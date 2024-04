"Z výbuchů praskají zdi, budí nás stíhačky." Život u Poličky připomíná válečný film

Výbuchy tak silné, že se v domech klepou okna, oblaka kouře i přelety helikoptér. Toto není popis situace na Ukrajině nebo v Gaze, ale ve vesnici Modřec u Poličky ve východních Čechách. Sousedí s trhací jámou zbrojovky STV Group. Místní si stěžují na hluk a otřesy, které jim prý ničí domy. Firma, která mimo jiné dodává munici Ukrajině, si stojí za tím, že dodržuje všechny zákonné normy.

"Občas je to taková rána, že se člověku podlomí kolena," pronáší Jiří Jožák u stolu v hospůdce, která zároveň funguje jako komunitní centrum pro občany Modřece.

Na první pohled působí jako typická klidná ves na pomezí Čech a Moravy. Bydlí tady jen 130 obyvatel, většina se vzájemně zná. Do Pardubic, nejbližšího většího města, je to hodina cesty. Jenže zdejší ticho čas od času přeruší silný hluk.

"Život tady tak trochu připomíná válečný film," říká v nevelkém sále Radmila Diringerová. Hospoda se ve čtvrteční odpoledne pomalu plní sousedy. Nakonec se jich zde schází asi dvacítka, aby se domluvili na společném postupu v zásadní otázce: co dělat s hlukem a otřesy, které vycházejí z areálu blízké zbrojovky.

"Pořád se jenom lekám. Představte si, že něco děláte a najednou bum, rána. A nikdy nevíte, kdy to přijde," popisuje své zkušenosti Alice Holubová, matka dvou dětí, která žije s druhem na kraji vesnice.

Jen něco přes kilometr za zástavbou leží areál firmy STV Group, největšího českého výrobce munice. Její produkce u Poličky má stoletou tradici, od začátku ruské války proti Ukrajině v únoru 2022 ale vyrábí jako nikdy předtím. Loni firma zvýšila svůj zisk na 1,8 miliardy korun, meziročně osminásobně víc. Zbrojovka se stala klíčovou součástí dodávek zbraní k obraně před ruskou agresí, jako jediná například vyrábí velkorážovou munici.

Důležitou součástí areálu je takzvaná trhací jáma. Tedy speciálně upravený prostor, kde se provádějí zkoušky, likvidují se zbytky z výroby a znehodnocuje se poškozená munice. "Včera byly detonace, dneska tam zase zkoušeli nějaký kulomet," popisuje Jiří Jožák, co vše je z areálu slyšet.

Místním nejvíce vadí silné výbuchy, které se ozývají v nepravidelných intervalech. Někdy jsou slyšet s půlhodinovými odstupy tři dny v týdnu, jindy ani jednou.

"Je to hluk, jako když bouchne bomba," dodává Jožák. "Když udeří blesk přímo tady ve vesnici, tak je to srovnatelné," snaží se výbuchy připodobnit další Jiří, muž s dlouhými sepnutými vlasy. "Jsou tady starší lidi, děti si zacpávají uši. To není legrace," přidává se Lada Kolaříková.

Munice se zde vyrábí už od roku 1920. "Řada obyvatel již bere tyto výbuchy jako součást života v našem městě," míní Jaroslav Martinů (ODS), starosta Poličky, pod kterou Modřec spadá. Jenže lidem ve vesnici pomalu "přetéká kalich hořkosti", jak sami říkají.

Praskají nám domy, naříkají místní

Lidé, kteří se v hospodě sešli, tvrdí, že výbuchy v poslední době pociťují více než dříve. "Je to hlasitější a intenzivnější. Dřív to nebylo takhle často. Střílelo se tak dvakrát do týdne," nadhazuje jeden z místních obyvatel. "Vykáceli tam kus lesa, takže to je více slyšet," přitakává další. "Zkoušejí, co vše jim ještě dovolíme," dodává jedna z žen.

Ke stoupající nervozitě místních přispěl i konflikt na Ukrajině. "Kolikrát jsme si říkali, jestli už není válka," říká Radmila Diringerová. V areálu Poličských strojíren se navíc čas od času pořádají cvičení. Několikrát tak místní vyděsil přelet vojenských helikoptér, nedávno je zase v noci vzbudil zvuk stíhaček.

Společně vzpomínají na nedávný obzvláště silný výbuch, po kterém se nad areálem objevil velký oblak kouře. "Je to zápach, jako kdybyste pálil něco, co se pálit nemá. A to tady dýcháme," dodává Diringerová.

"Půjdeme tvrdě za tím, aby se s tím něco udělalo," bere si slovo Jiří s dlouhými vlasy, který setkání svolal. Situaci se snažil už dříve řešit stížnostmi. Kontaktoval firmu, napsal i na báňský úřad. Ale neúspěšně.

Navrhuje tak sepsat petici, s čímž ostatní souhlasí. Požadovat chce umístění seismografu, který by měřil, jaké otřesy se z jámy do Modřece šíří. "Nastavili bychom nějakou hranici. A kdyby ji porušili, tak aby měli sankce, protože jinak nedosáhneme ničeho," říká.

Právě otřesy obyvatele štvou ještě více než hluk. Podle nich je právě to důvodem, proč má velká část domů v obci popraskané omítky. "My to máme kolem oken," říká jedna z rodin. "To skoro všichni, to je slabé místo," přidává se další. "Mně se dělá prasklina každý rok na jednom místě, vždycky to tam musím znova obtáhnout. Zrovna včera to byl extrém, praskalo to pořádně," dodává Roman Flídr, muž v tričku s americkou vlajkou.

Nikdo se na nás neobrátil, tvrdí firma

Firma STV Group, která jámu provozuje, ale odmítá, že by výbuchy mohly nějak domy poškodit. "Technicky je to nesmysl. Pokud by něco takového nastalo, tak předpokládám, že už by se na nás dávno obrátil vlastník poškozené nemovitosti s žádostí o náhradu škody. Nic takového jsme dosud neřešili," uvádí ředitel speciálních projektů firmy Pavel Beran.

Dodal, že negativní důsledky je mrzí, jde ale o nezbytnou součást výrobního procesu munice, která přispívá k bezpečnosti provozu. A stojí si za tím, že veškerá činnost firmy probíhá podle zákona. "Mezi vesnicí a jámou je terénní vlna vysoká 50 metrů. Naši předci místo nezvolili náhodně. Naopak trhací jámu umístili tak, aby v žádném případě neohrožovala okolí," říká.

Po stížnostech místních firma navíc snížila množství používané munice. "Trhací jáma je zkolaudována na používání 30 kilogramů ekvivalentu TNT. My nyní používáme 2,5 kilogramu, ve výjimečných případech 5 kilogramů trhaviny," popisuje Beran.

Odvolává se i na měření Státního zdravotního ústavu, které v minulých letech proběhlo na okraji Poličky v ulicích J. Smoly a Bezručova. Podle výsledků je vše v normě. Výbuchy z jámy mohou splňovat 83 decibelů, pracovníci zde naměřili 52 až 58 decibelů. U proměnného hluku platí limit 50 decibelů, naměřeno bylo 21 decibelů.

Jenže obě tyto ulice jsou od trhací jámy vzdálené přes tři kilometry. To je více než dvakrát dál než v případě vesnice Modřec. "Víme, jak to je v Poličce slyšet. A s naší situací se to vůbec nedá srovnat," říká jedna z žen.

Beran také zdůrazňuje, že firma omezuje výbuchy jen na všední dny v čase od 7:30 do 17:00. "Když přijdu z noční, tak jak mám spát, když se tady co půl hodiny ozve zvuk, co pohne barákem?" namítá David Koutný.

Místní nebudou požadovat jen umístnění seismografu, ale také to, aby je zodpovědné orgány informovaly o tom, kdy mají výbuchy čekat. "Máme tady rozhlas. Proč nás nikdo neinformuje? V dnešní době opravdu člověk neví, jestli není válka nebo co se děje," říká Diringerová.

Starosta Poličky Martinů dodává, že jednání o zmírnění výbuchů už opakovaně proběhla a jednat se bude dál. Ne však o úplném zastavení prací. "Muniční továrna pro svoji činnost trhací jámu potřebuje," vysvětluje.

