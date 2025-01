Musk poletí na Mars a zemře. Je to zbytečná mise, říká astronom Jiří Grygar

"To, co mě v poslední době velice překvapilo, byl objev gravitačních vln. Ty nám přinášejí důležité poznatky," říká v rozhovoru pro Spotlight astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Po více než šedesáti letech výzkumu ho vesmír stále fascinuje a nyní svou pozornost upírá na hvězdy.

Pro soutěžení států a společností v dobývání vesmírných zákoutí Grygar nemá pochopení. Mnohem efektivnější výzkum lze podle něj provádět ze Země, případně s pomocí moderních technologií. "Jsou to zbytečná rizika. Když tam pošlete živého astronauta, tak vydáte velice mnoho peněz na to, aby se to povedlo. Přitom dneska máme aparatury, které jsou automatické a stojí zlomek toho velkého létání," myslí si astronom.

Problematické je podle něj i kosmické smetí pocházející z družic a dalších těles vypuštěných lidmi do vesmíru. "Zasvinili jsme něco, co nám nepatří. Je to velmi nebezpečné, čím více zbytků, tím je větší problém je odstraňovat," vysvětluje. "Odpady mají totiž nedotčenou dráhu, nevíme, kudy to lítá, a nedá se to dobře sledovat, protože je jich hodně," dodává dlouholetý popularizátor vědy a jediný český držitel ceny UNESCO Kalinga.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:21 Tuší Grygar, co všechno o vesmíru ještě pořád nevíme, a čím ho dnes fascinují nové objevy vesmíru? Jak je ve vědě stále aktivně zapojen a proč by se lidi měli o vesmír zajímat?

07:21-13:04 Dá se dobrodružství spojené s pozorováním vesmíru prožít i mimo Mezinárodní vesmírnou stanici a jak moc se proměnily poznatky o černých dírách, které stále nejsou zcela probádané? Jak dlouho trvá, než se nová zjištění zasadí do správných souvislostí, a má poznání o vesmírů nějakou pomyslnou metu?

13:04-16:59 Co už se ví o záhadných jednorozměrných hmotných vláknech a jak výrazně proměnil vnímání vesmíru Hubbleův dalekohled? Jak byly pro Grygara důležité první objevy teleskopu a mohou mít vesmírné snímky až spirituální kontext?

16:59-25:19 Jaké největší překážky musel na cestě za poznáním vesmíru překonávat a proč byl astronom v minulém režimu pod drobnohledem? Jak zásadně se projevovalo zaměňování astronomie a kosmonautiky minulým režimem a co si myslí o honbě lidstva za dobýváním vesmíru?

25:19-28:42 Kolik toho vesmírný prostor unese a jak velký problém činí vesmírný odpad? Cítí v dobývání vesmíru mocenskou válku a soutěžení a jak by se lidstvo mělo k vesmírnému prostoru chovat?

28:42-32:30 Koho řadí mezi dvě procenta, která posouvají lidstvo kupředu, a kde leží hranice, za kterou lidský mozek už nedokáže dohlédnout? V jakých chvílích lidstvo zklamává a dává vědci stále smysl vyvracet nepravdy a konspirace?

32:30-39:13 V čem selhává argumentace, že v demokracii lze říkat a psát všechno, a jak se lidstvo zvládne adaptovat na rychlý vývoj technologií? Co planetu Zemi v budoucnosti čeká a jak si podle Grygara plnohodnotně užít život?

