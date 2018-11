Sedm dnů kauzy Babiše juniora. Jak dosud premiér odpověděl na klíčové otázky?

Je to přesně týden, co novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík vypátrali ve Švýcarsku premiérova syna Andreje Babiše mladšího. V rozhovoru uvedl, že byl svým ruským opatrovníkem donucen odjet na východ a že podepisoval dokumenty týkající se Čapího hnízda, ale nevěděl, co přesně podepisuje. Jeho výpověď vyvolala řadu otázek, na většinu z nich však zazněly zatím jen neúplné odpovědi. Přečtěte si, jak dosud na klíčové dotazy v kauze odpověděl premiér Andrej Babiš (ANO).

1. Kdy se premiér dozvěděl o duševních problémech svého syna a proč ho svěřil do péče Petra Protopopova namísto profesionálního ošetřovatele či nějaké kliniky?

"Dne 17. července 2015 mi volala česká policie, že našli mého syna v autě na dálnici D1, kde vykládal neskutečné věci, a na základě toho ho převezli na psychiatrickou léčebnu do Havlíčkova Brodu."

(vyjádření na tiskové konferenci 14. listopadu)

"Snažil jsem se ho dostat potom do Prahy. Což se mi povedlo. A v momentě, kdy se dostal do Prahy do Národního ústavu duševního zdraví, mě tam přivítala nějaká paní (Dita) Protopopová. Je to psychiatrička, která prosazuje, aby péče nebyla v uzavřených Bohnicích a těchto zařízeních, ale de facto doma. Prosazuje nějakou reformu psychiatrické péče a la model Velké Británie. Potom, když byl můj syn medikovaný a měl se vrátit do života, tak jsme společně hledali někoho, kdo by se o něj postaral. Její manžel se nabídl a já jsem mu byl strašně vděčný.

(interview televize Nova, 18. listopadu)

2. Nechá se Andrej Babiš mladší vyšetřit policejním psychiatrem, který má potvrdit, nebo vyvrátit jeho diagnózu?

"Já za něj nemluvím, on má pětatřicet let. Tohle se stalo mojí dceři, tam to normálně proběhlo. Dcera byla na policii, byl tam posudek."

(interview televize Nova, 18. listopadu)



Pro doplnění: podle zdrojů Respektu se v nedávné době podařilo zdravotní stav Babišovy dcery Adriany Bobekové přezkoumat. Jaký je výsledek zkoumání nezávislého znalce v oboru zdravotnictví, není známo - ale je pravděpodobné, že Bobekové nebrání účastnit se řízení. Vyšetřování běží dál a její stíhání nebylo pozastaveno.

Kdy se stejnému přezkumu podrobí i Babišův syn, není jasné.

"Stejnou diagnózu zjistili čeští i švýcarští lékaři, tak já už nevím, kdo to chce zpochybňovat (Ani jedna z diagnóz není veřejně dostupná. Lékařskou zprávu české psychiatričky Protopopové má k dispozici policie, ale nepovažuje ji za důvěryhodnou, pozn. red.). Pokud budete nadále zveřejňovat vyjádření nemocného člověka, tak je mi to líto."

(vyjádření pro Českou televizi, 15. listopadu)

O co jde v kauze Babiš mladší? Andrej Babiš mladší napsal na konci minulého roku české policii e-mail, ve kterém uvedl, že je na Krymu držen proti své vůli. To stejné zopakoval reportérům Televize Seznam. Na Ukrajinu ho odvezl Petr Protopopov, manžel Dity Protopopové, psychiatričky, která Babišovi mladšímu vystavila zprávu, podle které kvůli duševní nemoci nemůže vypovídat na policii ke kauze Čapí hnízdo. Podle premiéra Andreje Babiše staršího byl však jeho syn na výletě dobrovolně a jeho opačná tvrzení i e-mail policii jsou důsledkem schizofrenie, kterou Babiš mladší podle premiéra trpí.

3. Věděl Andrej Babiš mladší, co v souvislosti v převodem Čapího hnízda podepisuje?



"Moje děti nabyly akcie roku 2007 (akcie firmy, která žádala o dotace na Čapí hnízdo, pozn. red.) a nemoc mého syna propukla až v roce 2015, takže ano. Můj syn byl navíc ještě v roce 2014 pilotem u letecké společnosti.

(interview televize Nova, 18. listopadu)

4. Policie už podle dostupných informací vyslechla všechny svědky v kauze Čapí hnízdo s výjimkou Andreje Babiše mladšího. Komplikuje jim to fakt, že se nachází v zahraničí a není českým občanem. Oddaluje premiérův syn výslech?

"To není otázka na mě. Policie koná."

(interview televize Nova, 18. listopadu)



"Já za něj nechci mluvit. Dneska všichni vědí, kde můj syn je. A česká policie určitě pokračuje."

(interview televize Nova, 18. listopadu)

5. Věděl premiér Andrej Babiš starší o cestě svého syna s Protopopovem na Ukrajinu předem?

"Věděl, protože v momentě, kdy vypukly ty pseudokauzy o mně, a novináři ho honili, pronásledovali, hledali ho, jeho stav se zhoršoval. Potom vlastně doktorka (Dita Protopopová, pozn. red.) řekla, že by bylo lepší, kdyby šli s panem Protopopovem na výlet do Ruska. Ale to neznamenalo, že se někomu vyhýbá. Česká policie o tom měla stále informace."

(interview televize Nova, 18. listopadu)

6. Proč zamířil Protopopov s Babišem juniorem loni na podzim právě na Ukrajinu?

"Pan Protopopov je Rus a nemá víza do Evropy. Co je na tom špatného? Proč nemůže jet můj syn na Ukrajinu? Za péči pana Protopopova jsem byl nesmírně vděčný. Já jsem neznal detaily (o výletu, pozn. red.), občas mi syn poslal fotografii a byl jsem šťastný, že si tam našel přítelkyni, kterou má rád, dokonce se teď zasnoubili a jsou v pohodě."

(interview televize Nova, 18. listopadu)

Úloha Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo Andrej Babiš mladší je jedním z obviněných v kauze Čapí hnízdo. Policie ho podezřívá z toho, že se podílel na účelovém vyvedení firmy z holdingu tak, aby na projekt Farma Čapí hnízdo mohla získat padesátimilionovou dotaci z Evropské unie. Vyšetřovatelé chtějí nechat premiérova syna posoudit vlastním odborníkem, aby zjistil, zda je schopen trestního řízení, a výslechem určit jeho roli v celé kauze. Andrej Babiš mladší reportérům Televize Seznam řekl, že si sice pamatuje, že nějaké dokumenty ohledně Čapího hnízda podepisoval, ale vůbec nevěděl, co podepisuje.

Tvrzení, že Protopopov nemohl s Babišem mladším vyjet coby Rus libovolně do jiné evropské země, se zdá být nepravdivé. Už jen proto, že sám Protopopov v rozhovoru pro Právo uvedl, že s Babišem mladším navštívil Slovensko i Rakousko. Navíc, má českou manželku i povolení k dlouhodobému pobytu v Česku, což by mu mělo umožňovat volný pohyb po Evropské unii.

7. Proč Babiš mladší posílal z Krymu e-mail českým policistům, že je unesen, a proč stejné tvrzení zopakoval i reportérům Televize Seznam?

"Protože můj syn je přesvědčený o tom, že byl unesen. A já myslím, že je k tomu plno dokumentace, že unesen nebyl."

(vyjádření pro Českou televizi, 15. listopadu)

"Syn byl s přítelkyní v Krivoj Rogu a Protopopov se vrátil do Prahy. Synovi se tam asi přestalo líbit, chtěl okamžitě pryč, což nebylo možné z nějakých důvodů, a na to konto napsal e-mail, že byl unesen."

(interview televize Nova, 18. listopadu)

VIDEO: Premiér Andrej Babiš poskytl ke kauze svého syna zatím jediné interview