Tebe za souseda nechci. Válka převrátila vztah Čechů k cizincům

Více než polovina Čechů se domnívá, že česká veřejnost přistupuje k cizincům s předsudky a zaujatostí. Mnoho z nich přiznává, že by za souseda nechtělo Afghánce, Araba nebo Syřana. Přívětivější jsou naopak k cizincům ze západních zemí.
Mít za souseda člověka ruské národnosti by považovala za zcela nepřijatelné více než pětina Čechů. Konflikt na Ukrajině výrazně ovlivnil přístup k cizincům. Zatímco před deseti lety by polovina Čechů neměla žádný problém s tím, kdyby byl jejich sousedem Rus, v nejnovější vlně průzkumu STEM takto odpověděla pouze třetina dotázaných. Naopak Ukrajinci se v žebříčku posunuli dopředu a nyní by je jako sousedy akceptovalo zhruba 44 procent obyvatel.
Přesto se nacházejí až v polovině žebříčku. Nejvíce jsou pro Čechy akceptovatelní Slováci, Angličani a Američani. „Češi a Češky mají tradičně pozitivní vztah ke Slovákům a občanům z ekonomicky vyspělých zemí. V posledním desetiletí výrazně vzrostla i akceptace Vietnamců,“ komentuje data analytička STEM Kateřina Duspivová.
Právě u tohoto asijského národa je vidět největší posun. Zatímco v roce 1994 by Vietnamce bez výhrad přijalo za souseda pouze osm procent Čechů, podle nejnovějších dat se jedná téměř o tři čtvrtiny obyvatel. „Mnohé z těch pozitivnějších postojů vychází z principu tvrdé práce. Tyto skupiny mají pověst tvrdě pracujících, a to často v oblastech, které nejsou pro Čechy atraktivní,“ vysvětluje profesorka sociologie na Masarykově univerzitě Nadya Jaworsky.
Příliš se však neposunulo vnímání národností, které jsou geograficky i kulturně vzdálené. Na konci žebříčků tak zůstávají Afgánci, Arabové, Súdánci a Syřané, vedle kterých si dovede představit život méně než čtvrtina Čechů.
Bezpečnostní riziko?
Více než polovina dotázaných se navíc domnívá, že cizinci představují příliš velké bezpečnostní riziko. Nicméně tento podíl v posledních letech i navzdory válečným konfliktům a migračním vlnám klesá.
Téměř polovina Čechů si myslí, že vůči cizincům se přistupuje bez předsudků a zaujatosti. Na druhou stranu pouze 38 procent dotázaných souhlasí s výrokem, že by každý člověk žijící v Česku měl mít právo získat občanství bez ohledu na svoji národnost a etnický původ.
Nejnižší ochotu české veřejnosti přiznávat právo na občanství cizincům zaznamenali analytici v roce 2015 v souvislosti s migrační krizí. „Ta přinesla výrazně negativní diskurz ze strany politiků, který se vystupňoval zejména s prezidentskými volbami v roce 2018,“ doplňuje Nadya Jaworsky.
Záleží také na mediálním pokrytí migrace, a to jak v tradičních médiích, tak na sociálních sítích. „Kombinace těchto dvou faktorů je velmi silná, protože média jsou často jediným zdrojem informací, které Češi o migraci mají,“ dodává Jaworsky.
Tolerantnější jsou vůči cizincům častěji mladší respondenti, lidé s vysokoškolským vzděláním a členové dobře zajištěných domácností. „Ani v těchto skupinách však nejsou projevy tolerance příliš výrazné a výsledky ukazují podobné tendence napříč sociálními skupinami,“ dodávají analytici STEM.
Terminátor Siniaková a bláznivá bitva v poušti, která se vymkla normálu. A teď hrozivá Ruska
Přezdívka, kterou jí před lety vymyslely spoluhráčky z české fedcupové reprezentace, znovu ožila v kalifornské poušti. Kateřina Siniaková je Terminátor. Česká tenistka se na velkém turnaji v Indian Wells blýskla vítěznou bitvou proti bývalé finalistce US Open. Bláznivý duel trval 3 hodiny a 28 minut a zapsal se do dějin aktuální sezony.
ŽIVĚ Blízký východ, devátý den: Ohnivé koule po úderech na Teherán, Írán cílí na sousedy
Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar a Bahrajn v noci na dnešek informovaly o útocích, kterým čelily v uplynulých hodinách ze strany Íránu. Stalo se tak jen pár hodin poté, co íránské vedení slíbilo, že nebude pálit na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok. Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady.
ŽIVĚ V Praze v noci přistál repatriační let z Dubaje, další linky mají zpoždění
V cestovatelském systému Drozd je sice zaregistrováno několik tisíc Čechů ve válkou zasažených zemích Blízkého východu, většina z nich ale neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl v sobotu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu televize Nova. Mezitím se vrací další turisté zejména z Dubaje.
Rýsuje se nástupce Chameneího, duchovní na volbě spěchají. Izrael mu slibuje smrt
Íránské Shromáždění znalců dospělo k většinové shodě na nástupci nejvyššího duchovního vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího, zabitého v prvních hodinách úderů na Teherán. Podle íránské agentury Mehr to oznámil jeden z 88 členů sboru vysoce postavených islámských právníků a duchovních. Izraelská armáda varuje, že jejím terčem se stane každý nástupce Chameneího i ti, kdo ho chtějí jmenovat.
Podpora prezidenta vzrostla, podle mnohých ale příliš zasahuje do politiky
Prezident Petr Pavel se i tři roky od zvolení těší nadpoloviční podpoře občanů. Důvěra v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem navíc vzrostla, a to napříč veřejností i demografickými skupinami.