Vydejte mi Slovanskou epopej, žádá Muchův vnuk. Soud rozhodne, zda dílo smí na turné do Asie

před 2 minutami

Za dva týdny by slavná Slovanská epopej Alfonse Muchy měla vyrazit na cestu do Asie. Vnuk slavného malíře s tím ale nesouhlasí a ve středu bude o celé záležitosti rozhodovat soud. Praha nároky malířova vnuka na epopej odmítá a trvá na tom, že ona je řádným a výlučným vlastníkem souboru.

Praha – Soud ve středu rozhoduje, zda má hlavní město nárok na Slovanskou epopej malíře Alfonse Muchy. A jestli slavný cyklus obrazů za dva týdny vyjede na plánovanou více než roční cestu po Asii – v únoru má zamířit do Japonska, jedná se ale stále i o tom, zda nebude vystavena i v Číně.

Jenže tomu se snaží zabránit malířův vnuk, Čechoangličan John Mucha. Ten poslal hlavnímu městu loni na jaře předžalobní výzvu, ať mu vydá Slovanskou epopej, kterou slavný malíř městu daroval v roce 1913. Osmašedesátiletý Mucha, který kvůli soudu přijel z Anglie, kde žije, argumentuje tím, že město ani po více než sto letech nesplnilo autorovy podmínky: Vytvořit pro epopej vlastní výstavní prostory, jak stojí v darovací smlouvě z ledna 1913.

Johnu Muchovi vadí navíc to, že epopej má vycestovat na turné po Asii, aby propagovala Prahu a Česko. Podle něj ale hrozí, že se při cestě může poškodit. "Můj dědeček ji vytvořil, aby ji daroval Praze a národu, ne aby někde cestovala," řekl v exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz loni na jaře Mucha.

Ten by chtěl soubor dvaceti velkoformátových pláten vrátit do zámku v Moravském Krumlově, kde byla epopej několik desítek let vystavena. "Nebýt Moravského Krumlova, epopej by neexistovala," říká.

Jenže kvůli havarijnímu stavu zámku – ten se nyní opravuje – v roce 2012 se epopej přestěhovala do Prahy. Do konce loňského roku pak byla k vidění v pražském Veletržním paláci, kam si ji přišlo prohlédnout přes 380 tisíc návštěvníků.

Nyní čeká na cestu do Japonska. Hned po Novém roce začali restaurátoři plátna sundávat a rolovat do speciálních boxů, v nichž mají jet do Japonska. Zatím není jasné, zda bude turné pokračovat i do Číny – ministerstvo kultury to zatím nepovolilo. Podle Národní galerie jsou plátna ve výborném stavu a na transport jsou připravena.

Praha nároky malířova vnuka na epopej odmítá. A trvá na stanovisku, že je řádným a výlučným vlastníkem souboru. Nicméně stále ještě neví, kam soubor po jeho návratu z asijského turné – pokud tam odjede – umístí.

autor: Marek Pokorný