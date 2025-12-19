Přeskočit na obsah
Benative
19. 12. Ester
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Smršť nových dálnic v Česku. Obří projekt je hotový, jinde otevírají dokonce dříve

Michal Janko
Štefan Novák
Michal Janko
Štefan Novák
Michal Janko,Štefan Novák

Dálniční horečka v Česku po roce opět vrcholí. Po 57 letech se doslova uzavírá příběh nejstarší tuzemské dálnice D1. Zároveň se otevírají další úseky její severní alternativy, dálnice D35. Dálniční síť v zemi se za pouhé tři dny rozrůstá o 47 kilometrů.

Ilustrační foto, grafika Aktuálně.cz
Ilustrační foto, grafika Aktuálně.czFoto: Aktuálně.cz
Reklama

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s letošní nadílkou nově otevřených úseků v úterý na dálnici D35, a to hned na třech úsecích. Jedná se o šestikilometrový obchvat Vysokého Mýta a dva premiérové výhonky severovýchodně od Hradce Králové mezi Plotištěm a Hořicemi o celkové délce téměř 12 kilometrů. Ve čtvrtek se k nim přidává též dvanáctikilometrová trasa Janov–Opatovec ležící severně od Svitav.

Uleví se zejména 13 tisícům obyvatel Vysokého Mýta, jehož hlavní ulicí dosud tranzitovalo až 18 tisíc vozidel, z toho třetina kamionů. Úsek Hořice–Sadová se zase silničářům podařilo dokončit dřív, než původně plánovali.

„Původní termín zprovoznění bylo jaro roku 2026. Dnes je stavba puštěná do provozu včetně části navazujícího úseku Sadová–Plotiště,“ pochlubil se prací své organizace ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že celá dálnice D35 by měla být hotova do pěti let.

Skleněné protihlukové stěny u obce Sadová zdobí motivy připomínající krvavou bitvu, kterou nedaleko odtud svedla rakouská a pruská vojska v roce 1866. Radost motoristům kalí jen to, že nově dokončené úseky D35 v Pardubickém kraji netvoří souvislý celek. Na obchvat Litomyšle si budou muset počkat až do roku 2027.

Reklama
Reklama

Historický moment pro D1

Střihači slavnostní pásky se v pátek přesouvají na střední Moravu. Zprovozněním desetikilometrového úseku mezi Přerovem a Říkovicemi bude završena výstavba první a dosud nejdůležitější české autostrády, D1. I v tomto případě se ŘSD podařilo se zhotovitelem vyjednat urychlení celé stavby.

Dokončená D1 by měla ulevit zejména přetížené dálnici D46 a umožnit její rekonstrukci. Jen pár kilometrů odsud se začne jezdit také po novém úseku D55 mezi Olomoucí a Kokory. I v tomto případě bude mezi oběma novými úseky díra v podobě rozestavěné čtyřproudé komunikace D55 od Kokor do Přerova.

Už na podzim se radovali řidiči na D6. Zásluhou přeložky u Hořesedel a navazujícího obchvatu Hořoviček se karlovarská autostráda prodloužila o dalších 14 kilometrů. Ve směru od Prahy tak dálnice končí až na mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/27 u Bukova.

Kde se nedařilo

Ke zpoždění naopak došlo na D49 v úseku Holešov–Fryšták. Původně ŘSD avizovalo, že úsek Holešov–Fryšták chce dokončit a otevřít v první polovině roku 2025. Tento termín ale zhatila rozhodnutí soudů a následné přezkumy, které vedly k omezení nebo zastavení prací na některých inženýrských sítích a vodohospodářských stavbách patřících k dálnici. Nový termín je stanoven na červen příštího roku.

Reklama
Reklama

Celkově by se měla česká dálniční síť letos rozrůst o 66 kilometrů. To je o poznání méně než v rekordním loňském roce, kdy vzniklo přes 110 nových kilometrů dálnic. Stále je to však dvakrát větší průměr než dlouhodobý průměr, který se pohybuje kolem 33 kilometrů ročně. Pro srovnání: úhrn za pětileté období 2014 až 2018 činil 65,6 kilometru.   

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Claudio Neves Valente, suspect in Brown University shooting, is shown in CCTV footage
Claudio Neves Valente, suspect in Brown University shooting, is shown in CCTV footage
Claudio Neves Valente, suspect in Brown University shooting, is shown in CCTV footage

Střelec z Brownovy univerzity byl nalezen mrtvý, jde o bývalého studenta

Podezřelý ze střelby na Brownově univerzitě z 13. prosince byl v pátek nalezen mrtvý. Podle policejního šéfa města Providence je jím 48letý bývalý student Brownovy univerzity a portugalský občan Claudio Neves Valente. Podle vyšetřovatelů jednal sám. Úřady jeho tělo nalezly v pronajatém skladu v New Hampshire, měl střelné zranění, které si zřejmě sám způsobil, informovala agentura AP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama