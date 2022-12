Je to kampaň, křičel dezinformátor u soudu. Za nenávistné výroky má jít do vězení

Krajský soud v Praze potvrdil Patriku Tušlovi desetiměsíční vězení za nenávistné výroky o Ukrajincích v nahrávce na sociálních sítích. Tomáši Čermákovi zmírnil prvoinstanční verdikt, podle kterého měl strávit půl roku za mřížemi. Uložil mu desetiměsíční podmíněný trest. Muži se podle soudů dopustili trestných činů hanobení národa a podněcování k nenávisti.

Patrik Tušl a Tomáš Čermák jsou od počátku srpna ve vazbě, důvodem byla i další trestní stíhání. Čermáka soud z vazby pustil. Tušl se již v jednací síni proti rozsudku ohradil. "Je to podvod, je to kampaň," začal vykřikovat.

Tušl se u prvoinstančního soudu za vulgární výrazy ve videu omluvil. Dodal, že se cítí nevinen, forma nahrávky ale byla nevhodná. Čermák řekl, že udělal chybu a též připustil nevhodnost projevu. Oba se proti odsuzujícímu verdiktu odvolali a poukazovali na to, že jim právo na svobodu slova umožňuje i vulgární projevy.

Krajský soud argumenty obžalovaných o porušování jejich práv na svobodu slova a projevu neuznal. "Už se rozhodně nejedná o právo svobodně vyjádřit svůj názor," prohlásila předsedkyně senátu Kateřina Hykešová. Tušlovy a Čermákovy výroky podle ní výrazně zasáhly do práv jiných, tedy Ukrajinců, kteří do Česka přicházejí.

Musíme začít jednat, vyzýval k demonstracím

Muži letos v srpnu z Netovic na Kladensku na sociálních sítích živě vysílali video, v němž dehonestovali Ukrajince. Například Čermák v jednom z videí, ve kterém s Tušlem vyzvali k protidemonstraci ke shromáždění Ukrajinců, mimo jiné řekl, že "Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu." Tušl později před soudem řekl, že nemá nic proti Ukrajincům obecně, ale odsoudil počínání ukrajinských nacionalistů.

V nahrávce padla řada hanlivých a vulgárních výroků označujících Ukrajince za špinavé a podobně. Byly v ní výroky jako "Ať táhnou zpátky do Kyjeva" nebo "Vždyť to je normálně okupace, co oni tady dělají." Muži také kritizovali to, že Ukrajinci například vlastní drahé mobilní telefony.

Podle soudkyně odvolací senát plně souhlasil s prvoinstančním verdiktem. podle kterého Tušl s Čermákem naplnili všechny znaky trestných činů hanobení národa i podněcování k nenávisti. Uvedla však, že Čermákovi může postačit výchovný trest. Doplnila, že muž strávil dost dlouhou dobu ve vazbě. U Tušla ale ponechal soud vězení. Muž byl již v době natočení videa ve zkušební době podmíněných trestů za útok na bývalou partnerku a neplacení alimentů.

Muži byli ve vazbě kvůli dalším trestním stíháním. Tušl je například podezřelý, že s dalšími dvěma muži nebezpečně vyhrožoval prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování některých skupin lidí proti koronaviru. Čermák je mimo jiné podezřelý z podpory a propagace terorismu kvůli výzvě k útoku na poslance.