Táhni za motýlema, na tepláky, agente, vzkazují stovky dárců Babišovi. A pošlou halíř

"Manon je motýle, manon je včele, Andreji Babiši, ty skončíš v cele." "Doufám, že se dostaneš na hrad, ale na Mírov." Nebo: "To máte, agente Bureši, na rohlík z Penamu." Expremiérovi Andreji Babišovi chodí denně na transparentní účet stovky příspěvků na kampaň, ale takřka výhradně mají hodnotu jednoho haléře.

Cílem "dárců" zjevně není přispět miliardáři a uchazeči o pozici hlavy státu, ale poslat mu jízlivý vzkaz. Formou zprávy pro příjemce.

Obvykle osobnostem usilujícím o klání v prezidentských volbách lidé vyjadřují skrze poznámky k platbám podporu. Namátkou: "Přeji hodně štěstí s kampaní", "držím palce" nebo "fandím". Na Babišově účtu se však už od jeho založení v úterý 8. listopadu hojně objevují naopak různé ostré, satirické či vulgární komentáře. Právě od haléřových dárců.

"Andrejovi na odchod do politického důchodu, případně na tepláky," stojí v jednom z mnoha vzkazů u darů v hodnotě 0,01 koruny. Ostatní po haléřích přispívají například "na pyžámko", "na ešus", "na kurz češtiny" nebo "na koblihu".

"Motýle sem, včele tam, Burešovi na Mírov drobné posílám," veršuje další přispěvatel v narážce na projev někdejšího premiéra při návštěvě Česko-německé obchodní a průmyslové komory, který se záhy stal terčem internetových vtipálků.

"My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě," sdělil Babiš v pražském Mánesu na výroční schůzi komory v květnu 2019.

"V Čapím hnízdu se prý vylíhli motýle. Spouste… Prý žerou jen touste. Tak posílám účelovku na jejich výživu," vzkazuje další halířový dárce a odkazuje ke stamilionové dotaci, kterou získala Babišova společnost na linku na výrobu toustového chleba, či problematické dotaci na stavbu Čapího hnízda.

Expremiérovi a předsedovi hnutí ANO dorazilo jen za středu 9. listopadu přes 340 halířových položek. Vynesly v součtu zhruba sedmdesát korun. Skuteční dárci, kterých nebylo za středu ani pět, poslali lehce přes dva tisíce korun. Babiš nicméně počítá s tím, že mu kampaň zaplatí jeho hnutí ANO.

Všichni kandidáti na prezidenta musí mít transparentní účet, ze kterého financují své kampaně. Kdokoliv se tak může snadno podívat, kolik mají jednotliví uchazeči na účtu peněz či kdo a kolik jim přispěl.

Ze všech lidí, kteří usilují o vstup do prezidentské volby (k registraci nebo k odmítnutí kandidátních listin dojde 25. listopadu), otálel nejdéle se založením transparentního účtu právě Andrej Babiš. Den podání přihlášky do voleb, tedy 8. listopadu, byl zároveň posledním dnem, dokdy si jej museli zájemci o Hrad vytvořit.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v pátek uvedl, že devět kandidátů z celkem 21 přihlášených porušilo pravidla volební kampaně tím, že si právě transparentní účet nezřídili nebo nezveřejnili detaily o financování včas. Jména neuvedl.

"Pokud si zájemce o post prezidenta nezaloží účet, hrozí mu pokuta 30 až 500 tisíc korun," citoval mluvčí dohledového úřadu Luisu Divišovou server SeznamZprávy. Aktuálně mají účet již zřízen všichni kandidáti.

Halířové vzkazy Miloši Zemanovi

Jednohaléřové příspěvky s cílem něco adresátovi uštěpačně vzkázat se nevyhnuly ani dalšímu uchazeči o Hrad generálovi Petru Pavlovi. Avšak jde o naprosto výjimečné případy. "33 let po revoluci za prezidentku bez vazeb na KSČ a StB, generál je v podstatě Babiš 2.0," napsal jeden dárce k haléřové položce. Generál Pavel dostal od začátku listopadu celkem pět halířových darů. Na transparentní účet mu od sponzorů dosud dorazilo zhruba 30 milionů korun.

Také Josef Středula dostal na kampaň neobvyklý příspěvek: dvacet korun se slovy dárce "Párek v rohlíku, mňam. To zlepší náladu vždycky… i když je to kalorická bomba." I u něj šlo o ojedinělý případ. Do úterý 8. listopadu mu na účet dorazilo necelých 900 tisíc korun, většinu z toho už šéf odborů utratil. Ostatní prezidentští kandidáti na svých transparentních účtech zatím podobné bizarní vzkazy nemají.

Haléře lidé posílali v minulosti i dosluhujícímu prezidentovi Miloši Zemanovi. Kromě poznámek adresovaných hlavě státu a jeho mluvčímu, mezi nimiž bylo například "na granulky pro Ovčáčka", se přispěvatelé pomocí vzkazů k platbám bavili třeba hraním takzvaných lodí, čili hry pro dva hráče, která simuluje námořní bitvu: "Zásah. Střílím na F3," nebo "Voda, střílím na E5."

