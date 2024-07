Přou se o munici i olympiádu. Hašek ve volbách vyzve kritika "bezpohlavních nesmyslů"

Jeden z nejzajímavějších senátních soubojů se letos odehraje na Benešovsku. Do boje o křeslo v horní parlamentní komoře jde jeden z nejlepších hokejistů historie Dominik Hašek. Proti sobě bude mít současného senátora Zdeňka Hrabu. Ten v průběhu mandátu odešel z klubu Starostů k ODS a vystupuje jako jeden z nejkonzervativnějších politiků.

Když Dominik Hašek promluvil v březnu v rozhovoru pro Aktuálně.cz o své kandidatuře do Senátu, přál si, aby mohl jít do voleb jako kandidát koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a lidovců. Teď už ví, že se jeho přání nesplní.

Do voleb půjde proti kandidátovi ODS a stávajícímu senátorovi Zdeňku Hrabovi, který patří k nejkonzervativněji vystupujícím politikům. Ten si domluvil podporu Konzervativní strany, Monarchistů a Svobodných, kteří vystupují proti stávající vládě a v některých krajích jdou do voleb s SPD, Trikolorou a stranou PRO. V minulých volbách kandidoval za Starosty a nezávislé. Pak ale z hnutí i senátního klubu vystoupil s odůvodněním, že jsou příliš liberální.

"Nevím, kdo všechno bude v našem regionu nakonec kandidovat, ale Dominika Haška jsem si samozřejmě všiml. Bude to těžký soupeř, už se těším na debaty s ním. Mohlo by to být zajímavé, až se potkáme, zatím jsme neměli příležitost," říká Hraba, který se na sociálních sítích nepřímo o Haškovi zmínil, byť ho nejmenoval. "Ti, kteří kandidují proti nám, budou mít spoustu prostředků. V tom jim konkurovat nemůžu. To přiznám zcela otevřeně. Nebude to lehké," napsal.

Hraba považuje za svou výhodu to, že region velmi dobře zná, několik let byl prvním místostarostou Říčan, které jsou spolu s Benešovem největším městem obvodu. Za své plus považuje i to, že je advokát. "Díky tomu můžu pracovat v Senátu velmi dobře s paragrafy a legislativou, což Hašek nemůže. Ale má určitě výhodu v tom, že je všeobecně známý," podotýká.

Dominik Hašek zatím nechce svého protikandidáta Hrabu komentovat. "Kampaň teprve začíná, těžko odhadovat, kdo bude jak silný kandidát. Určitě ještě přibydou další," říká opatrně Hašek, který představil svůj web a program. Podle svých slov se chce zaměřit na otázky bezpečnosti a sociální témata.

Tudy cesta nevede, říká Hraba o munici

Hašek o sobě dal v poslední době vědět hlavně tím, jak vystupuje proti účasti ruských sportovců na mezinárodních akcích, pokud se nevyjádří jasně proti ruské agresi vůči Ukrajině. Upozorňuje na to, že Rusko využívá úspěchy svých sportovců k propagandě.

V tom se s ním Zdeněk Hraba neshoduje. "Tak kategoricky jako on bych se na to nedíval. Upřímně, mně účast ruských sportovců nevadí. Připadá mi to až extrémně přísné, aby nemohli na olympiádě startovat. Pokud bych měl být důsledný, tak pak by se neměli účastnit olympiády sportovci žádných států, které jsou momentálně ve vyhlášených či nevyhlášených válkách. Ale sportovci nemají s válečnými konflikty nic společného," míní senátor.

Odlišný názor mají i na dodávání zbraní a munice napadené Ukrajině. Zatímco Hašek je nadšený z české iniciativy, která získala světový ohlas, Hraba k ní má výhrady. I přesto, že předsedou vlády a jedním z iniciátorů akce je šéf ODS, za kterou Hraba kandiduje.

"Od prvních hodin říkám, že jde ze strany Ruska o zásadní porušení mezinárodního práva. Snažím se Ukrajinu podporovat, například pomáhám s tím, aby měla sanitky a zdravotnický materiál. Ale v případě dodávek munice to nepovažuji za nejlepší nápad. Tudy cesta nevede," tvrdí Hraba.

Mandát obhajuje Zdeněk Hraba za koalici "Váš hlas pro bezpečí, pořádek a zdravý rozum", která sdružuje ODS, Svobodné, Konzervativní stranu a Monarchisty.

Kandiduje také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek za TOP 09 s podporou Zelených a lékařka Andrea Švojgrová za Piráty s podporou SEN 21. Další strany zatím své kandidáty neoznámily. Volby se konají 20. a 21. září.

Podporujete válku, vyčítá Hašek minipivovarům

Velmi odlišný pohled mají oba senátní soupeři také na krok 16 malých českých pivovarů, které se rozhodly čepovat své pivo na olympijských hrách v Paříži. Došlo k tomu poté, co podporu odvolal Plzeňský Prazdroj na protest proti účasti ruských a běloruských sportovců.

"Budete podporovat událost, která dělá reklamu na ruskou válku a zločiny, kvůli které se válka bude prodlužovat a kvůli které bude i více ztracených životů. Vy se svou aktivitou na tom budete podílet, a tedy za to ponesete i odpovědnost," vzkázal Hašek zúčastněným minipivovarům.

"Někteří se asi zbláznili, ne? Plivat na české minipivovary, které budou místo Prazdroje prodávat pivo v Českém domě na olympiádě, a vinit je, že tím podporují válku na Ukrajině? To je opravdu hodně mimo," reagoval Hraba.

Hraba často vystupuje s kontroverzními názory proti všemu, co je v jeho očích levicové. Opakovaně se vymezuje proti politice Evropské unie, dává najevo sympatie k maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi a raduje se z úspěchů Marine Le Penové ve Francii.

Často se zapojuje také do vyostřených debat, naposledy například té o oděvu českých olympioniků na úvodní nástup. "Oblečení pro naše olympioniky je mimořádně odporné. Ale není divu, když autor návrhu namísto toho, aby oblečení reprezentovalo náš národ, považuje za důležité, že je (dle jeho slov) 'bezpohlavní'. Tak prosím příště si ty své bezpohlavní nesmysly dělejte za své," stěžoval si Hraba na autora, kterého si vybrali sami olympionici.

