Tři scénáře Babišovy vlády po schůzce Turka na Hradě. Nelze vyloučit překvapení

"Pokládám za málo pravděpodobné, že pan Turek bude ministrem životního prostředí." Tak zní klíčová věta, kterou prezident Petr Pavel v posledních dnech řekl v několika variacích opakovaně. Pokud si tedy Motoristé slibují od pondělní schůzky Filipa Turka na Hradě nějaký průlom, je prakticky nemyslitelné, aby byli uspokojeni. Prezident jim totiž neustoupí ani o píď.
Lze to říct i takto: v pondělí se na Hradě nestane nic nového. Turek se pokusí obhájit své stěží obhajitelné šlamastyky, prezident mu pak zopakuje, že pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na jakýkoli post ministra české vlády. A hlavně: těžiště se hned na druhý den přesune do rukou předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.
Prezident ho totiž v úterý jmenuje předsedou vlády. V Ústavě České republiky se přitom píše toto: "Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů." Počínaje úterkem to bude tedy předseda hnutí ANO, kdo začne celému procesu udávat tón a rytmus.
Ve hře jsou přitom tři základní scénáře:
1. Motoristé se smíří s tím, že budou ve vládě i bez toho, že se ministrem stane Filip Turek.
2. Motoristé budou ve vládě bez Turka, Andreje Babiše budou ale tlačit ke kompetenční žalobě na prezidenta kvůli tomu, že odmítá jmenovat jejich kandidáta na ministra životního prostředí.
3. Andrej Babiš sestaví vládu bez Motoristů, která pak nejspíš nezíská důvěru většiny poslanců. Bude vládnout v demisi a celé vyjednávání o vládě začne od začátku.
Klíčové je přitom toto: v momentě, kdy se Babiš stane premiérem, uvolní se mu prostor ve vztahu ke všem klíčovým aktérům. Dodá mu to jistotu, kterou doposud postrádal - proto také ve všem nejen prezidentovi, ale také svým koaličním partnerům ustoupil. Počínaje úterkem se to ale může změnit. A pokud tvrdí, že nechce jít do konfliktu s Hradem, lze si představit, že tlačit do kouta začne naopak Motoristy.
Vcelku realistické totiž je, že ani on kontroverzního Turka ve vládě zase tolik nechce. Ostatně podobné výroky jsme v posledních dnech už mohli slyšet od ostatních zástupců hnutí ANO. Předseda Motoristů Petr Macinka naopak opakovaně řekl, že si neumí představit Motoristy ve vládě bez Turka, zároveň ale ve čtvrtek po schůzce na Hradě zdůraznil, že o kompetenční žalobě neuvažuje.
"Nechci spekulovat, ale náš nominační seznam se nemění, počkejme na pondělí, uvidíme, co si řeknou," uvedl Macinka s odkazem na pondělní schůzku Turka s prezidentem. Až se potvrdí, že mu Pavel neustoupí, možná začne přemýšlet, jak se situací naložit - a pokud se nevzdá Turka, začne Babiše tlačit do kompetenční žaloby. Což je věc, se kterou prezident počítá jako s jedním z možných scénářů.
"Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne," nechal se prezident slyšet tento týden. Za prvé tak dal jasně najevo, že neustoupí, za druhé to řekl proto, že by se mohly jednou provždy vyjasnit pravomoce a manévrovací prostor prezidenta při jmenování ministrů. Otázka ovšem je, zda by do toho šel Babiš jako předseda vlády.
Ještě pořád má totiž třetí, sice zatím pouze krajní, ale nikoli nepředstavitelnou možnost. Teprve poté, co bude předseda vlády, odnese na Hrad oficiální seznam kandidátů na ministry. A ten se od toho stávajícího může měnit nejen pokud jde o Filipa Turka. Jinak řečeno: Babiš může pojmout celou šlamastyku s Turkem kreativním a překvapivým manévrem. A ten může spočívat třeba v tom, že vznikne menšinová vláda bez Motoristů.