Udeřily silné mrazy, na Šumavě až na −10,3 °C. Do odpoledne bude vše jinak

Česko ve středu zažilo na některých místech velmi mrazivé ráno. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili minus 10,3 stupně Celsia. Ze stanic ležících do 600 metrů nad mořem bylo nejchladněji v Králíkách na Orlickoústecku, a to minus 5,1 stupně Celsia.
"Nejnižší teplota byla naměřena (06:00) na stanici Kvilda-Perla minus 10,3 stupně Celsia a ze stanic ležících do 600 m n.m. bylo nejchladněji v Králíkách minus 5,1 stupně Celsia, Teplice nad Metují-Zdoňov minus 4,9 stupně Celsia," uvedli meteorologové.
Na jihu Čech mrzlo téměř na celém území kraje. Výjimkou byla severní část jižních Čech, kde například v Nadějkově na Táborsku byly dva stupně nad nulou, řekl Tadeáš Gregor z českobudějovické pobočky ČHMÚ. Naopak u Volar na Prachaticku naměřili ve středu ráno minus sedm stupňů Celsia. A mrzlo také v českých Budějovicích, kde bylo minus 1,4 stupně Celsia.
Noc ze středy na čtvrtek by měla být o něco teplejší. "Ráno nebude tak chladné jako dneska (ve středu)," uvedl Gregor. Mrazy mohou podle předpovědi ve středu a ve čtvrtek zejména v Čechách poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května. Ovocnáři chtějí před mrazy bránit hlavně cennější druhy jako meruňky a třešně. Vedle síly mrazu je podle nich zásadní i doba působení mrazu v sadech. Největší riziko představuje situace, kdy začne mrznout před půlnocí a mráz trvá do rána. Dvou- až tříhodinový mráz při ranním vyjasnění ohrožuje sady méně.
Ve středu bude přes den slunečno, odpolední teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách se čeká kolem pěti stupňů Celsia. Foukat bude mírný vítr od severu.
