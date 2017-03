Stropnický otočil, chce s Chovancem zakládat spolky pro střelce. Česko by ale mohli chránit i ajťáci

před 44 minutami

Evropský parlament v úterý schválil návrh, který výrazně zpřísní držení střelných zbraní. Jedinou zemí, které se toto opatření nelíbí, je Česko. Ministr obrany Martin Stropnický chce kvůli tomu schválit zákon o branných spolcích, které by spolupracovaly s armádou, čímž by se na ně vztahovala výjimka z evropského nařízení. I ministr vnitra Milan Chovanec před časem předložil vládě zákon, který by umožnil vznik aktivních záloh podřízených vnitru. Ani jich by se nařízení netýkalo.

Praha - Evropský parlament v úterý schválil směrnici, která výrazně zpřísní držení střelných zbraní. S nařízením souhlasily všechny členské země kromě Česka a Lucemburska. Zatímco velkovévodství se návrh zdál málo přísný, Češi se už snaží najít způsoby, jak ho obejít.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) označil schválenou normu za "nešťastnou" a zkritizoval české europoslance, že proti návrhu dostatečně nebojovali. Naopak členy Evropského parlamentu za ANO pochválil, že díky nim některé "nesmysly" z normy vypadly. Například díky změně, kterou prosadila Dita Charanzová, si každý členský stát může přijmout vlastní pravidla, kterými zajistí naplnění evropské normy.

Na ministerstvu obrany vznikne tým právníků a vojáků, kteří budou připravovat zákon, jímž se evropské nařízení uvede do praxe. Ministerstvo chce normu formulovat tak, aby držitele střelných zbraní omezovala co nejméně. Hodlá přitom využít výjimky, se kterou evropská legislativa počítá u "účelů národní obrany". "Musíme přijít s takovým opatřením, které nebude lidi omezovat a nebude je zbavovat toho, na co mají právo. Začneme pracovat na návrhu zákona o branných spolcích, který by umožňoval ponechat do značné míry držitelům ty zbraně, které spadají do kategorie zakázaných zbraní," řekl na tiskové konferenci Stropnický.

Pomocí spolků by se podle ministra občané dobrovolně zapojovali do systému zajištění obranyschopnosti země, jak už to funguje ve Finsku nebo Pobaltí. "Spoluprací takových registrovaných spolků s Armádou České republiky by bylo možné využít výjimky ze směrnice bez nutnosti změny ústavy," napsal ministr ještě před tiskovou konferencí na Twitteru.

Pro Aktuálně.cz pak ministr vysvětlil, že branné spolky by nutně nemusely sdružovat jen držitele zbraně. "Nemyslíme, že ten zákon by zahrnoval nutně jenom lidi, co mají zbraně. To můžou být lidé, kteří mají jakýkoliv druh zájmu o aktivní brannou činnost. To můžou být zdravotníci, to můžou být nakonec i ajťáci se specializací třeba na nějaká bezpečnostní témata. Mělo by to podmínit široký zájem nebo umožnit seberealizaci, když někdo má zálibu, která s tou branností v širokém smyslu slova souvisí," řekl Stropnický.

Držitelé zbraní, kteří by měli o vstup do spolků zájem, by museli mít platný zbrojní průkaz. "A tam pozor, ten nedostane v České republice kdekdo," vysvětlil ministr zákon, který jeho ministerstvo hodlá připravit.

Podle něj je zamýšlená právní úprava lepší variantou než dodržování evropského nařízení. "Když se jde někdo se zbrojním průkazem přihlásit do spolku, kde se on i ta zbraň zaregistrují, je nad tím nějaká elementární kontrola. Kdyby se tohle nepovedlo, tak celá řada lidí zbraň neodevzdá a budou chodit o víkendu do lesa někam na divoká cvičení," myslí si Stropnický.

Proti normě dlouho důrazně vystupuje ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Na konci února na vládě představil návrh zákona o zbraních, který počítá se vznikem aktivních záloh ministerstva vnitra. Ty by měly sdružovat lidi, kteří nechtějí nebo nemohou být vojáky v záloze. Ani na ně by se pak - stejně jako u záměru ministra Stropnického - evropská legislativa nevztahovala.

Chovancův plán přitom Stropnický kritizoval. "Pro mě je to mimo jiné rezignace státu na jednu z jeho základních povinností, tedy bránit své občany," řekl tehdy pro Aktuálně.cz.

Podle Stropnického je ale diametrální rozdíl "mít zákon a mít v ústavě zakotveno něco o zbraních", jak zamýšlel ministr Chovanec. Zároveň se domnívá, že nabádat lidi, aby se dali k aktivním zálohám, není řešení.

"Aktivní zálohy u armády jsou bývalí vojáci z povolání nebo dobrovolníci, kteří chodí pravidelně na cvičení. Aby do nich byli přijati, tak musí splňovat velmi náročné fyzické a zdravotní testy. A to by asi nebyla ta nejlepší cesta, jak pomoc tří set tisícům držitelů zbrojních průkazů a zbraní. Protože při vší úctě, tak asi celá řada z nich by tímhle tím neprošla," vysvětlil Aktuálně.cz Stropnický.

Na zákonu se však chce s ministrem vnitra domluvit. "Já předpokládám, že o tom s panem ministrem vnitra budeme jednat a že nějak spojíme síly. Mně nejde o to, s někým závodit," řekl Stropnický.

Spolupráci se nebrání ani Milan Chovanec. "Vítám tedy jakoukoliv aktivitu, jež povede k vyřešení tohoto problému pro naše občany. Na druhou stranu zdůrazňuji, že není třeba tříštit síly a vytvářet paralelní struktury na ministerstvu obrany, když se touto problematikou v souladu s kompetenčním zákonem dlouhodobě zabývá ministerstvo vnitra," uvedl. "Rádi kolegy z ministerstva obrany uvítáme na našich jednáních. Pokud tedy jsou vedeni snahou problém začít už opravdu řešit, nikoliv jen sbírat laciné politické body na poslední chvíli," řekl ministr vnitra.

Jeho resort chce s nařízením bojovat nejen pomocí výjimek, ale případně i u soudu. "Nadále platí, že ministerstvo vnitra v reakci na schválený text směrnice připravuje text žaloby ze strany ČR. A rovněž připravujeme komplexní legislativní řešení, jež by mělo ochránit práva českých občanů," dodal.

Evropa bude jiná, v ČR se kriminalita snížila loni o 12 %, ale státy okolo nás jsou někde jinde, kriminalita roste a nebezpečí terorismu je velké. | Video: dvtv | 19:42

autor: Radek Dragoun