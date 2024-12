Stanjura má čísla, že Češi omezili alkohol. Schillerová mu nevěří, na ministra útočí

Pokud je to pravda, je to dobrá zpráva. Podle ministerstva financí klesá spotřeba alkoholu v Česku, což má dokazovat především nižší výběr spotřební daně za lihoviny. Předsedkyně opozičního poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová ale těmto zprávám příliš nevěří. Naznačuje, že chyba je v ministrovi financí za ODS Zbyňku Stanjurovi, který podle ní nevěnuje potřebnou pozornost práci celníků.

Určitě se shodneme, že alkohol je metla lidstva, ale jinak váš optimismus nesdílím, reagovala před několika dny předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, když doposlouchala na rozpočtovém výboru vystoupení jednoho z šéfů na ministerstvu financí Davida Prušvice. Ten přišel mezi poslance s čísly o tom, že Češi pijí méně nejen lihovin, ale celkově alkoholu.

"Je jasné, že dochází k poklesu spotřeby lihu na obyvatele. Faktorů je více. Nejde jen o zvýšení spotřební daně na lihoviny, ale také o změnu společenských konvencí. U nových generací už není alkohol vnímaný jako prostředek k zábavě a relaxaci, ani návštěvnost restauračních zařízení není tak vysoká jako v předcházejících letech," prohlásil Prušvic, který pracuje jako vrchní ředitel sekce hospodářské strategie a politiky.

Ministerstvo se domnívá, že dochází ve vztahu k alkoholu ke generačnímu zlomu. "Dochází k odklonu od pití lihovin k produktům s nižším obsahem alkoholu nebo nealkoholických nápojů," uvedl. Podle něj to neznamená konec pití alkoholu, protože část lidí přechází na alkohol s nižší daní, jako je například pivo, nebo s nulovou spotřební daní, což je tiché víno. "Toto zdanění je nešťastné, ale respektuji politické rozhodnutí," podotkl Prušvic v narážce na to, že většině politiků se i po mnoha debatách daří bránit nezdanění tichého vína.

Schillerová, která od přechodu z postu ministryně financí do opozičních lavic často tvrdí, že její nástupce Zbyněk Stanjura dělá málo pro větší výběr daní, přišla s touto výtkou i ohledně alkoholu.

"Nemáte k tomu žádné relevantní podklady. Stejně tak nemáte podklady k tomu, že nám tady nebují černý trh, například pálenice. Máme čísla, kolik bylo a je pálenic? Kolik bylo kontrol? Jaký je podíl této černé zóny? Kdybych byla ministrem financí, tak bych se s takovou vaší zprávou nespokojila," obrátila se na vrchního ředitele.

Zároveň kritizovala snahy ministra Stanjury, který oznámil rozhodnutí snížit počet celních úřadů a upravit činnost Celní správy. "Je to nepromyšlený pogrom na Celní správu," prohlásila na rozpočtovém výboru.

Předseda rozpočtového výboru Josef Bernard ze STAN jí řekl, že v případě potřeby pozve celníky na jednání, ale zároveň Schillerové oponoval. "Měli jsme výjezdní zasedání za celníky a neměli jsme pocit, že by byl v celní správě podstav, nebo že by nemohli plnit své kompetence," prohlásil. Podle něho není moc pravděpodobný ani nárůst černých pálenic, protože Česko daní pálenice vůbec nejméně ze všech okolních zemí.

Naopak Vladimír Darebník z Unie dovozců a vývozců lihovin byl k postupu státu a zprávě vrchního ředitele kritický. "Vůbec nezazněla některá fakta, například o nárůstu černého trhu. Klesá výběr spotřební daně z pěstitelského pálení. Daň na lihoviny je u nás vyšší než v Německu a Rakousku, přestože tam mají podstatně větší kupní sílu. Stát nedělá opatření na snížení alkoholu, nejvíce zatěžuje spotřební daní lihoviny, přestože tvoří jen 25 procent z celkové spotřeby alkoholu v Česku," stěžoval si Darebník.

V tomto volebním období se sice objevily úvahy o tom, že by vládní koalice přišla s výraznějšími opatřeními proti alkoholu, ale nakonec k tomu nedošlo. Například v tomto týdnu upozornila Česká obchodní inspekce na to, že přibývá případů, kdy prodejci prodávají alkohol lidem mladším 18 let.