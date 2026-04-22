Reklama
Reklama
Udeřily silné mrazy, na Šumavě až na −10,3 °C. Do odpoledne bude vše jinak

Česko ve středu zažilo na některých místech velmi mrazivé ráno. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili minus 10,3 stupně Celsia. Ze stanic ležících do 600 metrů nad mořem bylo nejchladněji v Králíkách na Orlickoústecku, a to minus 5,1 stupně Celsia.

Na jihu Čech mrzlo téměř na celém území kraje.Foto: Pexels
Reklama

"Nejnižší teplota byla naměřena (06:00) na stanici Kvilda-Perla minus 10,3 stupně Celsia a ze stanic ležících do 600 m n.m. bylo nejchladněji v Králíkách minus 5,1 stupně Celsia, Teplice nad Metují-Zdoňov minus 4,9 stupně Celsia," uvedli meteorologové.

Na jihu Čech mrzlo téměř na celém území kraje. Výjimkou byla severní část jižních Čech, kde například v Nadějkově na Táborsku byly dva stupně nad nulou, řekl Tadeáš Gregor z českobudějovické pobočky ČHMÚ. Naopak u Volar na Prachaticku naměřili ve středu ráno minus sedm stupňů Celsia. A mrzlo také v českých Budějovicích, kde bylo minus 1,4 stupně Celsia.

Noc ze středy na čtvrtek by měla být o něco teplejší. "Ráno nebude tak chladné jako dneska (ve středu)," uvedl Gregor. Mrazy mohou podle předpovědi ve středu a ve čtvrtek zejména v Čechách poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května. Ovocnáři chtějí před mrazy bránit hlavně cennější druhy jako meruňky a třešně. Vedle síly mrazu je podle nich zásadní i doba působení mrazu v sadech. Největší riziko představuje situace, kdy začne mrznout před půlnocí a mráz trvá do rána. Dvou- až tříhodinový mráz při ranním vyjasnění ohrožuje sady méně.

Ve středu bude přes den slunečno, odpolední teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách se čeká kolem pěti stupňů Celsia. Foukat bude mírný vítr od severu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Intimita se v roce 2026 posouvá od výkonu k prožitku – do ložnic vstupují technologie, udržitelnost i vědomější přístup k sexu a vztahům.

Sex není jen orgasmus a ejakulace, říká lektorka. Popisuje, co je pro muže výzva

O sexu se dnes mluví otevřeněji než kdykoliv dříve v moderní historii, přesto ho podle sexuologů v ložnicích ubývá. Odborníci tento trend označují jako sexuální recesi. Nejvýrazněji se projevuje u mladé generace. Co o nás vypovídá sex a prožívání intimity? Jak s ní vědomě pracovat? A čeho se dnes v této oblasti nejvíc bojí muži? Ve Spotlightu rozebírá lektorka vědomé intimity Stella Krenčejová.

Novým šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu se stal japonsko-německý dirigent Elias Grandy.

„Při inauguraci varhan ve Svatém Vítu zazní i Dvořák,“ říká nový šéfdirigent SOČR

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstupuje do své jubilejní sté sezony. Během ní se chce zaměřit na hudbu, která v době vzniku orchestru v naší zemi vznikala, a její interpretace se ujmou přední čeští dirigenti: Jakub Hrůša, Petr Popelka, Václav Luks, Tomáš Hanus či Tomáš Netopil. Na pozici šéfdirigenta střídá odcházejícího Petra Popelku japonsko-německý dirigent Elias Grandy.

Reklama
French President Macron And British Prime Minister Starmer Co-Host Summit On Securing The Strait Of Hormuz

"Fašistická kreatura". Ruský moderátor urazil Meloniovou, Italové si to nenechali líbit

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v úterý oznámil, že si předvolal ruského velvyslance v Římě na protest proti velmi vážným a urážlivým výrokům ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova na adresu italské premiérky Giorgii Meloniové. Vyjádření moderátora na adresu Meloniové ostře odsoudily strany italské vládní koalice i opoziční politici.

Reklama
Reklama
Reklama