Je tu klíčový rok změn českého školství. Co ho zásadně zmodernizuje?

Otevření škol nepedagogickým pracovníkům

V platnost má vstoupit novela zákona o pedagogických pracovnících. Jejím nejkontroverznějším bodem je to, že se školy otevřou i nepedagogickým pracovníkům. Nové ustanovení umožní řediteli školy uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele 2. stupně základní školy nebo střední školy lidem, kteří dosud nezískali odbornou kvalifikaci pro výkon učitelské profese, ale splňují podmínku požadovaného stupně vzdělání, tedy magisterský vysokoškolský titul, v případě tzv. odborníků z praxe též podmínku odbornosti. Do tří let si pak budou muset doplnit tzv. pedagogické minimum.

Ministerstvo školství si od opatření slibuje doplnění učitelského stavu, kde chybí tisíce pracovníků, hlavně pak větší zapojení odborníků z praxe do výuky či do odborného výcviku. "Čísla z regionů ukazují, že jsou kraje, kde více než deset procent výuky dnes zajišťují nekvalifikovaní pracovníci na výjimku a neaprobovaně je zajišťováno dokonce 30 procent výuky (učí pedagogičtí pracovníci, ovšem s jiným vystudovaným předmětem - pozn. red.)," vysvětluje ministr školství Robert Plaga. "Prostě nemáme jako ve Finsku přeplněné pedagogické fakulty, kde se nejlepší studenti perou o místo učitele a všichni mají pedagogické magisterské vzdělání," dodává. Pedagogické fakulty však varují před snížením odbornosti výuky i její didaktiky (do finské školy v Česku se můžete podívat zde).