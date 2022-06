Pospíšilův poradce seděl u toho, když měl stíhaný kmotr od Hlubučka mluvit o korupci

Kauza údajné korupce v pražském dopravním podniku zasáhla i TOP 09. Přestože se nikdo z členů strany policií popsaného zločineckého spiknutí přímo neúčastnil, linky ze skupiny kolem bývalého náměstka Petra Hlubučka ze STAN a politického podnikatele Michala Redla k modrofialové vládní straně vedou. Poradce jejího expředsedy Jiřího Pospíšila se s Redlem nejméně jednou sešel.

Byl pátek 20. listopadu 2020 a konspiračním bytem v Revoluční ulici v centru hlavního města zněla píseň Colorado od kapely Kabát. Policejní odposlechy zaznamenaly hovor dvou mužů. "Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást," vyprávěl jeden druhému.

Mluvčím byl Michal Redl, zlínský podnikatel, vlivný zákulisní hráč a někdejší spojenec odsouzeného mafiána Radovana Krejčíře. Právě on konspirační byt využíval. Posluchačem byl Jiří Fremr, blízký spolupracovník europoslance Jiřího Pospíšila z TOP 09 a klíčová postava kampaně strany v komunálních volbách v Praze roku 2018.

V kampani vystupoval Pospíšil jako lídr koalice Spojené síly pro Prahu, tvořené TOP 09 a STAN. Fremr mu radil v oblastech podpory podnikání, dopravy a energetiky a zároveň byl volebním manažerem koalice. O rok později do TOP 09 vstoupil. V aktuální kauze sice stíhaný ani podezřelý není, jeho kontakt s Redlem ho však stál místo ve straně.

Odchod z TOP 09 už v pondělí

"Kvůli informacím, které jsem si přečetl v médiích a které rozhodně neberu na lehkou váhu, jsem ho dnes vyzval k ukončení členství v TOP 09," napsal Pospíšil v pondělí večer Aktuálně.cz. Šestatřicetiletý právník Fremr jeho výzvu vyslyšel obratem. "Ne," reagoval ještě ten den na dotaz redakce Michal Dlouhý, šéf Fremrovy mateřské buňky v Praze 3, zda je právník stále členem strany.

V úterý dopoledne pak zasedalo celostátní předsednictvo TOP 09 v čele s Markétou Pekarovou Adamovou. Přestože Fremrovo spojení s TOP 09 už bylo v té chvíli minulostí, vedení se od svého někdejšího volebního manažera v Praze stejně distancovalo. Vyzvalo ho k odchodu ze strany. Současně apelovalo na Pospíšila, aby s ním ukončil spolupráci. Také tahle kapitola už byla v pondělí večer vyřízená.

"Po volbách naše spolupráce pokračovala v externí podobě, placenou pozici nevykonával," popsal Pospíšil pracovní styky s Fremrem za poslední čtyři roky. Aktuálně.cz se snažilo Fremra zastihnout. Telefon ale nezvedal, nereagoval ani na SMS. Není tak jasné, co ho přivedlo na zmíněnou schůzku s Redlem v době, kdy údajná zločinecká skupina už parazitovala na hospodaření pražského dopravního podniku.

"Abych nepoškozoval jméno TOP 09, včera jsem sám ukončil členství řadového člena. I přesto, že v kauze dopravního podniku nejsem obviněný ani podezřelý. V té době jsem navíc nezastával žádnou veřejnou funkci a dávno ani stranickou pozici. Doufám v objektivní a nezávislé prošetření celé kauzy," poslal Fremr v úterý po poledni SMS zprávu Aktuálně.cz, aniž by vysvětlil styky s Redlem.

Dvakrát odsouzený násilník a lhář

Pospíšil s Fremrem se znají nejméně 12 let. Vystudovaní právníci se potkali v Plzni, z níž oba pochází. Tehdy to však bylo pod jinými politickými barvami. "Stejně jako mnohé i Fremra jsem poznal v ODS a Mladých konzervativcích, kterých se později stal předsedou," uvedl Pospíšil. Mladí konzervativci jsou mládežnickou ideovou základnou občanských demokratů.

Fremr je začal řídit v roce 2008. Pospíšil byl tehdy ve druhé vládě Mirka Topolánka z ODS ministrem spravedlnosti. O šest let později poslal Fremr občanským demokratům svůj jediný sponzorský dar, podpořil je částkou 30 tisíc korun. Na špici Mladých konzervativců vydržel devět let.

Ve funkci přečkal i dva skandály. Roku 2010 zbil v Plzni řidiče, za těžké ublížení na zdraví, výtržnictví a poškození cizí věci dostal dvouletou podmínku. Trest ale zahladila pozdější amnestie prezidenta Václava Klause. V roce 2015 přišel další verdikt. Soud potrestal Fremra dvěma roky podmíněně se lhůtou 18 měsíců za křivé obvinění, protože z napadení lživě nařkl zmíněného šoféra.

S Pospíšilem ve správní radě

Po odchodu z čela Mladých konzervativců opustil Fremr také ODS a v roce 2018 se začal angažovat v pražské politice. Byl jedním z motorů vznikající koalice TOP 09 a STAN před pražskými komunálními volbami, v nichž sloužil jako volební manažer a Pospíšilův rádce. Lídr koalice Pospíšil tehdy předsedal i celé TOP 09.

"Po dobrých zkušenostech z komunální kampaně si mě pražská topka vybrala jako volebního manažera pro květnové volby do Evropského parlamentu. Koalice TOP 09 a STAN i díky mnou vedené kampani v hlavním městě senzačně zvítězila a porazila jak Piráty, tak občanské demokraty," popisoval Fremr své angažmá v roce 2019.

Oba muže spolupráce sblížila. Pospíšil pojal k Fremrovi takovou důvěru, že ho nominoval do správní rady Muzea Kampa, které vystavuje díla spravovaná Nadací Jana a Medy Mládkových. Pospíšil je předsedou rady. S Mládkovou, která minulý měsíc zemřela, ho pojilo hluboké osobní přátelství. Fremr je ve správní radě od února 2019.

"Vyzval jsem ho k rezignaci na post ve správní radě a k odchodu z veřejného života," řekl Pospíšil k dalšímu působení svého bývalého spolupracovníka Aktuálně.cz. Fremr se profesně věnuje obchodnímu právu, v roce 2019 se také stal místopředsedou energetické sekce Hospodářské komory v Praze.

Rezignace místostarosty Prahy 9

Usnesením o zahájení trestního stíhání prochází také jméno samotného Pospíšila. Z poznatků kriminalistů ale neplyne žádná indicie, že by se na činnosti zločinecké skupiny podílel. Není obviněný ani podezřelý. S exnáměstkem Hlubučkem, který v pátek putoval do vazby, měl jako lídr Spojených sil pro Prahu jednat o revitalizaci okolí holešovického nádraží.

Pro její uskutečnění se plánovalo založení společné firmy dopravního podniku a developera. Kvůli podpisu kontraktu si podle policie ve druhé půli dubna 2020 Hlubuček s Pospíšilem volali. "Nejsem si vědom, že bych s ním tuto věc separátně projednával," řekl nyní Pospíšil, který projekt v jeho velmi rané fázi kritizoval. Hlubuček s Redlem si později podle policie řekli developerovi o úplatek pět milionů korun.

"V minulých dnech se moje jméno bez konkrétní souvislosti objevilo v případu kolem pražského Dopravního podniku. Ač neexistuje ani náznak toho, že bych se jakkoliv podílel na činnosti stíhaných osob, političtí oponenti ze mě udělali dalšího aktéra příběhu." Marek Doležal k rezignaci na místostarostu Prahy 9 a opuštění kandidátky

Předsednictvo TOP 09 vyzvalo v úterý k odchodu ze strany také člena jejího vedení v Praze 9 Marka Doležala. Ten byl členem dozorčí rady pražského dopravního podniku od prosince 2018 ještě do uplynulého pondělí, kdy rezignoval. Přestože ani on není v pozici obviněného či podezřelého, z usnesení o zahájení stíhání vyplývá, že byl v kontaktu s několika členy údajné zločinecké skupiny.

"My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat," řekl podle odposlechů Doležalovi Pavel Dovhomilja, který je stíhaný z účasti na zločinecké skupině, v níž působil jako jeden ze dvou hlavních Redlových pomocníků. Doležal v úterý po výzvě od vedení strany oznámil rezignaci na post místostarosty Prahy 9, jímž byl od listopadu 2018, a stáhl kandidaturu z podzimních komunálních voleb.