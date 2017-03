Zaorálek si porozuměl se Zemanem, hrají spolu šachy. Už se nebojím, co zas řekne, tvrdí ministr

před 1 hodinou

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek a prezident Miloš Zeman k sobě našli cestu. I když spolu ne ve všem souhlasí, dokážou spolu diskutovat a dohodnout se. "Dneska nesedím v kanceláři s tím, že bych se bál, co zase prezident řekne. Kdybyste se mě ale zeptali před dvěma lety, nebyl bych si tím jistý," přiznává pro Hospodářské noviny Zaorálek. Naopak nesouhlasí například s tím, že se prezident odmítá účastnit veřejných předvolebních debat se svými protikandidáty.

Praha - Ještě před pár lety byla vzájemná nevraživost mezi prezidentem Milošem Zemanem a šéfem české diplomacie Lubomírem Zaorálkem veřejným tajemstvím. Teď však k sobě oba muži, kteří nejvýrazněji ovlivňují českou zahraniční politiku, našli cestu. A dokonce spolu po schůzkách často hrají šachy. "To je privilegium, které žádný ministr nemá," řekl k tomu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zaorálek Hospodářským novinám řekl, že na rozdíl od minulosti už se neobává, jakým výrokem mu prezident v zahraniční politice přidělá práci. I když s prezidentem nadále v lecčems nesouhlasí, díky vzájemnému dialogu si dokážou vyjít vstříc.

"Sám v sobě má určitý přetlak a chce něco říct, ale jsou momenty, kdy ustoupí, když jej já nebo i další přesvědčí o změně názoru. Za poslední tři roky se situace podle mě zlepšila a více se respektujeme," vysvětluje šéf diplomacie.

"Dneska nesedím v kanceláři s tím, že bych se bál, co zase prezident řekne. Kdybyste se mě ale zeptali před dvěma lety, nebyl bych si tím jistý," dodává. Přesto připouští, že Zeman zůstává symbolem nevypočítatelnosti a nepředvídatelnosti.

I když komunikaci mezi prezidentem a ministrem zahraničí nebrání neshody, občas vázne kvůli technickým bariérám. Zeman totiž odmítá používat mobilní telefon, a pro Zaorálka tak v naléhavých případech bývá složité se s hlavou státu spojit.

"Neustále mu říkám: 'Protože nemáš mobilní telefon, není možné se s tebou urgentně spojit.' A on na to vždy říká, že neříkám pravdu," tvrdí ministr. Zeman jej sice přesvědčuje, že může zavolat kdykoli, to ale podle Zaorálka není tak jednoduché. "To je naprostý omyl. Tak to nefunguje," zdůrazňuje Zaorálek s tím, že vše musí domlouvat přes prezidentovu kancelář.

I přesto se spolupráce podle ministra zlepšila. "Je pravda, že od té doby jsme se už třikrát urgentně sešli," dodává Zaorálek.

Jiří Ovčáček ministrova potvrzuje. Zeman podle něj nikdy mobilní telefon mít nebude. "Panu prezidentovi to dovoluje žít mnohem svobodnějším životem a soustředit se na důležitější věci. Navíc člověk se postupem času stává otrokem mobilního telefonu," vysvětluje mluvčí.

Také on potvrzuje, že vztah mezi prezidentem a ministrem zahraničí se pozitivně vyvinul díky vzájemnému dialogu. A v současnosti je to právě Zaorálek, který je z ministrů na Hradě nejčastěji. A pouze on má podle Ovčáčka mezi členy vlády "privilegium" hrát s prezidentem šachy.

Ministrovi vadí neúčast v debatách

Ne ve všem je ale Zaorálek vůči hlavě státu smířlivý. Značně ho rozladilo Zemanovo rozhodnutí neúčastnit se televizních a rozhlasových debat v rámci prezidentské kampaně. "Jsem tím velmi znepokojen. Součástí demokratických voleb je to, že kandidáti jdou do střetů s protivníky. Tímto vytvářejí systémy, kde jsou někde zavření, je to pro ně výhodné, ale já tvrdím, že je to špatně," uzavřel ministr.

Minulé měsíce ukázaly v praxi, že Hrad a Černínský palác dokážou najít společnou řeč. Příkladem může být vyslání Zemanova muže Hynka Kmoníčka na ambasádu ve Washingtonu či společné ujištění Pekingu o tom, že Česko respektuje územní celistvost Číny a distancuje se od přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlámy ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL). Zaorálek také usiluje o to, aby jej s sebou prezident v dubnu vzal na návštěvu Spojených států. Původně jej měli z vlády doprovázet jen ministři financí a vnitra Andrej Babiš a Milan Chovanec.

autoři: Lukáš Prchal, Radek Bartoníček