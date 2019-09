Soud propustil skautského vedoucího, který zneužil desítky dětí. Z vězení zatím nejde

Okresní soud Brno-venkov podmíněně propustil z vězení bývalého skautského vedoucího Martina Mertla, který si odpykával trest za zneužití 39 chlapců spolu s kolegou Milanem Machátem. Do vězení šel Mertl na deset let, dvě třetiny trestu má za sebou. Ve vězení ale zůstal, žalobce proti rozhodnutí na místě podal stížnost, takže není pravomocné.

Soud dostal Mertlovu žádost loni na podzim. U posledního veřejného zasedání před soudem v polovině dubna odsouzený řekl, že se za to, co udělal, proklíná. "Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím zármutek, lítost. To, co si (zneužití chlapci) prožili kvůli mně, to jsem nikdy neměl dělat. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit," řekl tehdy Mertl.

Soudkyně veřejné zasedání následně odročila na neurčito, kvůli vypracování znaleckého posudku z oboru psychologie. V úterý se veřejné zasedání konalo v kuřimské věznici, kde si muž trest odpykává.

"Soud podmíněně propustil odsouzeného Martina Mertla z výkonu trestu odnětí svobody. Rozhodnutí však není pravomocné, neboť státní zastupitelství proti němu podalo ihned po jeho vyhlášení stížnost. Věcí se tedy bude ještě zabývat Krajský soud v Brně," uvedl Beránek.

Chlapce lákali falešnými profily dívek

Mertl a Machát chlapce podle původní obžaloby získávali přes internet, kde je lákali na falešné profily dívek. Chlapcům například poslali fotografie nahých dívek a na oplátku vyžadovali jejich snímky, později i videa zachycující masturbaci. Když kompromitující záznamy získali, začali své oběti - stále pod falešným dívčím profilem - vydírat výhrůžkami, že materiály zveřejní, pokud nedodají videozáznam zachycující jejich sexuální praktiky s dalšími muži.

Pak chlapce kontaktovali pod pravými jmény s tím, že je dívka vydírá také a ať požadovaný záznam pořídí společně. Na několika chlapcích se podle spisu dopustili znásilnění, některé oběti zneužívali opakovaně.

Ústecký krajský soud oba muže v roce 2013 poslal na deset let do vězení, o rok později trest potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. V platnosti zůstal i verdikt o desetiletém zákazu práce s dětmi a mládeží a nařízená ambulantní sexuologická léčba.

Do vězení šli za trestné činy znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, ohrožování výchovy dítěte, ale také pro výrobu dětské pornografie a dalších skutků. Vzhledem k tomu, že Mertl je ve výkonu trestu v Kuřimi na Brněnsku, jeho žádost posuzoval soud pro Brno-venkov.