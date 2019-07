Se Zemanem se chce sejít i Bartoš. Zajímá ho, co by bylo po předčasných volbách

Aktualizováno před 2 hodinami

Předseda pirátů Ivan Bartoš požádal o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Zajímá ho mimo jiné i to, zda by prezident po případných předčasných volbách pověřil sestavením vlády někoho s podporou většiny Poslanecké sněmovny. Zeman několikrát uvedl, že by v současném volebním období skládáním vlády opakovaně pověřil nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Případná garance Hradu je jednou z podmínek, při jejichž splnění by mohli piráti podpořit rozpuštění sněmovny, řekl Bartoš.

Bartoš na Twitteru uvedl, že se Zemanem chce kromě současné vládní situace řešit také takzvané "zasukování" Česka, tedy neschopnosti se rozvíjet, které vyplývá ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Termín dostal v druhé polovině srpna. O rozpuštění sněmovny se hovoří jako o jedné z alternativ pro případ, že se ČSSD rozhodne odejít z menšinové vlády, v níž je s hnutím ANO. Premiér Babiš minulý týden řekl, že by v takovém případě vyjednával s ostatními sněmovními stranami o dalším postupu včetně jejich možné podpory pro rekonstruovanou vládu. Za další alternativu Babiš označil předčasné volby, které ale nepovažuje za ideální. Požádal jsem o schůzku s prezidentem Zemanem. Chci s ním probrat možná východiska ze současné vládní situace, zejména jeho vnímání řešení takzvaného “zasukování ČR” (tedy neschopnosti se rozvíjet), které vyplývá z ze zprávy NKÚ. Sejít se máme v druhé polovině srpna. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) July 9, 2019 Bartoš řekl, že na vedení pirátů se zatím kvůli předčasným volbám nikdo neobrátil. Babiš podle něj musí především vyřešit aktuální situaci, kdy Zeman odmítá odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), případně by například celá vláda měla podat demisi. "Je absurdní hovořit o tom, že by se sněmovna rozpustila a nechala vládnout pana premiéra Babiše s vládou na tomto půdorysu nebo s nějakými jinými osobami," uvedl šéf pirátů. Jsem připraven podat demisi, říká ministr Petříček. O záchraně vlády silně pochybuje číst článek Piráti by mohli rozpuštění sněmovny podpořit za splnění některých podmínek a záruk, dodal Bartoš. "(Spočívaly by) třeba i v tom, jestli v případě předčasných voleb by byla garance ze strany prezidenta, že by po volbách pověřil sestavením vlády někoho, kdo má 101 (hlasů) ve sněmovně," uvedl Bartoš. Tyto otázky podle něj dosud zodpovězeny nejsou. Zeman po posledních volbách několikrát řekl, že by v nynějším volebním období i při opakovaných pokusech pověřoval sestavením vlády vždy šéfa ANO Babiše. Zopakoval to například u příležitosti listopadového hlasování o nedůvěře vládě. "Kdyby vzdor mému očekávání byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády," citoval tehdy mluvčí dřívější Zemanovo vyjádření.