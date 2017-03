Účtenka za prezidentskou návštěvu: občerstvení a hotel kraj vyjdou na 230 tisíc, Zeman nocuje zdarma

před 41 minutami

Olomoucký kraj v registru smluv přiznal část výdajů na třídenní návštěvu hlavy státu. Pokoj pro prezidentský pár je zdarma, ale jen občerstvení pro doprovod stálo 168 tisíc korun, ubytování dalších 60 tisíc. Smlouva se dá přečíst od začátku do konce i přes to, že se úředníci snažili některé údaje začernit.

Praha - Poprvé od oznámení kandidatury na další funkční období prezident Miloš Zeman vyrazil do regionů - tentokrát do Olomouckého kraje. Registr smluv prozradil, kolik kraj za třídenní návštěvu zaplatí. Občerstvení pro Zemana a jeho doprovod bude stát 168 tisíc korun a ubytování dalších 60 tisíc.

Dokumenty, které kraj ohledně návštěvy v registru zveřejnil, však obsahují i neveřejné detaily z plánu Zemanovy návštěvy. Ty sice úředníci začernili, ale tak neobratně, že se dají s trochou technologického umu přečíst.

Kuřátko i čokoládový dort

Smlouva na občerstvení s firmou Hotelpark Stadion tak kromě částky 168 tisíc naznačuje i složení prezidentského menu. K obědu se podávalo třeba plněné kuřecí prso supreme, šťouchané brambory s cibulkou a špekem, připíjelo se Bohemií Prestige Brut a jako zákusek byly domácí lívance. K večeři pak hosty čekala opečená vinná klobása s bramborovou kaší, telecí paštika a čokoládový dort se zmrzlinou. Nápoje dle vlastního výběru, ale pouze do 180 korun.

Cena za jídlo pro Zemanův doprovod se v cenách liší. Menu pro šest osob stálo tisíc korun pro jednoho. Zbytek - třicetičlenná skupina - měl proplacené jídlo za 450 korun na osobu.

Pondělní oběd vyšel pro Zemana a jeho blízké na 650 korun na osobu a každého z 70členného doprovodu na dalších 450 korun. To vše à la carte, tedy podle jídelního lístku.

Za pokoj hlavy státu se nic neplatí. "Tři noci pro pana prezidenta a paní Ivanu Zemanovou - zdarma," píše se ve smlouvě. Kancléř Vratislav Mynář, mluvčí Jiří Ovčáček a dalších pět lidí z výpravy dostalo za 2100 korun samostatný hotelový pokoj.

Od svého nástupu do funkce je to počtvrté, co Zeman navštívil Olomoucký kraj. Tentokrát se chce vypravit především na Prostějovsko a Olomoucko. Při poslední návštěvě prezidenta v Moravskoslezském kraji zaplatil kraj za občerstvení 197 400 korun.

autor: Jakub Zelenka