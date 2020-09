Slunce jako lék nebo přenos poštou. Čtvrtina Čechů věří dezinformacím o koronaviru

Na smrti muže, který byl odsouzen k výjimečnému trestu za vraždu a týrání dítěte, se nepodílel nikdo další. Vězeňská služba uzavřela vyšetřování červencového úmrtí ve valdické věznici jako sebevraždu bez cizího zavinění.

Jedenadvacetiletý muž zemřel několik dní poté, co mu pražský vrchní soud zpřísnil právní kvalifikaci i trest, a to na 22 let odnětí svobody. Krajský soud jej původně poslal za mříže na 16 let za těžké ublížení na zdraví se smrtelným následkem, odvolací soud ho však uznal vinným z vraždy.

Vězeňská služba už dříve uvedla, že muž byl v době úmrtí sám v cele.