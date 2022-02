Zlověstné slovo SWIFT. Jak funguje nástroj, který dokáže odstřihnout Rusko od světa

Mluví se o něm jako o jedné z hlavních sankcí pro Rusko za invazi na Ukrajinu. Odpojením ze systému SWIFT by země nebyla schopná provádět platby mezinárodním finančním institucím ani je od nich přijímat. Veškerý platební styk mezi Ruskem a zbytkem světa by se tak zcela zastavil.

Lidé, firmy, státní instituce, prostě nikdo by nemohl poslat do Ruska peníze. A nikdo z Ruska by nemohl poslat peníze do jiných států - svým příbuzným, obchodním partnerům či do oblíbených skrýší v daňových rájích. Vypadalo by to, jako by ruské banky vůbec neexistovaly. Vzájemné obchody by se zastavily. Nebyl by možný ani výběr z bankomatů v Rusku ze zahraničního účtu, prostě nic. Odpojení od SWIFT by se pro Putinův režim stalo zásadní komplikací, která by pravděpodobně vyvolala protesty obyvatel.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je instituce založená velkými světovými bankami, která provozuje platební systém. Podléhá právu Evropské unie a sídlí v Belgii. Po celém světě sdružuje 11 tisíc finančních institucí a nemá adekvátní konkurenci.

Existuje skoro 50 let a za tu dobu byla pouze jedna země se systému vyškrtnuta. Před deseti lety byl na čtyři roky vyloučen Írán kvůli svému jadernému programu kritizovanému mezinárodním společenstvím. Íránci dopad takového omezení pocítili - vývoz ropy poklesl o polovinu a země přišla o zhruba 30 procent zahraničního obchodu.

Teď hrozí stejná sankce Rusku za napadení Ukrajiny. Před několika dny k tomuto tvrdému kroku vyzvala Ukrajina, později se přidali i ministři pobaltských států. Ve svém mimořádném projevu k vyloučení Ruska ze SWIFT vyzval i český prezident Miloš Zeman.

"Už jen riziko odstřižení může vést k masivnímu odlivu finančního kapitálu z Ruska. Pokud by došlo přímo k vyloučení, Rusko by nebylo schopno přijímat platby za dodávky komodit. Proto také vyhrožuje, že v případě odstřižení od SWIFT by zastavilo dodávky ropy, plynu a rud do Evropy," říká analytik České spořitelny David Navrátil.

A právě toho se bojí některé evropské země, které se k sankci stavějí zdráhavě. "Vysoká koncentrace dovozů ropy, plynu a komodit z Ruska snižuje pravděpodobnost odstřižení od SWIFT," uvádí ekonom Navrátil. Evropské finanční instituce se také bojí, že by Rusko po odpojení od systému mezinárodních plateb nemuselo dál hradit své závazky.

Krok by fakticky zastavil dovoz do Ruska i vývoz z Ruska. Zatímco z Evropské unie proudí do Ruska pět procent z celkových vývozů, do EU naopak míří celá polovina ruského exportu. "Expozice na zahraniční obchod a případné sankce je asymetrická ve prospěch EU. Rusko je závislé na dovozech z unie především v oblasti hi-tech a farmaceutických výrobků. V roce 2019 pocházelo z EU přibližně 70 procent ruského dovozu chemických výrobků a 60 procent dovozu nástrojů a přístrojů," uvádí David Navrátil.

Podle něj se ale Rusko na možné vyškrtnutí ze SWIFT snažilo připravit. "Zvýšilo devizové rezervy přes 600 miliard dolarů, což představuje 40 procent HDP. Národní fond bohatství má rezervy ve výši 12 procent HDP. Vysoké ceny ropy umožňují rezervy dál navyšovat. Podíl ruských státních dluhopisů držených zahraničními investory se dostal pod 20 procent," uvádí expert z České spořitelny.

A připravují se zřejmě i banky. Podle zpravodajské agentury RIA prošla na začátku roku velkým testem stability IT systémů ruská Sberbank. Údajně pro případ, že by kvůli americkým sankcím byla banka odpojena od podpory zahraničních dodavatelů softwaru.

Sberbank má zastoupení také v Česku. Její služby v tuzemsku využívají hodně podnikatelé, kteří mají byznys v Rusku a potřebují ruský účet. Podle vyjádření tiskové mluvčí se nemusí čeští klienti obávat, že by v případě zavedení sankce přišli o služby banky.

"Sberbank CZ nadále funguje bez omezení a nabízí své produkty a služby všem svým klientům. Sberbank CZ patří do skupiny Sberbank Europe - evropské finanční instituce s evropskou bankovní licencí. Sberbank CZ je českou bankou, fungující na českém trhu, obsluhující české klienty a je regulovaná Českou národní bankou," uvedla banka ve svém prohlášení.

Kdo o případném uvalení sankce rozhodne? Vedení EU a následně 25členné představenstvo SWIFT, ve kterém aktuálně sedí 11 osob ze států EU, dva ekonomové ze Švýcarska, dva z Velké Británie a jeden Rus.

Podle Tomáše Hládka, gestora komise pro platební styk České bankovní asociace, jsou takové sankce v rámci EU vždy koordinovány. Nejenom rozhodnutí o vyloučení určitého státu, ale i jednotlivců. "Pokud se nějaká osoba, firma či instituce dostane na seznam osob, které podléhají nějakým mezinárodním sankcím, banky mají povinnost takové seznamy sledovat. Jejich systémy pak neumožní převody peněz ve prospěch takových osob," dodal Hládek.

Jak říká ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, Rusko tak trochu počítá s tím, že jej Západ od SWIFT neodstřihne. "I když by to byla pro Rusko katastrofa, Západ by to také zabolelo. Musel by se smířit s prudkým zdražováním, sociálními otřesy, nutností vzdát se Green Dealu a také se smířit s poklesem globálního významu dolaru. SWIFT do značné míry stojí a padá právě s americkou měnou, podíl dolarových transakcí převyšuje 40 procent, v euru jich je bezmála 37 procent," uvádí Kovanda a dodává, že Západ své pohodlí, zelené vize a privilegia kvůli Ukrajině zřejmě obětovat nebude.