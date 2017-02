Slovanská epopej je na cestě do Tokia, v pátek odletěla poslední část pláten

před 14 hodinami

Z Prahy v pátek odletěla do Tokia poslední třetí část Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Zbylé obrazy jsou už v Tokiu. Informoval o tom pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Plátna letí za přísných bezpečnostních podmínek do Asie přes Frankfurt nad Mohanem. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo to, aby Praha vystavila na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Zatím neexistuje. "V průběhu dneška odletěla i poslední část epopeje. První dvě jsou v pořádku již v tokijské galerii," řekl Wolf. První dvě skupiny pláten odletěly v tomto týdnu. Město poslalo epopej letadlem za velmi přísných bezpečnostních podmínek a s odborným doprovodem.

autor: ČTK