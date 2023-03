Výzvy k sebevraždě, odesílání dat do Číny. TikTok už zakazují i úřady a firmy v Česku

Aplikaci TikTok už využívají téměř dva miliony Čechů, zejména mladí. Před bezpečnostními riziky této čínské sítě varoval český úřad pro kybernetickou bezpečnost. Úřady i soukromé firmy v Česku proto začaly svým zaměstnancům používání aplikace zakazovat. Obavy ale rostou po celém světě. Kromě odesílání dat uživatelů do Číny je nebezpečím i šíření výzev, které vedou až k sebevraždám dětí.

Minulý měsíc zemřel v Jičíně jedenáctiletý chlapec. Jednou z prověřovaných verzí je, že se doma uškrtil páskem. A to při plnění výzvy na TikToku, která nabádá uživatele, aby škrtili sebe nebo své kamarády. Sociální síť používají hlavně děti, často bez vědomí rodičů.

Před používáním čínského TikToku varoval počátkem března i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten upozorňuje na jiné nebezpečí - aplikace sbírá velké množství údajů z mobilního telefonu, včetně obsahu soukromé komunikace, a odesílá je provozovateli. Má přístup ke kontaktům, kalendáři i ostatním nainstalovaným aplikacím.

"Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v České republice, nám nedává jinou možnost než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu," uvedl ředitel kyberúřadu Lukáš Kintr. Hrozbu hodnotí jako vysokou. Před používám aplikace varuje i běžné uživatele.

V reakci na varování o rostoucím nebezpečí začaly státní úřady i soukromé firmy v Česku svým pracovníkům používání čínské aplikace zakazovat. Podle vedoucího komunikace kyberúřadu Marka Valy jsou takové kroky nezbytné pro fungování nejvýznamnější infrastruktury státu. "Vnímáme pozitivně, že mnoho institucí k takovému kroku přistoupilo," říká pro Aktuálně.cz.

Úřad vlády založil účet na TikToku za vlády Andreje Babiše, který tam chtěl mimo jiné vyvracet dezinformace o covidu. Nyní nepoužívaný účet už úřad zrušil a zaměstnance před používáním sítě varoval, na služební mobily či počítače ji instalovat nesmí. Stejně postupují i ministerstva a další úřady nebo instituce, jako je Akademie věd. Z čínské sítě odchází také Český rozhlas.

Aplikace ví, co lidem dělá radost i co je štve

Obavy z aplikace rostou po celém světě. Americký předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Michael McCaul v únoru TikTok přirovnal ke špionážnímu balonu, který posílá citlivá data své základně v Pekingu. Síti hrozí v zemi zákaz, ředitel aplikace Šou C’Čche ve čtvrtek stanul před americkým kongresovým výborem, aby zákonodárcům vysvětlil získané informace o úniku dat.

Mateřskou společností sítě TikTok je čínská technologická firma Byte Dance, která má v rámci své řídicí struktury také výbor složený z členů čínské komunistické strany. USA se obávají, že TikTok poskytuje data od uživatelů komunistické straně a cenzuruje obsah. To šéf TikToku odmítl. Čína k tomu v pátek uvedla, že nikdy nepožadovala od žádné firmy, aby jí předávala data shromážděná v zahraničí.

TikTok detaily fungování svého algoritmu tají, ve smluvních podmínkách ale uvádí, že o uživatelích může shromažďovat různé psychometrické údaje, na základě kterých jim pak servíruje obsah na míru. "Aplikace ví, jaká témata lidi baví, co jim dělá radost nebo co je naopak štve," popisuje docent žurnalistiky na technické škole komunikace v americké Virginii Mike Horning. V tom se ale podle něj až tak neliší od ostatních aplikací.

"Co představuje onu obávanou hrozbu, je, že světové vlády, politici a skupiny aktivistů si uvědomili, že mohou tento algoritmus využít k manipulaci lidí prostřednictvím šíření dezinformací," dodává Horning. O stejném riziku mluví i expert na sociální média z WMC Grey Jakub Ryšánek. "Aplikace z nasbíraných dat o jednotlivcích ví o náladě ve společnosti a může ji servírovaným obsahem u uživatelů měnit," doplňuje.

Den předtím, než se šéf TikToku zpovídal americkému Kongresu, se aplikace snažila zvýšit transparentnost toho, jak vlastně funguje. Odhalila aktualizovaný soubor pokynů a pravidel, který diktuje, co mohou tvůrci na platformě zveřejňovat. Uklidnit kongresový výbor se manažerům sítě ale podle agentury AP nepodařilo. V zemi tak skutečně hrozí, že používání TikToku zakáže.

To, co vidíme na obrazovce, nemusí být realita

V Česku to zatím podle expertů nehrozí, byť kyberúřad ve svém varování doporučil veřejnosti TikTok nepoužívat. Pokud by k tomu v budoucnu ale přece jen došlo, podle digitální antropoložky Marie Heřmanové by to nemuselo mít pozitivní efekt. "Plošné změny vedou k tomu, že internet přestává být globální a rozpadá se do menších platforem, které používá jenom určitá skupina lidí a my jako společnost tím přicházíme o jednu z největších výhod sociálních médií - možnost globální komunikace," říká.

TikTok už v Česku patří mezi nejrozšířenější sociální sítě, využívají ho téměř dva miliony lidí. Blíží se tak profesní aplikaci LinkedIn. Na Facebooku je pro srovnání zhruba pět milionů uživatelů, na Instagramu o milion méně. Většina uživatelů TikToku je ve věku 18-24 let. Ve věkové skupině 35-44 let je na síti přes 192 tisíc lidí a ve skupině 45-54 let pak 85 tisíc.

Podle výzkumů E-Bezpečí České děti v kybersvětě využívá TikTok 28 procent českých dětí, včetně dětí ve věku 10-12 let. Protože sdílená videa často obsahují nevhodný nebo škodlivý obsah, jako jsou například urážky, šikanování, nebo dokonce propagace násilí a sebevraždy, experti před aplikací varují. "Nevhodný a často nebezpečný obsah představují také různé druhy nebezpečných výzev, které TikTok blokuje zpravidla až poté, co dojde k nějakému tragickému incidentu," říká Horning.

Studie společnosti Google navíc zjistily, že téměř 40 procent mladých lidí už nevyhledává místo na oběd přes mapy nebo vyhledávač, ale otevřou si TikTok nebo Instagram. Společnost tak bude muset vymyslet nové technologie, aby se jí podařilo udržet krok s konkurencí, jako jsou zmíněné sociální sítě.

Kontrola a odstraňování závadného obsahu na TikToku podle Horninga funguje velmi omezeně. Šíření dezinformací trápí sociální síť stejně, ne-li více než například Facebook nebo aplikaci WhatsApp. "Každá informace, i obrazová a zvuková, dnes nemusí být vůbec realita. A je velmi důležité, abychom se jako uživatelé sociálních sítí připravili na to, že to, co vidíme na obrazovce, nemusí být vůbec realita. Právě nejmladší uživatele bychom na to měli připravit logickým a kritickým myšlením," uzavírá Ryšánek.

