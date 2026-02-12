Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Soud odmítl výklad zákona, který by Zdechovskému umožnil zůstat v aktivní záloze

ČTK

Europoslanci nemohou v době výkonu mandátu zároveň působit v aktivní záloze české armády. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), jenž chtěl skloubit obojí, zákon to však po novele z roku 2023 zapovídá, vyplývá z úřední desky.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) poukázal na to, že v minulosti už v aktivní záloze bez problémů sloužil. Nejvyšší správní soud (NSS) však jeho kasační stížnost zamítl.
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) poukázal na to, že v minulosti už v aktivní záloze bez problémů sloužil. Nejvyšší správní soud (NSS) však jeho kasační stížnost zamítl.Foto: DVTV
Reklama

Cílem právní úpravy je to, aby stát i mezinárodní instituce zůstaly v době krizových situací funkční. Stejné omezení se vztahuje také třeba na členy vlády, české poslance a senátory, hejtmany a některé úředníky či diplomaty.

"Požadavku, aby stěžovatel mohl jako europoslanec být zároveň členem aktivních záloh, nelze vyhovět. Takový požadavek by znamenal popření a přetvoření aplikované právní úpravy, které není úlohou moci soudní," stojí ve zveřejněném rozsudku.

Související

O vyřazení Zdechovského z aktivní zálohy rozhodlo po novele zákona Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové. Politik podal neúspěšnou žalobu ke krajskému soudu a poté kasační stížnost k NSS. Uplatnil námitky k formě rozhodnutí vojenského velitelství i řadu výhrad k obsahu a výkladu zákona.

Zdechovský poukázal na to, že v minulosti už v aktivní záloze bez problémů sloužil. Neexistuje prý žádný racionální důvod odpírat komukoliv dobrovolnou službu v zájmu obrany vlasti. Je žádoucí, aby i politicky činní lidé znali prostředí armády, míní Zdechovský. Navrhl takový výklad zákona, který by mu umožnil zůstat v aktivní záloze, ale v případě konfliktu by nebyl povolán do války. Tím by se prý naplnil účel novely, tedy zachování chodu důležitých institucí v době vojenského konfliktu.

Reklama
Reklama

Branná povinnost není lidským právem

NSS takový výklad odmítl. "Stát má omezené kapacity k výcviku a vybavení aktivních záloh, a tedy je třeba se ptát po smyslu výcviku osob zákonodárcem vyloučených pouze tzv. 'pro sebe'," rozhodl soud. Zdůraznil také, že branná povinnost není základním lidským právem, ale povinností vůči státu.

"Stejně tak je povinností zvoleného europoslance řádně vykonávat svůj mandát. Skutečnost, že zákonodárce upřednostnil povinnost řádného výkonu mandátu europoslance oproti povinnosti vojenské služby, není zásahem do stěžovatelových práv. Jedná se pouze o upřednostnění jedné povinnosti před druhou," uvedl NSS. Připomněl, že Zdechovský jako politik může iniciovat změnu pravidla na unijní či vnitrostátní úrovni.

Související

Europoslanec také tvrdil, že novela branného zákona se dotkla výhradně jeho samotného, proto ji označil za "lex Zdechovský". Soud ale zdůraznil, že zákon dopadá na všechny současné i budoucí europoslance, není tedy namířený individuálně proti Zdechovskému, jenž má nyní ještě možnost podat ústavní stížnost.

Zdechovský, který je europoslancem od roku 2014, své zapojení do aktivní zálohy v minulosti opakovaně zmiňoval. Také upozorňoval na prospěšnost aktivních záloh, což je forma dobrovolného převzetí branné povinnosti, kdy občané s běžným civilním zaměstnáním absolvují vojenská cvičení. Když je to potřeba, jsou povoláváni k doplnění profesionální armády.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Evropský parlament
Evropský parlament
Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Vojáci, obránci Azovstalu, ocelárny, pluk Azov
Vojáci, obránci Azovstalu, ocelárny, pluk Azov
Vojáci, obránci Azovstalu, ocelárny, pluk Azov

Tři měsíce bránili symbol války. Rusové je drží v krutých podmínkách

Před čtyřmi lety bylo na Ukrajině většinou lehce nad nulou. Teploty sice padaly i pod ni, ale zima nebyla tak krutá jako ta letošní. Mnozí západní, a dokonce i ukrajinští představitelé v té době ještě nevěřili, že Rusové zaútočí a že rozpoutají válku velkého rozsahu. Jenže 24. února začala invaze, která mezitím zasáhla většinu země. A někteří Ukrajinci jsou po celou tu dobu v ruském zajetí.

Reklama
Cenová mapa skipasů
Cenová mapa skipasů
Cenová mapa skipasů

Za kolik na lyže o jarních prázdninách? Cenová mapa skipasů ukazuje obří rozdíly

Jarní prázdniny coby týdenní lyžovačka pro celou rodinu. Tato rovnice už v mnoha domácnostech neplatí, jen za skipasy totiž může padnout i pěticiferná částka. Přesto se v Česku i v blízkém zahraničí stále najdou sjezdovky, které domácí rozpočet tolik nezatíží. Kde leží, ukazuje cenová mapa 202 skiareálů, kterou připravila datová redakce Aktuálně.cz.

Reklama
Reklama
Reklama