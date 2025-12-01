Pokud Turek vše nevysvětlí, není vhodný na ministra, řekl prezident Pavel

To, jestli případně jmenuje Turka ministrem, nebo nejmenuje, odmítl prezident upřesnit. Turek je kandidátem na ministra životního prostředí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů.
Prezident má k Turkovi výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Šéf ANO uvedl, že hlava státu nesouhlasí s Turkovou nominací z právních důvodů. Hrad dosud žádné takové důvody nevznesl.
Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Strana trvá na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.
Prezident se od minulého týdne schází s kandidáty na ministerské posty, dnes přijme další nominanty za ANO.