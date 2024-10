Pomáhaly po tornádu, teď jedné z nich voda zaplavila dům a lidé jí štědrost oplatili

Když jižní Moravu zasáhlo před třemi lety ničivé tornádo, Barbora Zdráhalová a Iveta Skálová se vydaly pomáhat. Nyní jsou na místě další přírodní katastrofy. Tam, kde se v polovině září valila povodeň. Barbora opět jako dobrovolnice, Iveta v opačné roli - velká voda jí zaplavila dům. A dočkala se pomoci od lidí, kterým dříve pomáhala.

"Už dost, prosím," napsala Barbora Zdráhalová na Facebook v polovině září, když přicházela povodeň. A nabízela pomoc lidem v zaplavených oblastech s tím, že do jejího domu se vejde až osm dětí, které je schopná zabezpečit. "Kdo ještě potřebujete, volejte, výhoda domu na kopečku je k dispozici," upozorňovala. S pomocí pokračovala i poté, co voda opadla.

Zdráhalová bydlí na Kroměřížsku, lidem pomáhala už v roce 2021, kdy část jižní Moravy zasáhlo ničivé tornádo. Na místě byla se svými přáteli několik měsíců. Sháněli materiální pomoc, odklízeli nepořádek nebo pomáhali při opravách domů.

"Stejně jako po tornádu mi pomáhá spousta přátel. Tornádový dream team funguje i nyní, i když omezeně, přesto lidé z této oblasti cítí potřebu vrátit pomoc, kterou dostali oni. A já jim za to moc děkuji, jejich chování a podpory si vážím. Je úžasné vědět, že i když se do něčeho vrhnu bez brzd, existují lidé, co mi hodí lano či mě korigují. A samozřejmě nejvíce mě podporuje rodina," popisuje.

Nejvíc síly a energie prý čerpá přímo od lidí postižených povodněmi. "Jsou pro mě příkladem síly, odhodlání a naděje v to, že bude zase dobře. Je jednoduché žít svůj krásný život, když máš teplou vodu, postel a zázemí, ale já nějak neumím být spokojená, když jiní trpí," svěřuje se Zdráhalová.

Teď zase pomůžeme my

Na opačné straně než Barbora Zdráhalová se při povodních ocitla Iveta Skálová z Kopytova, vesnice na česko-polské hranici, která je součástí Bohumína a leží u soutoku řek Odry a Olše. Také ona jezdila několik měsíců pomáhat do míst zasažených tornádem, nyní ji samotnou postihla povodeň. Následovala okamžitá reakce lidí z míst, kde před pár lety pomáhala.

"Mám tady sbírku pro konkrétní osobu. Téměř všichni ji znáte, Ivka Maruška Skálová. Jezdila neuvěřitelně dlouhou dobu pomáhat do Moravské, Mikulčic i Hrušek po tornádu. Přijela sázet stromy, na vinobraní atd. Teď má zaplavený dům. Tak mě napadlo, že teď jí zase pomůžeme my. Co říkáte?" vyzývala k pomoci paní Jana, jejíž dům vážně poškodilo tornádo.

Iveta Skálová má už nejhorší za sebou, skromně říká, že v jejím domě se voda dostala jen do sklepa. Potřebuje jen nový kotel a bojler. Nabídka pomoci ji ale velmi potěšila. "Naštěstí na to nejsme sami. Hned se mi ozývali kamarádi, dobrovolníci z tornádové zóny a mnoho těch, kterým jsem dříve v 'Tornádově' pomáhala já. Někteří nás podpořili i finančně, třeba kotel jsme pořídili díky nim."

"Obrovská pomoc je, že se ti správní lidi ozvou. Podpoří třeba slovem, činem, jak kdo umí a může. Ale ukážou, že v tom nejsme sami a s pomocí druhých to tu zvládneme, i když se pořád vynořují různé jobovky a nečekané komplikace," dodává. Hůře jsou na tom podle ní starší lidé, kteří se obtížně domáhají pomoci a informací, na co mají nárok.

"Neziskovky provádí monitoring, ale jako při každé pohromě je to dost chaotické a mnozí zůstávají bez pomoci. Hodně lidem by se ještě pořád doma hodili pomocníci, ale hlavně vysoušeče, vápno, repelenty a samozřejmě i finance. Důležitá je ale i psychická podpora, protože zima je na spadnutí, všichni vidí, že obnova nejde tak rychle, jak předpokládali, a hlásí se únava a vyčerpání. Jenže my se tu nedáme a zvládneme to," ujišťuje Skálová.

Dětem tečou nudle až na zem

"Tušili jsme, že voda přijde, ale nikdo nepředpokládal, že v takové míře. Navíc se tady držela dlouho. Všechno zapáchalo, bylo nezbytné veškeré věci vynést, vysušit, mnohé vyhodit. Máme věci všude po zahradě, zdi ve sklepích budeme muset osekat až na cihly," popisuje. Jedním dechem dodává, že to není nic ve srovnání s tím, co voda napáchala na Jesenicku nebo za hranicemi v Polsku.

Ve městě s 21 tisíci obyvateli nyní nejvíce řeší teplo a elektřinu, které ještě nefungují všude. "Pořád tady máme 2500 domácností, které nemají teplo a teplou vodu, a dny jsou už hodně chladné. Poslední dny pořád prší a lidi jsou ve vlhku, doma mají 16 stupňů. Dětem tečou nudle z nosu až na zem a i dospěláci mají co dělat, aby neomarodili. Nesmí. Je před nimi ještě kus práce," podotýká.

Na místě od počátku pomáhá stát i neziskové organizace. Zástupci Člověka v tísni, Adry, Českého červeného kříže, Diakonie ČCE a Charity ČR ve středu oznámili, že v první fázi rozdělí mezi 3800 domácností postižených povodněmi 200 milionů korun. Každá domácnost se zaplavenými obytnými prostory získá 50 tisíc korun, další peníze rozdělí nejvíce postiženým.

Neziskové organizace dopravily do zasažených oblastí více než 30 kamionů potravin, 250 tisíc litrů pitné vody, 35 tisíc litrů dezinfekce a další materiální pomoc v hodnotě více než 44 milionů korun. Zapojilo se více než 700 pracovníků a 2700 dobrovolníků.

Video: Můžete nám věřit, snažíme se využít každou darovanou korunu, říkají zástupci neziskových organizací