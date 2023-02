Začátek konce čínského vlivu. Pekingu pomáhají dezinformace, v Česku ale ztrácí

Kontroverzní britsko-americký influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan zůstanou ve vazbě kvůli pokračujícímu vyšetřování až do konce března, oznámil soud v Bukurešti. Bratři Tateovi jsou spolu se dvěma Rumunkami ve vazbě od 29. prosince kvůli podezření ze zločinného spolčení, obchodování s lidmi a znásilnění. Podle prokuratury přinutili šest žen vytvářet pornografické snímky určené pro zpoplatněné webové stránky. Obvinění odmítají.

Rumunská prokuratura pro boj proti organizovanému zločinu již dvakrát požádala soud o prodloužení vazby. Žalobci mohou podle rumunských zákonů požádat soud o prodloužení vazby u podezřelých až na 180 dní.

Bývalý profesionální kickboxer z britského Lutonu Andrew Tate má miliony sledujících na sociálních sítích, kde propaguje luxusní životní styl. K bohatství podle svých slov přišel díky investicím, mimo jiné do pornografie. Proslavil se také mizogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i Twitteru, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této sociální sítě zákaz zrušen.

Bukurešťský soud kromě prodloužení vazby pro bratry Tateovy rozhodl, že dvě podezřelé ženy v tomto případu budou umístěny do domácího vězení, až 27. února vyprší platnost jejich současného zatykače. V předchozích verdiktech soudci uvedli, že u bratří Tateových existuje riziko útěku a jejich propuštění by mohlo ohrozit vyšetřování.