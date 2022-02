"Takové sankce Putina nezastaví." Ministři Pirátů a starostů prosazují tvrdší reakci

Ministři koaličních Pirátů a Starostů a nezávislých Ivan Bartoš, Petr Gazdík či Mikuláš Bek jsou zklamaní z rozsahu sankcí vůči Rusku, které v noci na pátek odsouhlasili na mimořádném summitu lídři zemí Evropské unie. Reakce na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu by podle nich měla být tvrdší. Ministr pro evropské záležitosti Bek doufá, že se ostřejší sankce podaří prosadit.

Sankce mají omezit ruský přístup ke kapitálu, míří na energetiku, dopravu či obchod. Zasáhnou také 70 procent ruského bankovního trhu, řekla po skončení schůzky v Bruselu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že prosazoval maximální možnou míru sankcí.

Ministra školství Gazdíka dohoda zklamala. "Možná jsou to historicky nejpřísnější sankce, ale že by byly schopné zastavit Vladimira Putina, to si nemyslím," řekl. Kvůli odporu některých zemí jako Německo či Itálie nezískal potřebnou jednomyslnou podporu návrh na vyřazení Ruska z mezinárodního platebního systému SWIFT. "Postoj Německa a Itálie mě mrzí," doplnil Gazdík.

Bek podle vývoje vyjednávání tušil, že se Německo a další země k tvrdším sankcím nepodaří přesvědčit. "Věřím, že tlak veřejného mínění a médií třeba změní postoj německé vlády v nadcházejících dnech," uvedl. Média přímo na Ukrajině podle něj dělají velkou službu, protože můžou tamní dění přiblížit i v těch zemích EU, pro které je jinak Ukrajina geograficky vzdálenější. "Věřím, že se podaří, byť se zpožděním, prosadit ostřejší sankce," míní.

Konec závislosti na ruských zdrojích

Prioritou českého předsednictví v Evropské unii v druhé polovině letošního roku by podle Beka mělo kvůli aktuální situaci být ukončení energetické závislosti na Rusku. "Ukázala se jako zcela fatální okolnost, která ovlivňuje rychlost naší reakce a zdrženlivost některých zemí," uvedl. Ukončení závislosti považuje za reálné, byť v různých oblastech různým tempem. "Čeká nás velká debata o tom, jak diverzifikovat zdroje energií," doplnil.

Unie měla postupovat ostřeji i podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. "Ruská armáda překročila hranice suverénního státu a boje se už přesunuly i na předměstí. Myslím, že reakce států demokratických zemí v Severoatlantické alianci i Evropské unii by měla být přísnější. Izolace je důležitá, je potřeba říci jasné ne Putinovu režimu," doplnil.

Kabinet bude v pátek diskutovat o pomoci Ukrajině, ale i o tuzemských opatřeních, která na ruskou agresi zareagují. "Cílem je Ukrajině co nejdřív pomoci a samozřejmě dát najevo náš nesouhlas s ruskou agresí v podobě konkrétních kroků," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle Beka se vláda zřejmě před středeční řádnou schůzí sejde mimořádně ještě jednou, patrně v pondělí.

