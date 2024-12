Česko koupilo nové tankery z Brazílie. Jenže stíhačky F-35 z nich palivo nenačerpají

Ministerstvo obrany před pár týdny podepsalo s brazilskou firmou Embraer nákup dvou dopravních letounů C-390 za necelých čtrnáct miliard korun. Zaplatilo i za to, aby obě letadla mohla fungovat jako létající tankery. Bojové stroje F-35, které se mají stát do roku 2035 hlavní silou českého letectva, ovšem z embraerů tankovat nedokážou.

Z peněz, které nyní ministerstvo obrany utrácí, je zřejmé, že vzdušné síly jsou prioritou. Na začátku letošního roku Česko podepsalo smlouvu na čtyřiadvacet bojových letounů páté generace F-35 za 143 miliardy korun, na konci října pak resort podepsal nákup dvojice středních transportních letounů Embraer C-390 za necelých 14 miliard.

"To je zázrak, to je něco neuvěřitelného," rozplýval se poslanec Michal Zuna (TOP 09), když na úterním sněmovním výboru pro obranu zaznělo, že první z dvojice embraerů by Praha měla mít k dispozici už v prosinci příštího roku. "Je to v souladu s tím, co potřebujeme. Zásadně posílí schopnosti naší armády," přidal se ke chvále ministerstva další koaliční poslanec Karel Krejza (ODS).

Z detailů kontraktu vychází, že oba nové transportní stroje - druhý by měl v Česku přistát v prosinci 2027 - budou kromě jiného sloužit i jako tankery. Tedy létající cisterny, z jejichž zásob mohou kerosin čerpat další letouny.

"Budou vybaveny systémem příjmu paliva za letu a zároveň oba budou moct vydávat palivo za letu," popisuje Ondřej Henžlík, který má jako člen specializovaného resortního týmu projekt C-390 na starosti. "Gripeny můžeme plnit okamžitě po dodání," dodává. Ovšem to se netýká bojových letounů F-35. "Mají jiný systém," reaguje Henžlík.

Což je ale poměrně nečekaná situace. Čtrnáctka pronajatých supersoniků Jas-39 Gripen má totiž české nebe v dohledné době opustit. Navíc stále není podepsána ani smlouva zajišťující jejich provoz i po roce 2027. A postupně je má nahradit právě čtyřiadvacet bojových letounů F-35.

"Hlavně tím rozvíjíme schopnosti našich pilotů, nikdy to nedělali a je to velmi cenná zkušenost. Je to výhodné, můžeme v budoucnu poskytovat tyto služby okolním státům," popisuje Ondřej Henžlík, proč jsou prý i přesto tankovací schopnosti nových embraerů důležité.

Na otázku, kolik si brazilský výrobce za tuto technologii naúčtoval, však on ani Lubor Koudelka, šéf ministerské vyzbrojovací sekce, odpovědět nechtějí. Jde prý o obchodní tajemství a údajně to rozhodně není "nejdražší věc".

"To ani nebyl požadavek armády, aby z nich F-35 tankovaly," pokračuje Koudelka. Co se týče doplňování paliva za letu, české letectvo si prý přeje, aby do F-35 mohlo tankovat z velkých tankerů, jakým je například Airbus A330.

Podle Ondřeje Henžlíka nyní brazilský Embraer pro své letouny vyvíjí systém, z něhož by mohly menší objemy paliva během operací dočerpávat právě i F-35. K dispozici by prý mohl být až po roce 2035. Podle Koudelky by se prý přikoupení této technologie až v momentě, kdy bude reálně existovat, nerentovalo, transportní embraery by to podle něj citelně prodražilo.

Právě kupní cena dvojice embraerů byla dalším bodem, který se na středečním jednání branného výboru probíral. Ministerstvo si na ni před podpisem kontraktu nenechalo udělat externí odborný posudek. Když letos v září dorazila finální nabídka z Brazílie, zhodnotila ji podle ministryně Jany Černochové jen interní expertní skupina. "Ta konstatovala, že cena je v pořádku," upřesňuje Koudelka.

V kontraktu za necelých 14 miliard korun by se k několika projektům měly dostat i české podniky. Především tedy Aero Vodochody a státní LOM Praha. Maximální předpokládaný objem zakázek, které by mohly díky nákupu získat, činí zhruba dvě miliardy korun.

