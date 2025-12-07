Ke Kubovi ani Motoristům nejdu, říká Skopeček. Prozradil, kdy by opustil ODS i on

Řekněte mi hned na začátku: proč nechcete kandidovat na předsedu ani místopředsedu ODS? Zejména, když teď začne nová éra ODS?
Nevidím v takovém kroku v tuto chvíli smysl. ODS si podle mého soudu přeje evoluci, nikoliv revoluci. Navíc po sněmovních volbách, kdy v ODS začala debata o rozdělení rolí, jsem projevil ambici pokračovat v roli místopředsedy Poslanecké sněmovny. Mám pocit, že jsem tuto funkci nedělal poslední čtyři roky špatně. Spolu s dalšími mými rolemi v ODS mi to dává dobrý základ politiku ovlivňovat.
Neříkejte mi, že jste neměl větší ambice. Mluvilo se o vás před čtyřmi lety jako o někom, kdo by mohl být ve vládě Petra Fialy, před dvěma lety jste měl blízko k postu hejtmana, za ODS vystupujete v televizi patrně nejvíc…
Ambice mi určitě nechybí. Ale jsem také člověk, který nechce kandidovat do všech funkcí a za každou cenu. Před dvěma týdny jsem obhájil se silným mandátem pozici předsedy středočeské ODS, získal jsem opět nominaci do výkonné rady a jsem opět místopředsedou sněmovny, což bude v ODS jedna z nejvyšších funkcí poté, co skončí nynější vláda. To mi umožňuje, abych měl silný hlas jak směrem k veřejnosti, tak dovnitř ODS.
No ale aspoň na místopředsedu ODS jste kandidovat mohl.
Máte snad pocit z minulých let, kdy jsem nebyl místopředsedou ODS, že jsem byl méně viditelnější než někteří z těch, kteří takový post zastávali?
Nebyl jste méně viditelný, ale přece jen v nejužším vedení strany lze ovlivňovat dění v ODS nejvíce…
Jakkoliv jsem měl řadu nominací místních sněmů a oblastních sněmů na místopředsedu a z některých i na předsedu ODS, tak se stal poměrně přirozeným kandidátem na předsedu Martin Kupka díky svému úspěšnému účinkování ve vládě jako ministr dopravy. K tomu je ze stejné regionální organizace jako já a začít v této chvíli rozehrávat boje uvnitř jsem nepovažoval za prospěšné pro nikoho.
V politice musí někdy vítězit i nějaký týmový duch. Pokud uspěje, chci udělat maximum pro to, abych mu v jeho misi pomohl. Což neznamená, že budu v zákrytu a budu méně pracovat nebo že nebudu říkat jiné či ostřejší věty než nový pan předseda. Naopak, budu pracovat o to více, protože mám dost silný a jasný názor na to, jak by měla politika ODS vypadat.
Říkám Kupkovi, co ODS musí udělat, aby opět uspěla
Ale asi budete muset být hlasitější, protože v minulých čtyřech letech řada lidí ODS vyčítala, že byla málo pravicová a váš pravicový hlas tam nebyl na její politice tolik cítit.
Myslím, že z mého vystupování bylo zřejmé, že s leckterými vládními kroky nesouhlasím či s nimi mám problém. Ale nechtěl jsem se dostat do pozice někoho, kdo bude vedení ODS pouze okopávat kotníky. Když byste se ale zeptal předsedy Petra Fialy na mě, tak by vám potvrdil, že jsem byl jedním z mála, kdo mu byl schopný říkat i některé nepříjemné věci.
Jak je možné, že jste byl jeden z mála, proč neměl kolem sebe více oponentů?
Já bych na to odpověděl spíše směrem k budoucnosti: předsednictvo ODS by nemělo být tvořeno jen lidmi, kteří jsou mezi sebou největší kámoši a na všechno si kývají. Když tam je zdravá různorodost a oponentura, tak to předsedovi pomůže více.
Vy jste jednoznačně přesvědčený, že pro ODS bude nejlepším předsedou Martin Kupka?
Martin Kupka je Středočech, je z mé regionální organizace, získal masivní podporu při nominaci na předsedu ODS a já udělám všechno pro to, aby byl jako Středočech na kongresu zvolený a poté v té roli úspěšný.
To, že je někdo ze stejného kraje, stačí, abyste ho podporoval?
Určitě to nestačí, určitě bude na něm, aby ukázal, že je schopen stranu pozvednout. Já mu říkám mezi čtyřma očima i na regionálních sněmech, kde se potkáváme, co ODS musí udělat, aby se opět dočkala úspěchů.
Tedy já nedávám nikomu nějaký bianco šek. A od všech, co budou kandidovat do předsednictva ODS, chci slyšet, kde oni stojí, jestli jsou více napravo, méně napravo, jaké hodnoty a programové vize zastávají. Myslím, že vedení ODS musí být pestré ve smyslu, že osloví různé profesní skupiny, věkové skupiny i ideové skupiny, protože pravice má různé odstíny.
Součástí pravicového spektra je nepochybně i bývalý prezident Václav Klaus, ke kterému máte patrně stále poměrně blízko.
Nespolupracuji s ním samozřejmě jako v minulosti, vídáme se dnes velmi sporadicky, ale hlásím se k němu. Za spolupráci s ním jsem dodnes velmi vděčný, byla to pro mě obrovská příležitost a zkušenost. Rád na to vzpomínám.
Ale vaše pouto k němu trvá…
Když poté založil Institut Václava Klause, tak jsem s ním dál spolupracoval. Měl jsem i další aktivity, ale pořád jsme byli v častém kontaktu. Spolupráce, myslím, formálně skončila, když jsem byl zvolený poslancem.
Potkáváte se s ním i v dnešní době? A jak vidíte jeho politické názory dnes?
Potkáváme se dnes spíše při společenských příležitostech, naposledy na fotbalovém zápase mojí milované Slavie. A jak je u Václava Klause dobrým zvykem, vždycky ta konverzace začíná z jeho strany nějakým drobným útokem, či šťouchancem, nejčastěji samozřejmě v souvislosti s ODS.
Ale za ty roky jsem na to trénovaný a beru to s nadhledem. Navíc přicházejí na scénu, a to dokonce vládní, jím dnes podporovaní Motoristé. Troufám si proto odhadovat, že budu mít brzo "náboje" i já.
Ještě se vrátím k Martinu Kupkovi. Co říkáte na výtky k podobnosti s Petrem Fialou?
Když jsme měli Václava Klause, tak nám novináři a komentátoři říkali: "To je profesor, moc učený, tomu ti lidé nerozumí, měli byste mít někoho lidovějšího." Přišel Mirek Topolánek, prototyp lidového politika. Zase byly námitky: "Proč takového chachara, který občas mluví i sprostě? Vždyť ODS je strana chytrých lidí, která potřebuje někoho uhlazenějšího." Přišel uhlazenější Petr Nečas a pro změnu bylo slyšet: "Takového suchara? Tím chcete oslovovat davy?"
Pane Bartoníčku, vy novináři jste nám předsedu nikdy nepochválili, protože jste nikdy ODS rádi neměli (říká s jemnou ironií v hlase a s úsměvem).
Protikandidátem Martina Kupky je Radim Ivan? Jak vidíte ho?
Martin Kupka má určitě k postu předsedy blíž než on, ale určitě jsem rád, že Radim Ivan do této volby jde. Je v tom svobodnější než celá řada kandidátů, nemá co ztratit, prsty si určitě nespálí. Poslouchám do na regionálních sněmech a v některých věcech s ním souhlasím, v některých ne. Ale otvírá spoustu témat, která doposud nikdo otvírat nechtěl. Takže já jeho aktivitu nehodnotím jako špatnou, jsme demokratická strana.
Mimochodem, Ivan přišel před časem s platformou Česko plus, která je součástí ODS. Sledujete ji?
Sleduji. Myslím , že přichází s řadou návrhů, které má smysl promyslet a případně využít. Líbí se mi například jejich iniciativy 20 rad pro vládu jak pomoc startupům. Je třeba v ODS opět vybudovat zázemí, které naše strana v minulosti měla, zázemí odborně zdatných lidí, "ekosystém", který bude ODS využívat.
Naši voliči některé věci od ODS nečekali
Co by ODS podle vás teď především měla udělat, jak by měla vypadat konkrétně její politika po nynějším odchodu do opozice?
Aby ODS začala zase růst a znovu začala přesvědčovat naše tradiční voliče, tak musí nejprve říct a přiznat, co udělala během čtyřletého vládnutí špatně. To neznamená, že bych chtěl sypat sůl do ran ODS, nebo že bych chtěl kopat do některého z končících ministrů. Ale prostě si přiznejme, že jsme celou řadu věcí, které jsme slibovali, nemohli udělat, další jsme udělali polovičatě a v celé řadě věcí jsme šli dokonce proti našim voličům.
Jak se to mohlo stát?
Důvody byly různé. Nepochybně jsme vládli v těžké době, vliv mělo určitě i to, že jsme museli dělat spoustu koaličních kompromisů. První kompromisy jsme dělali už ve chvíli, kdy se tvořila koalice Spolu, další pak, když jsme vstoupili do vlády. To program a politiku ODS výrazně rozostřilo.
Dokud ale nepopíšeme chyby, které jsme ve vládě dělali, tak nemáme šanci se z nich poučit. To je samozřejmě věc, která se dělá těžce, protože přiznat si chybu a mluvit o ní otevřeně není pro člověka jednoduchá věc. A pro politickou stranu už vůbec ne. Zároveň dodávám, že se celá řada věcí i podařila.
Jste ale přesvědčený, že se v ODS dostatečně díváte do zrcadla a umíte si přiznat chyby?
Podle mého názoru to ještě ODS dostatečně nedělá, ale je to i tím, že naši ministři jsou ještě stále ve svých funkcích, takže se věnují práci ve vládě. A také to vyžaduje nějaký odstup a čas, aby se člověk dokázal podívat bez emocí a z nadhledu na to, co a jak dělal.
Chtěl bych ale zopakovat, že ODS se celá řada věcí povedla, takže rozhodně není důvod být v depresi. Zároveň je ovšem prostě fakt, že některé věci od ODS naši voliči nečekali a s některými absolutně nesouhlasili.
Můžete být konkrétní?
Například jsme ve volbách zaplatili za to, že jsme zvyšovali daně. Stejně jako za to, jak jsme zatížili televizními a rozhlasovými poplatky firmy podle počtu jejich zaměstnanců. Tomu podnikatelé nerozuměli. Windfall tax (daň z neočekávaných zisků; pozn. redakce), před níž jsem otevřeně varoval, jsme naštvali spoustu minoritních akcionářů ČEZ.
To všechno a další věci si musíme nějakým způsobem rozebrat a přiznat. Potom máme šanci se poučit a připravit hospodářskou strategii, respektive ekonomický program, kterým opět přesvědčíme veřejnost, včetně té podnikatelské.
V minulých čtyřech letech často zaznívalo, že se ODS posunula, i kvůli koaličnímu vládnutí, příliš ke středu politického spektra. Souhlasíte?
Bezesporu jsme museli dělat spoustu kompromisů, takže z programu ODS se nakonec prosadilo méně než v době, kdy jsme vládli se dvěma koaličními partnery. ODS se posunula do středu.
Já o tom často mluvím na nyní probíhajících regionálních sněmech ODS. Často na nich slyším, jak je třeba změnit vnitřní fungování ODS, aby v ní byla lepší komunikace a více jsme se otevřeli odborníkům a lidem zvenčí, s čímž já absolutně souhlasím a sám mám nápady, jak život v ODS víc probudit.
Jenže to není to nejzásadnější. Kvůli změnám uvnitř ODS, byť potřebným, nás voliči volit nebudou.
A kvůli čemu vás budou volit?
Hlavním tématem v ODS v nadcházející době musí být to, abychom si řekli a ujasnili, kde se má ODS na politickém spektru postavit a jaký program má začít voličům nabízet. To je to hlavní, co podle mě rozhodne o tom, jestli ODS přes všechny peripetie začne oslovovat větší množství voličů.
A já jasně říkám, že se z cesty do středu ODS musí otočit a zamířit opět doprava. Od ODS napravo musí být obrazně řečeno zeď. Je čas přestat věnovat energii a čas značce Spolu a začít s "refreschem" (oživením) ODS.
Mám pocit, že ODS jakoby částečně opouštěla i venkov a přenechalo ho především hnutí ANO.
ODS určitě musí usilovat o venkovského voliče mnohem více než usilovala doposud už proto, že voliči ve velkých městech se mění a posouvají se spíše k progresivní levici. Pokud se ODS nezačne snažit získat více voličů na venkově, tak to pro ni bude problém. K venkovu patří selský rozum a racionalita, to si musí lidé s ODS spojit.
Kuba může brát hlasy ANO, Motoristům i ODS
Situaci na pravici se ale pro vás komplikuje, po Motoristech se tam patrně objeví i nová strana Martina Kuby…
Jsem si toho vědom, o to důležitější je, aby ODS byla nejsilnějším subjekt na pravici. Musí mít jasně pravicový, srozumitelný program, hodnotově ukotvený, postavený na svobodě jednotlivce, volném trhu, nízkých daní, ochraně soukromí a ostražitý vůči dalším a dalším regulacím a levicovým plánům z EU, ale zároveň nabízející i praktická řešení.
Nemůže to být jen filozofování, které většinu lidí zajímat nebude. A pochopitelně musí mít důvěryhodné tváře, které budou tento program reprezentovat.
Ale nejsou právě tam Motoristé?
Motoristé se rétoricky dostali do pozice strany, která jakoby navazuje na "starou dobrou" ODS. Ale myslím, že udělali strategickou chybu, když jdou do vlády s hnutím ANO a SPD, tím nám usnadňují budoucnost, protože ta vláda žádné pravicové recepty přinášet nebude.
Je to ale pro ODS obrovské varování, že pokud nezaplní prostor napravo, tak se tam dřív či později najde nějaký jiný politický subjekt. Na sněmech dávám příklad z Velké Británie a Německa, jak tam ztrácejí vliv původní konzervativní strany. To je velké nebezpečí i pro ODS, pokud by setrvala na cestě do středu.
A co nová strana Martina Kuby? Jak moc "ublíží" ODS?
Já nejsem prognostik, to byste musel dělat rozhovor s Milošem Zemanem. Politické spektrum se bude bezesporu překreslovat. Ale vytvořit celostátní politický subjekt je strašně složité. A když slyším rétoriku Martina Kuby, který klade obrovský důraz na praktickou politiku bez jakéhokoliv ideového vymezení, tak mi přijde, že chce vybudovat něco podobného co Andrej Babiš.
Ale bude brát voliče ODS…
Jestli Martin Kuba vybuduje svou stranu v tomto duchu, může brát Motoristům, hnutí ANO i ODS, to uvidíme. Ale v každém případě ODS nesmí stát v koutě a bát se někoho jiného. Jsme tradiční stranou se spoustou šikovných politiků a širokou základnou, takže není důvod mít obavy z Martina Kuby. Jen musíme začít energicky pracovat a dělat srozumitelnou, pravicovou politiku.
Neuvažoval jste ani vteřinu, že byste přešel k němu?
Jsem od začátku členem ODS a k nikomu jinému jsem nikdy neodešel, přestože tady vznikali Svobodní, Trikolora, Motoristé i další. Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych ODS opouštěl. Pokud zůstane pravicovou stranou, samozřejmě.
Co když nezůstane?
Pokud by na lednovém kongres vyhrál směr, že se máme posouvat nějak dramaticky doleva a máme si brát hlasy Pirátů, tak bych asi přemýšlel, co dělat jiného. To se ale na 99 procent nestane, aby ODS takovou "revoluci" udělala.
Ani to by ale ještě neznamenalo, že byste šel ke Kubovi?
To by ještě neznamenalo.
A k Motoristům byste nešel?
Neuvažuji o tom. Přeji si zůstat v úspěšné, pravicové, ODS.