"Napsal to někdo z mých známých." Policie kvůli příspěvku na X prověřovala Turka

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Policie podezřívala poslance a kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka (Motoristé) ze schvalování trestného činu. Na jeho účtu na síti X se objevily příspěvky zlehčující vraždu dvou ekologických aktivistů. Proti Turkovi vedli kriminalisté trestní řízení, případ ale odložili. Neprokázali, že by komentáře psal on, informoval v úterý server iROZHLAS.cz.
Kandidát na ministra životního prostředí a poslanec Filip Turek (Motoristé).
Kandidát na ministra životního prostředí a poslanec Filip Turek (Motoristé). | Foto: Hospodářské Noviny

Příspěvek se podle serveru iROZHLAS.cz objevil ve vlákně, jež započal učet na sociální síti X, který používá Turek, sdílením článku o vraždě dvou aktivistů v Panamě. Ti 8. listopadu 2023 během protestu za klima blokovali dopravu. Bývalý americký právník Kenneth Darlington při čekání v koloně vystoupil z vozu a oba zastřelil.

"Je mi pána moc líto, snad dostane mírný trest. Zastřelil škodnou v podobě teroristů blokujících provoz," napsal Turkův účet ke sdílenému článku.

"Svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného. Aktivistický dobytek to nechápe, tak dostal lekci. Líto mi jich není, o tohle jim přeci šlo. Pán mohl pospíchat za nemocnou manželkou, vnukem, co já vím. Nikdo nemá právo brát mu jeho čas, v ten moment pro něj měl zjevně velkou cenu," stálo v příspěvku.

Turek podle serveru při výslechu policii řekl, že si nepamatuje, že by takové příspěvky napsal. Jejich autorem byl prý zřejmě někdo z jeho známých. "K věci uvedl, že je uživatelem profilu @DolphSegal, na který občas vkládá příspěvky, či reakce na jiné články.

Přístup však k tomuto účtu nemá pouze on, ale občas dá k dispozici svůj telefon svým známým, ať si každý ze známých napíše na tento profil, co chce," citoval server Turkovu výpověď usnesení o odložení věci.

Kriminalisté případ neodložili jen kvůli tomu, že Turek se k autorství možných trestných komentářů nepřiznal. Nedokázali doložit, z které IP adresy příspěvky pocházely, tedy který přístroj, laptop či telefon byl k jejich zveřejnění použitý. Policie si problematické komentáře nezazálohovala.

Možný budoucí ministr v poslední době čelí také kritice za rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky, na které upozornil Deník N, se omluvil, u některých autorství odmítá. Policie v říjnu oznámila, že Turkovy výroky začala prověřovat jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál již dříve také informovaly, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Případ řešila policie, Turek tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni.

Turek je kandidátem na ministra životního prostředí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Prezident Petr Pavel v pondělí České televizi řekl, že pokud Filip Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra české vlády.

 
teď
