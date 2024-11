Schillerová chce jednat o konci Pekarové, podpisy už má. Brutální útok, reaguje Fiala

V Poslanecké sněmovně se odehraje další ostrý a emotivní střet mezi vládou a opozicí, tentokrát kvůli debatě o odvolání šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové na mimořádné schůzi. O její svolání požádala předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Šéfku sněmovny a TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou opoziční poslanci, především ti z hnutí ANO, kritizují dlouhodobě. Poprvé se ji pokusili odvolat z postu předsedkyně loni v dubnu, podruhé se o to pokusí na mimořádné schůzi patrně už příští týden.

Ke svolání takové schůze je potřeba mít alespoň 80 podpisů poslanců. Schillerová jich do sekretariátu vedení sněmovny přinesla 82, mezi nimi i ty od poslanců SPD.

"Věřím, že schůze bude příští týden," oznámila Schillerová, která avizovala svůj postup už minulý týden, kdy došlo k zatím poslednímu střetu mezi ní a Pekarovou Adamovou. Stalo se tak ve chvíli, kdy si někteří vládní zákonodárci nebyli jistí, o čem přesně hlasovali ve chvíli, kdy sněmovna rozhodovala o tom, zda zařadí do programu na návrh šéfa ANO Andreje Babiše bod s názvem "Duševní zdraví premiéra Petra Fialy".

Když následně začali poslanci kontrolovat, jak vlastně hlasovali, využila toho k poznámce právě šéfka sněmovny, která zrovna schůzi řídila. "Možná si jenom někteří mysleli, že to hlasování bylo o expremiérovi," pronesla s ironií v hlase v narážce na Babiše, který byl předsedou vlády v minulém volebním období. Zatímco se někteří vládní poslanci pousmáli, Schillerové se věta k Babišovi nelíbila.

"Dovolte, abych se vyjádřila k vašemu naprosto nevhodnému řízení této schůze. Slibovala jste, že budete řídit schůzi nadstranicky, že ji budete řídit profesionálně a v souladu s jednacím řádem. Odpusťte si, prosím, poznámky a jakékoliv komentáře nad rámec toho, co je vaší povinností," ozvala se Schillerová s tím, že i toto zahrne do svého odůvodnění, až bude žádat odvolání Pekarové Adamové z vedení sněmovny. "Myslím, že trochu humoru a nadhledu tady nikdy neuškodí," zareagovala sama šéfka sněmovny.

Poté co ve středu Schillerová oficiálně požádala o mimořádnou schůzi, se k situaci vyjádřil i premiér Petr Fiala. "Na tak brutální útoky je třeba adekvátně reagovat," uvedl Fiala, podle kterého Pekarová Adamová zvládá svou práci s důstojností, elegancí a spravedlivým přístupem. Z nevhodného chování naopak obvinil hnutí ANO a Babiše.

Není také vyloučeno, že by vládní koalice mohla v odvetě za postup ANO odvolat někoho ze dvou místopředsedů sněmovny za hnutí ANO, a to buď Karla Havlíčka, nebo Aleše Juchelku. Vládní koalice má totiž na rozdíl od ANO a SPD dost hlasů na to, aby prosadila, co chce.