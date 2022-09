Sucho, špatné ovzduší, příroda. Čechům dělá starost klima, víc se bojí jen zdražování

Většina české společnosti se považuje za milovníky přírody a klimatickou změnu nepopírá. Řešit by ji ale podle nich měla především vláda, a to ideálně hned či v blízké době. Ohledně konkrétních opatření však lidem chybí přesnější informace. Podporují dotace či čtyřdenní pracovní týden, vadily by jim příspěvky na elektroauta či uhelná daň. Vyplývá to z výzkumu, jenž zpracovaly STEM a Institut 2050.

Foto: STEM, Institut 2050 Klima se mění, všímají si Češi Většina Čechů si myslí, že klimatická změna už probíhá, celkem jich je 61 procent, dalších 12 procent pak předpokládá, že nastane až v budoucnosti. Jen malá část lidí - sedm procent - pak nevěří, že klimatická změna vůbec kdy přijde. Pětina lidí, kterých se výzkumníci ptali, nedokázala na otázku odpovědět. Řešit klimatickou krizi okamžitě chce o něco méně lidí, než kolik ji připouští. K okamžitému řešení se přiklání 48 procent respondentů. Jako problém, kterému je třeba se věnovat alespoň v tomto desetiletí, vnímá změnu klimatu čtvrtina oslovených Čechů. "Většina české společnosti se shoduje na základních postojích k přírodě a klimatické změně: tito lidé mají rádi přírodu, domnívají se, že změna klimatu již probíhá, nepopírají ji a zároveň jsou přesvědčeni, že její řešení by mělo nastat hned či v blízké době," uvádějí autoři výzkumu. Čechům jsou podle výzkumu skutečně myšlenky ochrany přírody blízké, vyjádřilo se jich tak 65 procent. S ochranou životního prostředí naopak nesouzní pouze desetina odpovídajících. Podle výzkumníků nejsou rozdíly v různých skupinách obyvatel zásadní, mírně méně často jsou otázky životního prostředí blízké lidem z hůře zajištěných domácností (55 procent) a lidem s nižším vzděláním (59 %).