Turkovy hříchy přehledně: Hajlování do "ksichtu", domácí násilí či "závody" s juniory

Prezident měl Turka přijmout jako posledního nominanta do vznikající vlády Andreje Babiše (ANO). Šlo asi o nejvíce očekávanou schůzku z ministerských kandidátů. V minulém týdnu totiž Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Zde jsou důvody, které se skloňují nejčastěji.
Kauza rasistických a nenávistných příspěvků
Nejčerstvější kaňkou na Turkově reputaci jsou již smazané příspěvky obsahující rasistické, homofobní a nenávistné výroky. Podle Deníku N měl nynější zákonodárce v minulosti například zlehčovat rasově motivovaný žhářský útok ve Vítkově, kdy skupina neonacistů vhodila zápalnou lahev do domu romské rodiny a vážně zranila tehdy dvouletou Natálii.
V jiných příspěvcích měl Turek označit vraždy muslimů na Novém Zélandu za "úklid". V některých svých textech či komentářích pak nejednou narážel na nacistického diktátora Adolfa Hitlera či italského fašistu Benita Mussoliniho. Poslanec Motoristů sobě autorství příspěvků popřel a argumentoval slovy, že je mohl napsat někdo jiný, jelikož "občas nechá v hospodě kolovat svůj mobil".
Celou kauzu pak označil za zmanipulovanou s cílem ho dehonestovat. Později se k pořízení snímků rasistických příspěvků přihlásil novinář Vojtěch Dobeš, který se s Turkem dříve přátelil. Screenshoty udělal v červnu 2024, jelikož byl podle svých slov zděšený z toho, že by člověk s takovými názory reprezentoval Českou republiku na půdě europarlamentu. Případ má v rukou policie.
Před měsícem pak Turkovi uletěla reakce na odpůrce, kteří po něm pořvávali na Národní třídě během připomínky 17. listopadu. Někteří ho vyzývali, ať zahajluje. "Abych ti nezahajloval do ksichtu," odvětil Turek. Později se za výrok omluvil s tím, že se nechal unést vyhrocenou atmosférou.
Kauza domácího násilí
Další a závažnější případ musel Turek řešit ještě před volbami. Podle novinářky Apoleny Rychlíkové a jejího článku na webu Page Not Found měl Turek v roce 2013 psát své bývalé partnerce e-maily, ve kterých se mimo jiné přiznal k tomu, že ji bil a ponižoval "ze žárlivosti". Ta podala na Turka trestní oznámení, případ ale bude nejspíše promlčen.
Bývalý europoslanec popřel, že by se dopustil fyzického násilí, ačkoliv existuje řada indicií, že e-mailová adresa, ze které měl psát bývalé partnerce, je opravdu jeho. Šéf Motoristů sobě Petr Macinka označil kauzu za účelovou a podotkl, že podá trestní oznámení kvůli poškození pověsti a křivému obvinění.
Kauza vyhrožování pracovníkovi ambasády
Filip Turek má na kontě i diplomatický přešlap. V březnu 2017 měl povyhrožovat zaměstnanci velvyslanectví Saúdské Arábie, když za stěračem auta pracovníka ambasády nechal vlastnoručně nakreslený obrázek šibenice.
Aby toho nebylo málo, na střechu vozidla položil prázdnou nábojnici. Diplomaté odpověděli "závažnou" diplomatickou nótou.
Posléze se k činu přiznal i sám Turek. Ten se bránil slovy, že reagoval impulzivně poté, co se muž z auta choval hrubě k jeho tehdejší přítelkyni. Nábojnice se pak měla ocitnout na střeše auta omylem, "když vypadla z kapsy". Diplomat musel kvůli Turkovi změnit i bydliště.
Kauza nacistických symbolů
Kromě smazaných příspěvků, které mají podle médií velebit nacistické Německo, si policie loni posvítila i na fotografii z roku 2013, na níž byl Turek zachycen se zdviženou pravicí. Po pěti měsících vyšetřování byl pak případ odložen kvůli promlčení trestní odpovědnosti.
Není to ovšem zdaleka jediný moment, který má odkazovat na Turkovu "zálibu" v nacistické symbolice. V minulosti zmínil, že má po otci například dýku nacistické SS či svícen se svastikou. Mimo to byl též vyfotografován se závodní přilbou se znakem řecké extremistické strany Zlatý úsvit.
Bývalý europoslanec se hájil slovy, že jde buďto o sběratelské kousky, nebo zkrátka formu "velmi blbého humoru". Sám během svého boje o ministerský post uvedl médiím, že má jinak čisté svědomí.
Kauza rychlé jízdy na dálnici
Na jaře letošního roku se Turek také pochlubil svou rychlou jízdou uvnitř mercedesu. Po komunikaci svištěl rychlostí až 250 km/h, před veřejností se hájil tím, že snímky pořídil v Německu, kde se nemusí ohlížet na rychlostní limity.
Později se nicméně ukázalo, že ve skutečnosti jezdil po české D5, což už zalarmovalo i policii. Turek se následně přiznal ke lži. Třebaže překročení rychlosti nebylo možné kvůli nedostatku důkazů potvrdit, tehdejší europoslanec si vysloužil pokutu ve výši osm tisíc korun za chybějící dálniční známku. Po kauze Turek věnoval 50 tisíc korun Fondu pro oběti dopravních nehod.
Kauza schůzek s diplomaty autoritářských zemí
Současný motoristický poslanec čelil i kritice za svá setkání s íránským velvyslancem a dalšími diplomaty ze zemí, které někteří označují za autoritářské. Turek na toto konto uvedl, že byl členem delegace Evropského parlamentu pro Írán. Nutno podotknout, že se setkal také s představiteli Číny či zemí Střední Asie, ale také se západními politiky.
Konkrétně íránská schůzka nicméně vyvolala potyčku právě s výše zmíněným Vojtěchem Dobešem, který setkání s velvyslancem kritizoval na Turkově facebookovém profilu. Ten na to reagoval výzvou "dejte mu pěstí za mne". Později argumentoval, že šlo o nadsázku v rámci soukromého příspěvku, výzvu ale začala prověřovat policie.
Kauza černé moštárny a dalších podniků
Turek podniká hned v několika sektorech, v jednom případě se ovšem dostal do povědomí veřejnosti v nepříliš dobrém světle. Turek se měl dopustit nelegální stavební činnosti poté, co si chtěl na své zahradě v Dubči postavit z dvojgaráže moštárnu. Neměl k tomu ale potřebné povolení, do věci se proto vložil pražský stavební úřad a zahájil řízení k odstranění stavby.
Další podnik se táhne až do covidových dob. Společnost Zapper-Club s.r.o., v níž byl Turek jednatelem, nabízela doplněk stravy "proti koronavirové nákaze". Státní zemědělská a potravinářská inspekce ale poukázala na zákon o klamavých léčebných tvrzeních a vyměřila firmě pokutu.
Neméně kontroverzní moment nastal pak při vydání knihy Paraziti v nás, již distribuovala Turkova firma. Problematický byl ovšem obsah - doporučoval neověřenou léčbu přístroji, které nynější poslanec prodával. Turek se od textu distancoval s tím, že po matčině smrti pouze získal práva na vydání knihy, jinak s ní nemá nic společného.
Kauza formulových závodů
Nejednou byl Turek označen za formulového závodníka s několika zářezy. I zde se ukázalo, že k legendárním jezdcům má stále daleko - podle webu mahdalova-skop.cz se tvořily základy Turkovy závodní kariéry mezi lety 2015 a 2017 na nepříliš obsazených soutěžích.
Celkem se měl zúčastnit 27 startů, ze kterých si odnesl 12 vítězství. Problém byl ovšem v tom, že čtyřikrát jel úplně sám a šestkrát proti němu stál jeden jediný protivník. Jednou alespoň porazil 15letého juniora a v jiném závodě zase praktického lékaře. Turek startoval v úplně nejnižší závodní podkategorii Formula 4 Trophy.