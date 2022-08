Soud poslal dezinformátory do vazby. Vyhrožovali Ukrajincům a pronásledovali lékaře

Aktuálně.cz loni rozkrylo činnost Patrika Tušla a Tomáše Čermáka, kteří během pandemie pronásledovali zdravotníky. Tušl je stíhaný za stalking, Čermák za propagaci terorismu. Později se oba přeorientovali na podporu Putinova režimu. Ve středu je opět zadržela policie. Na videu, jež vysílali pro tisíce facebookových fanoušků, vyhrožovali ukrajinským válečným uprchlíkům. Soud je poslal do vazby.

Patrik Tušl je třicetiletý invalidní důchodce, který má více než desítku exekucí. Byl už pětkrát odsouzený, vždy ale dostal podmínku. Mimo jiné za vyhrožování zavražděním matce svého dítěte, na které neplatí výživné.

"Prokopu ti žebra, ať konečně chcípneš, tak krvácej děvko, strašně miluju tu vůni krve, kde mám nůž, ať ti můžu rozpárat obličej od ucha k uchu," psal na sociálních sítích. Společně s dalším dezinformátorem Tomášem Čermákem v době pandemie nemoci covid-19 pronásledovali a slovně napadali zdravotníky.

Policie Tušla nakonec v lednu obvinila ze stalkingu šéfa lékařské komory Milana Kubka. Jeho společníka Tomáše Čermáka pak v únoru NCOZ začala stíhat za propagaci terorismu. Své příznivce na sociálních sítích totiž vyzval k útoku na zákonodárce.

Obava z pokračování v trestné činnosti

Oba muži, kteří se za pomocí svých akcí pokouší od fanoušků vybírat peníze, ale zůstávali na svobodě. Covidová témata opustili až s ruskou invazí na Ukrajinu, kdy mimo jiné začali popírat vraždění civilistů ruskými vojáky a štvát proti válečným uprchlíkův v Česku.

Tento pátek pár minut po páté hodině odpoledne je soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Kateřina Rybáková poslala do vazby. Příznivce burcovali k útoku na Ukrajince, kteří podle nich chystají v Praze několik shromáždění na podporu své země.

"Oba obvinění byli vzati do vazby z důvodu obavy z pokračování v trestné činnosti," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí soudu Pavla Hájková. Tušl s Čermákem si na místě podali stížnost, ta však nemá odkladný účinek. O jejich podnětu bude v horizontu několika týdnů rozhodovat Městský soud v Praze.

Až tři roky vězení za podněcování nenávisti

"Řekněte nám, kdo jde do toho! Kdo jde do protiútoku pořádného. Jdeme ukázat, kdo je tady pán," volá Čermák na zhruba dvacetiminutovém videu natočeném v pondělí a hovoří o vynaložení "takového nátlaku, že vypadnou".

Přijmutí ukrajinských uprchlíků před válečnou ruskou agresí označuje za okupaci. "Pojďme ukázat těm Ukrajincům, že je tady nikdo nechce," dodává Tušl. "Jestli chtěj boj, tak ať to zkusí, vo*e. Ale potřebujeme vás dostat do těch ulic, do p**ele už," vykládá Čermák. Facebook mezitím video smazal. Oba muži mají tisíce podporovatelů. Ti se přelévají mezi jejich různými facebookovými profily, protože je sociální síť dočasně či trvale za nenávistné projevy blokuje.

Státní zástupce Jan Lelek ve čtvrtek zadržení obou můžu pro Seznam Zprávy potvrdil. Policie už je stíhá. Obvinila je z hanobení národa, rasy, etnické skupiny a jiné skupiny a z podněcování nenávisti vůči skupině osob. Za tyto trestné činy jim hrozí až tři roky vězení. Druhé stíhání Čermáka za podporu terorismu může vyústit až v patnáctileté vězení.

2:07 Video dezinformátorů Patrika Tušla a Tomáše Čermáka, na kterém agresivně útočili na Ukrajince v Česku. | Video: Aktuálně.cz/Facebook/Tomáš Čermák

Jejich příznivci zadržení řeší ve stovkách komentářů. "Kde je na výslechu? Pojďme tam. Udělat vlasteneckou demošku," napsal na facebookový profil Čermáka, kde si nastavil fotografii Vladimira Putina, jeden z nich. "Tak to už je přes čáru tohle. Lidi, to si necháme líbit v neprávním Československu? PČR bude neoprávněně hájit ukrouny?! My budeme stále jen přihlížet?!" uvedl další.

Za "odhalení migračního podvodu" vybírali peníze

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu dorazili Čermák s Tušlem před ruskou ambasádu v Praze podpořit režim prezidenta Vladimira Putina, rovněž vyrazili na hranici Slovenska s Ukrajinou s tím, že statisíce lidí prchajících před válkou je podvod a že na západ přecházejí Nigerijci. I na tuto cestu se snažili vybrat od příznivců peníze. Česko opustit mohli, policie tehdy oba stíhala na svobodě.

Na hranicích pak obtěžovali válečné utečence a napadali i reportéra České televize Michala Kubala. "Proč tady kryjete migrační podvod?" ptal se Tušl a vše živě vysílal na Facebooku. "Není vám hanba okrádat lidi, které oblbujete a chcete od nich peníze?" reagoval Kubal.

Další dezinformátor, jehož činnost Aktuálně.cz popsalo, už ve středu stanul před soudem. Jakub Netík odrazoval od očkování a léčby covidu. Za video, které zveřejnil v reakci na text Aktuálně.cz, ho státní zástupce obžaloval z šíření poplašné zprávy. Tisícům fanoušků na Facebooku tvrdil, že očkováním vláda vraždí. Hrozí mu dva roky vězení. Netík je obžalovaný i za podporu genocidy. Radoval se z vraždění Ukrajinců Ruskem.

VIDEO: Tvrdí, že bojuje s covidovou totalitou, ale zveřejňuje číslo účtu a žádá lidi o peníze, říká redaktor Aktuálně.cz