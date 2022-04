Rusko osvobozuje, hlásá dějepisář. Učitelů podléhajících lžím je hodně, varuje expert

Učitel dějepisu na gymnáziu v jihočeské Soběslavi tvrdí, že ruský útok na Ukrajinu není agresí, ale snahou o "osvobození obětí genocidy". Za schvalování války nebo popírání zločinů přitom hrozí vězení. Náměstek hejtmana na učitele podal trestní oznámení, propustit ho však bez rozhodnutí soudu nemůže. Odborník na vzdělání a dezinformace Bohumil Kartous uvádí, že učitelů s podobnými názory je více.

V sobotu se na pražské Letné sešlo několik demonstrantů, kteří vyzývali vládu k demisi. Kromě bývalého komunistického poslance Josefa Skály zde vystoupil i učitel dějepisu a češtiny na gymnáziu v Soběslavi Marek Adam. Ve svém projevu tvrdil, že na Ukrajině již osm let probíhá "genocida ruskojazyčného obyvatelstva ukrajinskými fašisty". Stejným tvrzením přitom ruská propaganda obhajuje invazi na Ukrajinu.

"Nejsem schvalovač agrese Ruska, protože Rusko tam neprovádí agresi, ale snaží se osvobodit oběti genocidy," hlásal na akci učitel. Když domluvil, objevili se kolem něj policisté. Veřejné schvalování trestného činu a popírání nebo zpochybňování genocidy je totiž trestné. Hrozí za to až tři roky vězení. Adam však policistům tvrdil, že žádnou agresi neschvaluje.

V době, kdy ruská armáda masakruje ukrajinské civilisty, učitel na gymnáziu v Soběslavi a současně místopředseda bizarní prokremelské strany "Aliance národních sil" Marek Adam hlásá, že Rusko na Ukrajině neprovádí agresi, ale snaží se osvobodit oběti genocidy. pic.twitter.com/bQxsStODzw — Roman Maca (@_Roman_Maca) April 4, 2022

Policie potvrzuje, že se vystoupeními jednotlivých aktérů na demonstraci zabývá a vyhodnocuje je. "Zjišťujeme, jestli se někdo dopustil protiprávního jednání, či nikoliv," říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Nebylo to poprvé, kdy se tento učitel dějepisu veřejně vyjádřil k válce na Ukrajině. Adam je mimo jiné místopředsedou národně konzervativní strany Aliance národních sil, která se hlásí k podpoře Ruska a je pro vystoupení Česka z NATO. Za stranu loni kandidoval ve sněmovních volbách z prvního místa v Jihočeském kraji. Celorepublikově získala jen 0,09 procenta hlasů.

"Jednoznačně podporujeme Ruskou federaci a její legitimní kroky při obraně vlastního území a její snahy o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny," napsalo vedení strany ve svém prohlášení hned 24. února, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

Své názory do výuky nepromítám, tvrdí učitel

Náměstek jihočeského hejtmana pro školství Pavel Klíma (TOP 09) chování učitele odsoudil. Už před několika dny podal kvůli prohlášení k invazi na Alianci národních sil trestní oznámení. Tvrdí však, že proti učiteli sám - ačkoliv je kraj zřizovatelem školy - nijak zasáhnout nemůže.

A ani ředitel školy podle něj nemůže učitele nijak potrestat nebo jej propustit. "Ředitel by mohl konat jen tehdy, kdyby se ukázalo, že jeho výroky jsou trestně stíhatelné. Myslím si, že v takovém případě by měl ředitel možnost s ním pracovní vztah ukončit," míní Klíma.

Proti Adamovým výrokům se postavil i ředitel soběslavského gymnázia Petr Lintner. Ačkoliv s jeho názory nesouhlasí, tvrdí, že ve výuce se nijak neodrážejí. "S panem Adamem jsem o tom mluvil již několikrát. Navštívil jsem i jeho hodiny dějepisu, ale jeho politická činnost se ve škole neprojevovala. Ani podle žáků a rodičů do výuky jeho postoje nezasahují," uvádí ředitel.

Také sám učitel se hájí tím, že své politické názory do výuky nepromítá. Připouští však, že se ho žáci na válku na Ukrajině ptají. "Zdůrazňuji jim, že škola je především institucí apolitickou. Jako učitel dějepisu se nicméně snažím vysvětlovat a objasňovat žákům historický kontext všech dějinných událostí - příčinné souvislosti a jejich následky. To platí o celých dějinách," říká s tím, že u "kontroverzních kapitol historie" se snaží žáky motivovat k jejich vlastnímu zamyšlení.

Podle náměstka Klímy je však takové veřejné vystupování nepřijatelné, i kdyby se skutečně do výuky nepromítlo. "Učitel neučí jen 45 minut, on učí i tím, jak vystupuje, jak se chová a co říká. Jestli chce být učitelem, tak by to měl akceptovat," podotýká Klíma.

Učitelům chybí mediální výchova

Analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca označuje pedagoga Adama za "dezinformacemi pomateného jedince", který za vším vidí různá spiknutí, což se projevuje i v jeho náhledu na ruskou agresi na Ukrajině. "Sám ale říká, že žádnou invazi neschvaluje, protože bezmezně věří ruské válečné propagandě, která říká, jak tam Kreml naopak Ukrajince zachraňuje před genocidou ze strany domnělých ukrajinských nacistů," popisuje Máca.

Kolik vyučujících podléhá dezinformacím, v loňském roce zkoumala Univerzita Palackého. Podle výsledků průzkumu Český učitel ve světě médií věří nepravdivým informacím zhruba deset procent pedagogů. Dalších patnáct procent samo přiznává, že nedokáže některé nejčastější mýty kolující na internetu vyhodnotit.

Odborníka na vzdělání a téma dezinformací Bohumila Kartouse výsledky výzkumu nepřekvapují. Případ učitele ze Soběslavi podle něj není ojedinělý. "Zrovna nedávno jsem viděl ukázky, na kterých učitelka ve škole šíří dezinformace týkající se uprchlíků z Ukrajiny. Navíc je dost učitelů, kteří jsou ochotni se politicky angažovat v populistických stranách, které využívají dezinformační obsahy, jako třeba SPD," říká.

Upozorňuje také na to, že českým učitelům chybí mediální výchova. Je tak podle něj otázkou vlastního rozhodnutí učitele, zda se v informační gramotnosti snaží zdokonalovat ve svém volném čase. "Mělo by přitom jít o jednu ze základních schopností, kterou by si měl pedagog osvojit a předávat ji studentům," dodává Kartous.