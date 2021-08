Při srážce vlaků na Domažlicku zemřeli tři lidé, několik dalších je těžce zraněných

U obce Milavče mezi Domažlicemi a Blížejovem se ve středu ráno srazily dva vlaky. Tři lidé nehodu nepřežili - zemřeli oba strojvůdci, třetí obětí je cestující žena. Další desítky lidí utrpěly zranění, pět z nich těžká. Nehodu vyšetřuje Drážní inspekce, trať zůstane uzavřená zřejmě do pátku 18:00. Škody půjdou do desítek milionů. Jedná se o nejtragičtější vlakovou nehodu v Evropě za dva a půl roku.

Jedním z vlaků byl expres z Mnichova, v němž cestovali také cizinci. O život přišli dva čeští strojvůdci vlaků, z toho jeden řídil německý rychlík. Třetí obětí byla žena, která cestovala v protijedoucím regionálním vlaku. Pět lidí je ve vážném stavu a čtyři jsou středně těžce zranění, většina zraněných je v plzeňské fakultní a v domažlické nemocnici, dva přepravili záchranáři do Prahy. Desítky lidí utrpěly lehčí zranění - jsou potlučení, poškrábaní, řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

"Za záchrannou službu zasahovaly čtyři vrtulníky - pražský, hradecký, plzeňský a jihočeský. Bylo tam pět vozů pro likvidaci hromadného postižení osob, materiály, léky a další pomůcky," uvedla Svobodová.

Dále na místě zasahovalo pět vozů rychlé záchranné pomoci, lékaři z vrtulníku. Pomohli také Jihočeši se dvěma záchrannými vozy a také záchranáři z Německa. Složky integrovaného záchranného systému si místo nehody rozdělily na dva úseky, kde společně zasahovaly desítky záchranářů, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

"Cestou letecké záchranné služby byli transportováni čtyři pacienti - dva do Prahy do Motola a Střešovic a tři do Plzně na emergency fakultní nemocnice," řekla Svobodová. Pozemní cestou převezli záchranáři tři středně těžce zraněné do plzeňské fakultní nemocnice a jednoho člověka se středně těžkým zraněním do nemocnice v Domažlicích. "Tři osoby hovořící německy jsou v péči posádek z Německa a následně transportovány do německých nemocnic," uvedla Svobodová.

Nejvážněji zranění byli přepraveni do pražských nemocnic v Motole a Střešovicích a do plzeňské fakultní nemocnice. Domažlická nemocnice, která také přijímá zraněné, zrušila všechny na dnešek plánované operace a uvolnila několik lůžek, pokud by byla potřeba hospitalizovat větší počet raněných.

Poncar uvedl, že u nehody je 12 jednotek profesionálů i dobrovolníků, tedy zhruba 60 hasičů včetně drážních. "Všichni cestující už jsou evakuováni z vagonů. Ti, kdo byli zranění lehce nebo vůbec, byli transportováni do místního kulturního střediska v Milavčích a zbytek odvezly vrtulníky a sanitky. Na místě je posttraumatický intervenční tým a jedou tam i policejní psychologové a zřídili jsme informační linku pro občany postižené touto mimořádnou událostí na telefonním čísle 950 330 330," řekl. Podle něj bude zásah na místě trvat dlouho.

Expres projel návěstidlo

Podle dostupných informací se srazil expres Ex 351 z Mnichova do Prahy s osobním vlakem Os 7406 RegioShark. Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že expres projel návěstidlo v poloze "Stůj" ve výhybně Radonice. Nehoda se stala na jednokolejném úseku, před kterým se vlaky měly minout.

To potvrdil i mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Upozornil však, že zatím není jasné, zda šlo o chybu strojvedoucího jednoho z vlaků, nebo technickou chybu na vlaku či trati. Podle Drápala je tak nyní brzo na přesnou identifikaci příčin nehody, předběžné závěry by inspekce mohla mít v závěru dnešního dne. Kompletní vyšetřování potrvá několik měsíců.

Provoz na jednokolejné mezinárodní trati Praha - Plzeň - Furt im Wald - Mnichov bude podle webu Českých drah přerušen nejméně do 18:30. Mezi stanicemi Domažlice a Staňkov jezdí náhradní autobusová doprava. Dráhy také spustily pro postižené psychologickou linku. Mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský řekl, že postižení budou odškodnění podle práva.

Jde o nejtragičtější srážku vlaků od kolize osobního a nákladního vlaku u Krouny na Chrudimsku v roce 1995, kterou nepřežilo 19 lidí. Zároveň se jedná o nejtragičtější vlakovou nehodu v Evropě za dva a půl roku. V lednu 2019 zahynulo v Dánsku osm lidí při vlakovém neštěstí na mostě, který spojuje hlavní dánské ostrovy Sjaelland a Fyn. Vlak se 131 cestujícími a třemi členy posádky tehdy musel na mostě prudce brzdit, když byl zasažen předměty, které odlétávaly z protijedoucího nákladního vlaku.