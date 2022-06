Náměstek uhnul při výběru klíčové figury údajného gangu. Byl na mě nátlak, vysvětluje

Hospodaření pražského dopravního podniku ovládla údajná zločinecká skupina kolem bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) za působení dozorčí rady v čele s Adamem Scheinherrem (Praha sobě). První muž kontrolního orgánu firmy uvádí, že do možných machinací nemohl zasáhnout, protože spolupracoval s policií. Aktuálně.cz popisuje jeho skutečný podíl na vyšetřování.

Jedno z hlavních podezření v kauze Dopravního podniku hlavního města Prahy se týká revitalizace okolí nádraží v Holešovicích. Proměnit oblast v moderní část městské čtvrti měla firma, na jejímž založení se podnik dohodl se společností Nové Holešovice Development. Jejím představitelem je byznysmen belgického původu Serge Borenstein.

Náměstek Hlubuček, další ústřední postava možného spiknutí Michal Redl a jimi dosazený člen představenstva Matej Augustín chtěli podle policie ze záměru těžit pro sebe. 17. dubna 2020 tlumočili developerovi prostřednictvím své spojky, bývalého šéfa dopravního podniku a také Borensteinova známého Martina Dvořáka, nabídku. Pokud jim zaplatí 5 milionů korun, Augustín nebude projekt blokovat.

Dohoda o založení společné firmy se měla podepsat 22. dubna, o den dříve ji mělo odsouhlasit představenstvo dopravního podniku. Borenstein ale na korupci nepřistoupil a Augustín se podle toho na představenstvu zachoval. Projekt zkritizoval s tím, že vedení firmy nezvážilo nabídku konkurenčního developera. Tehdy vstoupil do příběhu Scheinherr.

Výpověď den po dni

"Dne 27. 4. 2020 oznámil zdejšímu policejnímu orgánu Ing. Adam Scheinherr, jenž je coby nestraník za iniciativu Praha sobě náměstkem primátora hl. m. Prahy, radním pro dopravu a zároveň i předsedou dozorčí rady DPP," zmiňuje policie v usnesení o zahájení trestního stíhání, kdy se s ní Scheinherr spojil. Ve stejný den podal trestní oznámení.

V podání a následném výslechu popsal dění předchozích dní. Den před plánovaným podpisem dohody o společné firmě zašel za Scheinherrem Hlubuček, aby mu sdělil pochybnosti. Také upozornil na konkurenční nabídku. Odpoledne napsal Scheinherrovi developer Borenstein, že se musí obratem sejít. Na schůzku dorazil i generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

"Během této schůzky (…) Borenstein naznačil, že jeho známý byl dne 17. 4. 2020 osloven s žádostí o úplatek," stojí v usnesení, co Scheinherr vypověděl. Developer doplnil Scheinherrovi další informace u sebe v kanceláři. Úplatek měl činit pět milionů korun. V den plánovaného podpisu smlouvy mu developer dodal telefonicky poslední detail: žádost o úplatek tlumočil Dvořák.

Pohled do střev koalice

"S policií jsem byl v kontaktu minimálně rok. Na schůzkách jsem ji informoval o nových poznatcích, které jsem se dozvěděl. Případně policie chtěla, abych sám něco zjistil. Pokud to bylo možné, pokusil jsem se o to," popsal už dříve Scheinherr pro Aktuálně.cz spolupráci s policisty.

Z usnesení o zahájení trestního stíhání ale takové nasazení náměstka pro dopravu nevyplývá. Kriminalisté zmiňují trestní oznámení a následující výslech. Pokud Scheinherr skutečně s policií sdílel informace při dalších výsleších, vyšetřovatelé to nezmiňují.

Uvádí však, že jeho poznatky byly relevantní. Pomohly objasnit roli Hlubučka a Redla při instalaci Augustína do představenstva dopravního podniku kvůli získání vlivu na zakázky. "Vychází přitom jednak z výslechu (…) Adama Scheinherra (…), z předmětných zápisů z dozorčích rad, veřejných zdrojů a konečně i z informací zjištěných prostřednictvím operativně pátracích činností," píše policie.

Radní také popsal uspořádání sil uvnitř pražské magistrátní koalice. Například to, že Hlubuček je rozhodující postava STAN v uskupení s TOP 09 pod názvem Spojené síly pro Prahu. Vysvětlil, jak jsou rozdělené posty v představenstvu dopravního podniku a která místa patří nominantům Spojených sil.

Tlak od Hlubučka

Právě Scheinherr přitom sehrál zásadní úlohu v tom, že do představenstva a následně do místa ekonomického ředitele dopravního podniku pronikl Matej Augustín. Z této pozice pak měl podle kriminalistů skupině pomoct ovládnout další manažerské posty důležité pro kontrolu finančních toků v podniku.

V říjnu 2019 nejprve Scheinherr personální návrh od Hlubučka odmítl. Znovu ho zablokoval na jednání dozorčí rady podniku počátkem prosince. O dva týdny později ale povolil. Rada Augustína podpořila, Scheinherrův hlas byl dokonce rozhodující. Doporučila také představenstvu, aby se Augustín stal ekonomickým ředitelem.

"Bylo to součástí koaličních vyjednávání. Celý klub Spojených sil pro Prahu odsouhlasil, že tuto nominaci přijme. Kdybychom to dál vetovali, řekli by nám, že porušujeme koaliční dohodu," vysvětlil Scheinherr svoji otočku Aktuálně.cz. Hlubuček a jeho okolí mu navíc podle jeho slov naznačili, že pokud necouvne, budou mu blokovat jeho agendu.

Policie nátlak ze strany Hlubučka nepopsala do detailu. Potvrdila ale, že k němu došlo. "Byl to právě on, kdo dokázat prosadit Mgr. Mateje Augustína (…). Sloveso 'prosadit' používá policejní orgán zcela záměrně, neboť vyjadřuje určitou (…) až silovost jednání, jež se v prvním případě projevila Hlubučkovým tlakem na předsedu Ing. Adama Scheinherra."

"Je vystresovaný, nechce se scházet"

Na aktivitu zločinecké skupiny, jak Hlubučka a jeho okolí popisují vyšetřovatelé, mělo Scheinherrovo oznámení vliv ještě v další rovině. Utlumilo ji. V září 2020 Lidové noviny napsaly, že se Scheinherr obrátil na policii. Skupina, v níž měl rozhodující vliv vedle Hlubučka a Redla také bývalý sponzor STAN Pavel Kos, se poté na čas stáhla.

"Pavel Dovhomilja (další člen skupiny) dále Mgr. Augustínovi sdělil, že Michal Redl je vystresovaný a nikdo se teď nechce scházet," popisuje policie náladu mezi údajnými spiklenci. Ti následně nechali prověřit proti odposlechům své konspirační byty v centru Prahy, stejně jako auta Redla, Dovhomilji a Kosa.

Týden po trestním oznámení začala Národní centrála proti organizovanému zločinu možný pětimilionový úplatek prověřovat. Za další týden prověřování rozšířila, "neboť bylo zjištěno, (…) že se zmíněné osoby měly dopouštět i dalších jednání, ve kterých lze spatřovat podezření z (…) jiných hospodářských (…) trestných činů," stojí v usnesení. Pak nasadila odposlechy a sledování. Podezření na zločineckou skupinu získali policisté loni v květnu.