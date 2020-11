Slovenské ministerstvo vyvrací hoax komentátorky o covidu, české už týden mlčí

Slovenské ministerstvo zdravotnictví vyvrací dezinformace o smrtnosti covidu, které šířila komentátorka serveru Echo 24 Lenka Zlámalová. Vůči nepravdivým informacím se ohradila i česká pobočka WHO, jejíž data komentátorka dezinterpretovala. Ačkoliv bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula sliboval boj proti lžím o covidu, český resort za celý týden zprávu nekomentoval a ani nereagoval na dotazy.

Komentátorka a analytička internetového deníku Echo 24 v nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News nepravdivě citovala data ze studie Světové zdravotnické organizace (WHO). Zlámalová v pořadu uvedla, že smrtnost na covid-19 je podle WHO nižší než na chřipku či běžné virózy, a onemocnění tak ve vysílání bagatelizovala.

"WHO, což stále je snad nějaká autorita, říká, že smrtnost (covidu-19) je 0,23 procenta. Aby měli diváci představu, to je na úrovni ne chřipky, ale běžných viróz. Takže mě by zajímalo, jak se vláda a nový ministr zdravotnictví postaví k tomuto. Protože pokud zjistíme, že ta situace je takováto, tak ta tvrdá plošná opatření jsou naprosto neadekvátní," řekla Zlámalová v Partii a označila text, v němž se o smrtnosti hovoří, dokonce za metastudii.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví však upozornilo na to, že jde o lež. "Smrtnost na běžnou chřipku je podle WHO méně než 0,1 procenta, což je méně než zmiňovaných 0,23 procenta pro covid-19," uvedl resort. Upozorňuje také na to, že se nejedná o oficiální vyjádření WHO ani o metastudii, ale že jde pouze o článek v Bulletinu WHO, což je měsíčník, který organizace sice vydává a objevují se v něm nejrůznější vědecké názory, nejsou však oficiálním stanoviskem instituce.

To potvrdila také česká pobočka Světové zdravotnické organizace. "Rádi bychom uvedli, že za tvrzení zveřejněná v této publikaci jsou zodpovědní pouze autoři. Její postoje a závěry nereprezentují postoje WHO," napsala na svém Facebooku.

"Pozice WHO je následující: Ačkoliv bude ještě nějaký čas trvat, než plně pochopíme skutečnou úmrtnost onemocnění covid-19, data, která máme k dispozici, ukazují, že hrubá míra smrtnosti (poměr počtu hlášených úmrtí k celkovému počtu hlášených případů - case fatality ratio, CFR) se pohybuje mezi třemi a čtyřmi procenty. Smrtnost (poměr počtu hlášených úmrtí k počtu případů infekce - infection fatality rate, IFR) bude nižší. Zdá se, že čísla z České republiky tomu budou odpovídat," dodala WHO.

Na dezinformaci upozornil také server Manipulátoři.cz, který se dlouhodobě zabývá právě vyvracením lživých informací. Ten upozorňuje mimo jiné na to, že Zlámalová nehovoří o průměru smrtnosti, ale o mediánu. Ten se vypočítává pro jednotlivé regiony a zohledňuje tak i méně zasažená místa, kde vzhledem k nižšímu počtu testů nebylo zaregistrováno žádné úmrtí - a jeho hodnota je tedy pro daný region nula. Číslo tak zohledňuje pouze 61 jednotlivých míst, v nichž byla studie provedena, nikoli celkovou průměrnou smrtnost.

A jak upozorňuje česká pobočka WHO, komentátorka zaměnila také další dva pojmy, a to IFR (počet úmrtí proti všem - i neodhaleným - nakaženým) a CFR (počet úmrtí proti pozitivně testovaným). Pro IFR uvádí WHO průměr 0,68 procenta a pro CFR cca 2,7 procenta. Komentátorka tak použila číslo ještě menší, než je potenciální hodnota IFR.

Hoax byl přitom na sociálních sítích mimořádně úspěšný. Příspěvek s nahrávkou z pořadu Partie s citací Zlámalové z profilu Roberta Švandy sdílelo přes 15 tisíc lidí a podle mediálního experta Josefa Šlerky patřil k nejsledovanějším a nejsdílenějším příspěvkům s tematikou koronaviru na českých sociálních sítích za poslední měsíc.

Na českém Facebooku nejúspěšnější články (a videa z YouTube) obsahující v nadpisu slovo COVID a Koronavirus za poslední měsíc dle Buzzsumo. Jo a to video je z Primy News hovořící Lenka Zlámalová o údajné studii WHO. We are doomed. pic.twitter.com/tK94Z4DjY9 — Josef Šlerka (@josefslerka) October 28, 2020

Vláda prohrává s virem i s dezinformacemi

Ačkoliv předchozí ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) sliboval lepší komunikaci resortu včetně boje s dezinformacemi, který podpořila rovněž vláda, ministerstvo se k případu za celý týden nevyjádřilo. Nereagovalo ani na dotazy Aktuálně.cz.

Nečinnost státu přitom může stát lidské životy, už v červnu před ní varovala Evropská unie ústy české eurokomisařky Věry Jourové. Až po čtyřech měsících od varování, na začátku října, tehdejší ministr Prymula avizoval, že ministerstvo uzavřelo spolupráci s firmou Semantic Vision a chystá se s dezinformacemi bojovat. Aktuálně.cz se na strategii ohledně vyvracení dezinformací pokoušelo zeptat i samotného ministerstva, které ovšem na dotazy neodpovědělo ani po více než 14 dnech a několika urgencích.

Vláda ve vyvracení nepravd selhává i podle Jana Cempera ze serveru Manipulátoři.cz. "Šíření dezinformací vyvolává nedůvěru lidí. A když lidé nedůvěřují vládě, tak pak pochopitelně mají problém dodržovat i opatření," říká.

Ministři minulý týden schválili masivní kampaň za 50 milionů korun, která má důvěru lidí ve vládu Andreje Babiše a její opatření navrátit. Redakce Aktuálně.cz materiál získala. Po osmi měsících od startu epidemie koronaviru v něm přiznává závažné nedostatky komunikace vlády nyní už bývalý ministr Prymula. V úvodu materiálu se ministerstvo odkazuje přímo na text Aktuálně.cz, který upozornil na to, že vláda dle expertů zcela selhává v boji se lžemi o koronaviru a může to stát životy.

"Od začátku druhé vlny epidemie se komunikace ze strany státu k občanům potýká s výraznými problémy, které mohou mít vliv na ochotu občanů dodržovat doporučení nebo omezení, a v konečném důsledku tak oslabují důvěru v rozhodnutí vládních orgánů i samotnou účinnost těchto omezení na zvrácení doposud nepříznivého vývoje epidemie," přiznává ministerstvo s tím, že to může mít zásadní dopad na celkové počty nemocných, hospitalizovaných i zemřelých během epidemie covidu-19.