Zaorálek chce letět se Zemanem do USA. Cestu byl domlouvat na Hradě, teď záleží na Kmoníčkovi

před 27 minutami

O prezidentský let do USA v druhé polovině dubna je mezi ministry stále větší zájem. Poté, co prezident Miloš Zeman už dříve oznámil, že s ním za šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem poletí Andrej Babiš a Milan Chovanec, se nyní objevil další zájemce - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Ten kvůli tomu ve středu odpoledne navštívil Zemana, zatím ale není jisté, zda skutečně poletí.

Praha - I když prezident Miloš Zeman původně počítal s tím, že na svou dubnovou cestu za Donaldem Trumpem do USA vezme z vlády jen Andreje Babiše a Milana Chovance, nakonec možná poletí i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Šéf české diplomacie o tom s prezidentem jednal ve středu na Hradě. Definitivní rozhodnutí ale ještě nepadlo.

"Nyní řešíme, zda ambasáda v USA dohodne na dobu návštěvy prezidenta pro pana Zaorálka bilaterální schůzky. Hlavně bychom chtěli, aby se pan ministr sešel s ministrem zahraničních věcí USA Rexem Tillersonem," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Podle informací Aktuálně.cz hraje v celé věci důležitou roli také nový český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. Právě na něm bude do velké míry záležet, zda se mu ještě podaří vyjednat Zaorálkovi potřebné schůzky. Kmoníček odletěl do USA ve středu a jeho prvním úkolem bude pracovat na přípravě návštěvy prezidenta Zemana. Přesný termín dubnové návštěvy u Trumpa a dalších politiků USA totiž ještě není domluvený.

Zaorálek se ale s Kmoníčkem setká v USA příští týden, protože se účastní globální konference o Islámském státu ve Washingtonu. "Mimo jiné tam pan ministr nabídne milion dolarů na pomoc při rekonstrukci Iráku," dodala mluvčí Lagronová.

Vztahy s prezidentem se lepší, míní Zaorálek

Pokud jde o prezidentskou návštěvu, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček už na konci února ohlásil cestu dvou ministrů - ministra financí Andreje Babiše a ministra vnitra Milana Chovance. "Pan prezident vyhověl žádosti obou ministrů o začlenění do delegace," vysvětlil jejich přítomnost mluvčí Ovčáček.

I když se vzápětí objevily úvahy, zda společná cesta Babiše a Chovance není dalším důkazem jejich sbližování, oba to popřeli. "Vůbec jsem nevěděl, že ministr Chovanec chce letět také," uvedl Babiš a podivil se, proč vlastně Chovanec letí také. Ten následně prohlásil, že letí kvůli řešení bezpečnostních otázek.

Oba ministři jsou na rozdíl od Zaorálka považovaní za prezidentovi příznivce. Zaorálek však nyní tvrdí, že jeho vztahy se Zemanem se za poslední měsíce zlepšily. "Více než v minulosti se respektujeme, naše dialogy mají smysl. Vždycky ale budou věci, ve kterých se nesejdeme. Ale nijak nahlas to nevyhlašujeme, vidím to jako pozitivní vývoj," řekl Aktuálně.cz Zaorálek.

autoři: Radek Bartoníček, Lukáš Prchal