Za přepravu materiálu zaplatilo Česko jen čínské firmě 708 milionů, přiznalo vnitro

Za přepravu zakoupeného zdravotnického materiálu z Číny potřebného pro zvládnutí epidemie koronaviru zaplatil stát dceřiné firmě China Eastern Airlines 708 milionů korun. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra poskytnutých na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, napsal server zdopravy.cz.

Ministerstvo vnitra zaplatilo 708 milionů korun čínské firmě Eastern Air Logistics za 49 letů, které byly součástí leteckého mostu, další dva byly fakturovány mimo. Jde o dceřinou společnost čínského dopravce China Eastern Airlines. Do Prahy firma létala s Airbusy A330 a nákladním 777F, píše server.

Do airbusu se vešlo 200 metrů krychlových nákladu, jeden let vyšel na 9,626 milionu korun. Výhodnější pro Česko byly lety s nákladním boeingem, do kterého se vešlo 500 metrů krychlových materiálu a jeden let vyšel na 11,257 milionu korun.

Z peněz ministerstva vnitra šla i platba za poslední let nákladního letounu Antonov An-124 Ruslan se zdravotnickým materiálem z Šen-čenu do Pardubic. Společnosti Volga Dnepr za let stát zaplatil 18,9 milionu korun. Podle serveru je to výrazně méně, než kolik stály lety se společností Antonov Airlines, která obstarala ostatní lety s Ruslanem do Pardubic. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) při prvním letu uvedl, že stojí 35 milionů korun.

Česká republika na počátku koronavirové krize trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek pro zdravotníky, postupně se situace zlepšovala. Ministerstvo vnitra od 20. března zajistilo letecký most z Číny s dodávkami roušek, respirátorů a dalšího materiálu. Letadla pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti 3. května. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu, vnitro za něj zaplatilo zhruba čtyři miliardy korun.

Z Číny přepravovala letadla také zásilky ochranných pomůcek pro ministerstvo zdravotnictví. Lety vyhrazené pro ministerstvo začaly koncem března, poslední přistál 4. května. Deset letadel za tu dobu dopravilo z Číny dohromady zhruba 300 tun zdravotnického materiálu. Nákupy zdravotnického materiálu během nouzového stavu, který vláda vyhlásila kvůli epidemii koronaviru, plánuje prověřit Nejvyšší kontrolní úřad.