K ochraně státu vás nepotřebujeme, napsalo vnitro veteránům. Teď chce domobranu pro všechny střelce

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nedávno představil svůj záměr vytvořit aktivní zálohy ministerstva vnitra, do kterých se bude moci přihlásit téměř každý držitel zbrojního průkazu.

Návrh na zřízení aktivních záloh ale poslali na ministerstvo už v létě minulého roku policejní veteráni Nezávislých odborových svazů policie v čele s kapitánem Pavlem Chalupským. Ministerstvo vnitra jim ale vzkázalo, že jejich nápad je zbytečný.

"Navrhovali jsme aktivní policejní zálohy, do kterých by byli dobrovolně zapojeni jen bývalí policisté, kteří jsou nositelé určitých policejních dovedností a zkušeností," vysvětlil Aktuálně.cz Chalupský s tím, že zálohy měly vzniknout podle armádního vzoru.

Ministerstvo ale jejich nápad odmítlo. "Vytváření systému aktivních záloh po armádním vzoru je pro oblast vnitřní bezpečnosti dle našeho názoru nyní nadbytečné," odpověděl Chalupskému na konci srpna loňského roku ředitel bezpečnostní politiky a prevence kriminality David Chovanec. Dopis má Aktuálně.cz k dispozici.

A dodal, že pokud chtějí policejní veteráni pomoci s bezpečností, mohou se zapojit do dotačního programu "Bezpečnostní dobrovolník", který už pod ministerstvem vnitra běží. "Domníváme se, a to i na základě dosavadních zkušeností, že takto nastavený systém dobrovolnické spolupráce (…) je v současné době plně postačující," dodal David Chovanec.

Nyní však sám ministr vnitra s dalšími straníky přišel s velmi podobným nápadem jako policejní veteráni, jen do něj chtějí pustit ještě širší škálu lidí a zálohy mají spadat přímo pod vnitro.

"Chtěli jsme zapojit jen bývalé policisty. Ne jak navrhuje nyní ministerstvo, zapojit do nich veškeré občanstvo se zbrojním průkazem. To je rozdíl," vysvětluje Chalupský, který vidí problém v tom, že do záloh bude moc vstoupit kdokoli. "Z bývalých policistů, policejních veteránů by to problém - mravní, profesionální či politický - nebyl," tvrdí.

Ministerstvo vnitra na zaslané otázky ohledně návrhu od policejních veteránů neodpovědělo. Chalupský nicméně za Chovancovým návrhem vidí blížící se volby. "A národ chce slyšet, že se nemáme čeho bát, když zvolíme tyhle politiky," uzavírá.

Lidové milice, kritizoval Chovancův návrh Pelikán

Čerstvý návrh zákona o zbraních, který obsahoval i vznik aktivních záloh ministerstva vnitra a jímž chce ministr vnitra bojovat s evropskou směrnicí o regulaci zbraní, kritizovali už ale někteří členové vlády.

"Aktivní zálohy ministerstva vnitra jsme tu už jednou měli. Říkalo se jim lidové milice," kritizoval tehdy Chovance ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) s tím, že návrh vnitra je nebezpečný. "Může to mít přesně opačný efekt než zvýšení ochrany občanů," dodal Pelikán.

Předseda výboru pro bezpečnost Roman Váňa (ČSSD) připustil, že aktivní zálohy ministerstva vnitra mají sloužit jako možnost, jak obejít evropskou směrnici na regulaci zbraní. "To je jen takový bonus," mírní kritiku Váňa, který je pod návrhem podepsaný.

Členem může být podle Váni prakticky kdokoli, kdo má zbrojní průkaz. Ten zajišťuje trestní bezúhonnost a dobrý zdravotní a psychický stav. Je tedy možné, že vstoupit budou moci i členové Integrovaného záchranného systému, kterým současná úprava služebního zákona neumožňuje činnost v Aktivních zálohách AČR.

Evropa bude jiná, v ČR se kriminalita snížila loni o 12 %, ale státy okolo nás jsou někde jinde, kriminalita roste a nebezpečí terorismu je velké.

autor: Lukáš Prchal