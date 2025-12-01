Domácí

Pokud Turek vše nevysvětlí, není vhodný na ministra, řekl prezident Pavel

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Pokud Filip Turek (za Motoristy) nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra české vlády, řekl České televizi (ČT) prezident Petr Pavel.
Filip Turek
Filip Turek | Foto: Honza Mudra

To, jestli případně jmenuje Turka ministrem, nebo nejmenuje, odmítl prezident upřesnit. Turek je kandidátem na ministra životního prostředí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů.

Prezident má k Turkovi výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Šéf ANO uvedl, že hlava státu nesouhlasí s Turkovou nominací z právních důvodů. Hrad dosud žádné takové důvody nevznesl.

Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Strana trvá na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.

Prezident se od minulého týdne schází s kandidáty na ministerské posty, dnes přijme další nominanty za ANO.

 
Mohlo by vás zajímat

"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

Česku oficiálně vládne zima, ale předpověď tomu neodpovídá. Jak bude do konce týdne

Česku oficiálně vládne zima, ale předpověď tomu neodpovídá. Jak bude do konce týdne

Česko je doslova zamořené zákeřnou nemocí. Nejdřív se objeví flek, pak úporná bolest

Česko je doslova zamořené zákeřnou nemocí. Nejdřív se objeví flek, pak úporná bolest

Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích

Vypnuté děti. Uznávaný ředitel popisuje, co dělat, když děti tráví čas na sítích
45:46
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Pavel Filip Turek

Právě se děje

teď

Obrazem: Papež Lev XIV. zahájil druhý den návštěvy Libanonu modlitbou za mír

Obrazem: Papež Lev XIV. zahájil druhý den návštěvy Libanonu modlitbou za mír
Prohlédnout si 21 fotografií
Libanonské vojenské letouny doprovázejí letadlo papeže Lva XIV. před přistáním v Bejrútu.
Lev XIV. nezahálel ani na palubě papežského speciálu. Na své první tiskové konferenci při letu do Libanonu označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé řešení.
před 57 minutami
"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

Patrioti jsou třetí nejpočetnější skupinou v Evropském parlamentu. Patří jim 85 křesel z celkových 720. Devět jejich mandátů obsadili Češi.
před 1 hodinou
Českého lva bude moderovat komička Bianca Cristovao. O cenu se uchází 94 snímků

Českého lva bude moderovat komička Bianca Cristovao. O cenu se uchází 94 snímků

Slavnostní udílení 33. ročníku výročních filmových cen ČFTA se uskuteční 14. března příštího roku, tentokrát nově v Kongresovém centru Praha.
před 1 hodinou
Cynický faul za stavu 73:0. Světové hvězdě hrozí za šílený zkrat dlouhý distanc

Cynický faul za stavu 73:0. Světové hvězdě hrozí za šílený zkrat dlouhý distanc

Dvojnásobný kandidát na ocenění pro nejlepšího hráče světa má po nepochopitelném jednání velký problém.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda byl správní radou dovolán z funkce.
před 2 hodinami
Měli byste se bát ojetých plug-in hybridů? Proč jsou na tom dobíjecí "lemplové" líp

Měli byste se bát ojetých plug-in hybridů? Proč jsou na tom dobíjecí "lemplové" líp

Studie hodnotila stav baterie u 28 500 plug-in hybridů šesti různých výrobců. Jak dlouho těmto technicky komplikovaným autům akumulátor vydrží?
před 2 hodinami
Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

Potíže o víkendu narušily leteckou dopravu téměř po celém světě, šlo ale zpravidla jen o menší zpožďování letů.
Další zprávy