zareagoval a fronty zmizely.

Ještě minulý týden stály v pražské tržnici v Holešovicích dlouhé fronty ukrajinských uprchlíků, kteří na dočasné pracoviště Úřadu práce přišli žádat o humanitární dávku 5000 korun měsíčně. Někteří na místě trávili i několik dní, v nevyhovujících podmínkách přespávali, aby se na ně dostala řada. Podle neziskových organizací byla situace otřesná a nedůstojná.

Nyní je ale všechno jinak. Žádné dlouhé fronty se zde netvoří, lidé se k úředníkům dostanou během chvilky. "Dnes je to rychlé, dříve jsme tu stáli sedm až jedenáct hodin," pochvaluje si Lilja, která do tržnice pro dávku přišla počtvrté.

Také dvacetiletá Erika z jihoukrajinského Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti je mile překvapená. "Dříve se tu fronty na humanitární pomoc stály od čtyř ráno, nebylo možné si ani dojít na záchod. Lidé přelézali přes plot," líčí mladá žena u východu z haly číslo 29.

Zlepšení situace potvrzuje také koordinátorka pomoci ze Sdružení pro integraci a migraci Magdalena Poláková. "Zázrak, že?" odpovídá s úsměvem na otázku, co se stalo s dlouhými frontami, které se tady v předchozích dnech tvořily. Podle ní stát vyslyšel připomínky neziskových organizací a přijal opatření, která situaci v areálu zklidnila. Především výrazně přibylo úředníků, kteří na místě pracují.

"Příchozí odbavují na tři desítky úředníků a jedenáct dobrovolníků. Denně zde zaměstnanci úřadu odbaví stovky až tisíce příchozích klientů," popisuje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Podle neziskových organizací tu v předchozích týdnech sloužili jen dva až čtyři úředníci, kteří stihli vyřídit pár desítek žádostí, ačkoliv venku čekaly stovky lidí. Mluvčí Beránková tvrdí, že se Úřad práce snažil situaci řešit už dříve, ale v Praze se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků a jejich počet se nedaří navýšit.

Stížnosti na nepřátelskou ochranku

Před dvěma velkými halami, kde fungují pobočky Úřadu práce, už nestojí ani pracovníci bezpečnostní agentury. Ti v předchozích dnech řídili frontu žadatelů o dávku. Chování ostrahy ale kritizovaly neziskové organizace a stěžovali si na ně i samotní uprchlíci.

"Zdejší ochranku, která tu ještě donedávna působila, bych popsala jako velmi nepřátelskou. Křičeli na nás. Dokonce kouřili vedle matek s dětmi, i když ty je prosily, ať přestanou," popisuje Erika.

"Sekuriťáci pouštěli lidi podle toho, kdo se jim zalíbil. Viděla jsem na vlastní oči, jak řvali a poté vyrazili z fronty ženu, která se ptala na humanitární pomoc pro svého sedmnáctiletého syna," popisuje zhruba šedesátiletá Nina, která přišla pro dávky se sestrou Valentynou.

Nespokojenost s prací ochranky minulý týden vyjádřil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Objevují se podezření, že zde mělo docházet dokonce k ponižování klientů. To je velmi vážné a něco takového samozřejmě není v žádném případě přípustné," řekl ministr.

Bezpečnostní agentura BSB, jejíž pracovníci v areálu působí, připouští, že ke konfliktům docházelo. "Pokud se například z tisíce lidí ve frontě dostane na sto lidí, tak při takové situaci konflikty určitě vznikají. Představte si, že čekáte od noci a stejně se na vás řada nedostane," říká generální ředitel společnosti Roman Vacek.

Svědectví, která podávají uprchlíci o chování ochranky, jsou podle něj přitažená za vlasy. "Pohled z druhé strany je úplně jiný. Samozřejmě to vzhledem k situaci neprobíhá tak, že by se na sebe všichni smáli. Uprchlíci jsou nervózní z dlouhého čekání ve frontě, což vyvolává chování, které se někdy musí řešit ráznějším slovem nebo i činem. Ale v žádném případě si tam naši lidé na nikom nevybíjí zlost," odmítá Vacek.

Jeho lidé nyní hlídají už jen uvnitř haly a u vchodu a frontu řídí lidé z Úřadu práce. "Prostory v pražské tržnici v Holešovicích si Úřad práce pronajímá. Za bezpečnost je zde tedy primárně zodpovědný vlastník objektu, který má nasmlouvanou ostrahu, na jejímž výběru se Úřad práce nepodílel," vysvětluje mluvčí úřadu Beránková.

V Kladně řekli, že uprchlíky z Prahy nepřijímají

Informace o změnách v pražské tržnici se však nedostala ke všem uprchlíkům. Někteří kvůli dřívějším dlouhým frontám a údajně špatnému přístupu stále míří do Kladna, kde ještě minulý pátek vyřizovali žádosti i od lidí z hlavního města.

Cestu absolvovala také žena ve fialovém sportovním oblečení, která se s dětmi před hodinou a půl vrátila z Kladna. "Vyjeli jsme kolem šesté. Když jsme dorazili v půl deváté před Úřad práce, ochranka mi řekla, že uprchlíky z Prahy zde už nepřijímají. Kdyby nás o tom informovali dřív, neztrácela bych čas a hned zamířila do Holešovic," stěžuje si Olena z města Boryspil v Kyjevské oblasti.

Obává se ale, zda se dostane na řadu. Pokud si uprchlík nestihne zažádat o dávku do konce měsíce, nárok na ni pro daný měsíc ztratí. "Minule jsme stáli frontu v Holešovicích od dvou v noci až do konce dalšího dne. Řada se na nás ale tenkrát nedostala. Pár lidí ve frontě dokonce omdlelo," popisuje Olena.

I před kladenským úřadem práce v ulici Dukelských hrdinů ještě donedávna stály dlouhé fronty. Nyní před žlutobílou budovou čeká jen dvanáct lidí, převážně žen středního věku, které se vypravily z Prahy do Kladna autobusem. I ony vyrazily mimo metropoli proto, aby se vyhnuly frontám v Holešovicích.

Natalia z Charkova jezdí do největšího středočeského města pokaždé, když ji Úřad práce vyzve, ať na jakékoliv pobočce doloží potřebné dokumenty. Podobně jako Oleně jí ale nyní řekli, že ji neobslouží, protože má pobyt v Praze.

Když svou situaci popisuje reportérům Aktuálně.cz, po chvilce se rozpláče. Bojí se, že žádost nestihne podat včas. Přijít o dávku za srpen by pro ni byla komplikace, od září musí platit zdravotní pojištění a nájem. A nyní se obává toho, co bude muset absolvovat v Holešovicích.

"Kdyby systém fungoval normálně a stovky lidí stojících ve frontě odbavovali rychle, tak by nepřespávali na studené podlaze před úřadem. Můj sedmnáctiletý syn stál na konci července frontu v noci. Když jsem přijela ráno, byla jsem 41. v pořadí a stejně se na mě ten den řada nedostala," dodává žena, která poznala Natalii v pražské tržnici. "Pojď, nemáme co tu dělat," řekne Natalii a položí jí ruku na rameno. Chystají se zpět do Prahy, kde už je ale tentokrát nečekají dlouhé fronty ani nocování před úřadem.

