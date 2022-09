"Patří na špagát, vymlátit to ven!" vyhrožoval terorismem parlamentu. Dostane trest

Bývalý kandidát za SPD Tomia Okamury a později Volný blok se přiznal k tomu, že ve videu podněcoval k násilí vůči poslancům a senátorům. Dostane za to podmíněný trest a pokutu. Muže vyšetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu. V minulosti byl také souzen pro vraždu svého strýce, soud ho však pravomocně očistil.

Letos 6. února si zedník Zdeněk Strapina navlékl uniformu komunistického Československa, zapnul kameru a na sociální síti Facebook zahájil více než hodinové vysílání. Ostře kritizoval tehdy schválený pandemický zákon, jenž dal vládě pravomoc potlačovat šíření epidemie včetně nemoci covid-19 bez nouzového stavu.

"Pandemický zákon dává koronafašistům právo si s námi dělat, úplně co chcou. Vražda na tyranu není vraždou, ale spravedlností. Vláda si s náma vytírá řiť. Proč? Protože můžou, protože národ nic nedělá," křičel ve videu Strapina. "Zm*di patří na špagát, nikam jinam. Volám národ československý ve čtvrtek, vykydat, vymlátit to ven."

Na konci srpna Národní centrála proti organizovanému zločinu bez podrobností informovala, že uzavřela vyšetřování muže vyhrožujícího násilím parlamentu. Navrhla ho obžalovat. Dotyčný poté se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, jež vejde v platnost po schválení soudem. Podle zjištění Aktuálně.cz jde právě o Strapinu.

Pokuta a dlouhá podmínka

"Krajským soudem v Brně, pobočkou ve Zlíně, je vedeno řízení s obviněným Z.S.," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belkovová. Jednání proběhne za necelé dva týdny, dohodu Strapiny se žalobcem z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci bude schvalovat soudkyně Iveta Šperlichová.

Mluvčí soudu potvrdila informace Aktuálně.cz, že podle dohody dostane Strapina dva roky podmíněně se čtyřletou zkušební lhůtou a pokutu 30 tisíc korun. Základním předpokladem takové dohody je, že se obžalovaný k činu přiznal. Doznání je zásadní polehčující okolností, díky níž se Strapina zbavil hrozby vyššího trestu.

"Trestní stíhání bylo vedeno v souvislosti se zveřejňováním videí na sociálních sítích, v nichž podle našich závěrů měla osoba podněcovat ke spáchání teroristického trestného činu v podobě výzev k násilným akcím směřovaným proti členům obou komor Parlamentu České republiky," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. V krajním případě by hrozilo Strapinovi až 15 let vězení.

"Nebudu jen sedět na internetu"

Ani dohoda se státním zástupcem však Strapinu nepřiměla k tomu, aby se na veřejnosti choval zdrženlivě. Pouhé tři dny po jejím uzavření vystoupil na "Setkání patriotů" v Choceradech na Benešovsku. Akci přenášela Raptor TV, jejíž zakladatel Žarko Jovanovič je spolupracovníkem televize ruské armády Zvezda a hlavního propagandistického pořadu ruské státní televize Rossija.

"Jsou tady pošlapávána práva každého z nás svobodně se vyjádřit. Já mám tuto zemi rád. Já jsem se zde narodil a budu za tuto zemi bojovat tak, jak jsem bojoval na internetu, i jinak. Ne že jen budu sedět na internetu," prohlásil k přítomným Strapina a brojil mimo jiné proti posílání pomoci na Ruskem okupovanou Ukrajinu.

Jeho vystoupení předcházela píseň s názvem "Nevinnej" od extremistické kapely Ortel. Strapina dále mluvil o tom, že Česko lidem "ukradli, ukradli nám naše děti. Vymyli mozky ve školách." Řečnil také o neurčitém spiknutí, které má Čechy připravit o majetek. Mikrofon po něm převzal předseda neonacistické DSSS Tomáš Vandas.

Zproštěn obžaloby z vraždy

Strapina už se v minulosti do střetu s trestním zákonem dostal. Před deseti lety ho státní zástupce Roman Kafka obžaloval z vraždy strýce v Hradčicích na Uherskohradišťsku, kterého měl připravit o život úderem cihlou do hlavy. Hlavními důkazy obžaloby byly pachové stopy na cihle, těsně před smrtí navíc oběť posunky ukázala právě na Strapinu.

"Podezření je opřeno, kromě výpovědi samotného poškozeného, o nález pachových stop téže osoby, tedy téhož obviněného, na místě činu na cihle, která byla použita k útoku, i na prázdné peněžence poškozeného," zdůvodnil obžalobu státní zástupce Kafka.

Soudní senát v čele s Radomírem Koudelou však Strapinu obžaloby zprostil. Předložené důkazy nepovažoval za tak silné, aby ho šlo nade vší pochybnost určit coby pachatele. Obžalovaný vinu odmítl. Pozůstalí po jeho strýci naopak byli přesvědčeni, že cihlou udeřil právě on.

"Rozkopeme je na sra*ku"

Letos v únoru, o den dříve než Strapina, na svém profilu na Facebooku odvysílal nenávistné video proruský dezinformátor Tomáš Čermák. Agresivním vystoupením se také vymezil proti pandemickému zákonu. Čermák vyzval k přímé likvidaci poslanců a senátorů, demonstrace prý už nestačí.

"My to potřebujeme vzít tvrdou cestou. Potřebujeme je vzít za držku. Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. Potřebujeme nezávislou armádu nás lidí a rozkopeme je na sra*ku. Musíme těm dobytkům zarazit tipec, ale brutálně," křičel do kamery. Sám řekl, že mu s organizací bojůvek pomůže Zdenda. Měl na mysli právě Strapinu.

Také Čermáka obvinila Národní centrála proti organizovanému zločinu z teroristického útoku, respektive z jeho podněcování. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze v této souvislosti informoval, že centrála na konci srpna navrhla podat obžalobu. Pokud úřad vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové kauzu skutečně posune k soudu, Čermákovi hrozí až 15 let vězení.

Čermák od 5. srpna sedí ve vazbě kvůli jinému případu. Policie ho s jeho společníkem Patrikem Tušlem obvinila z hanobení národa, rasy, etnické skupiny a z podněcování nenávisti. Před chystanou manifestací Ukrajinců na pražském Václavském náměstí proti ruské agresi vyzvali své příznivce na Facebooku k násilí vůči nim. Soud je oba poslal do vazby kvůli obavě z pokračování v trestné činnosti.

VIDEO: Zdeněk Strapina a Tomáš Čermák vyzývali Čechy na sociálních sítích k použití násilí